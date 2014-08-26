За самую дорогую квартиру во Владивостоке хотят получить 89 миллионов рублей

Жить в роскошной квартире на берегу ласкового и синего Японского моря, в «европейском» городе Владивостоке - разве не об этом мечтают сегодня богатейшие и знаменитейшие люди мира? Увы! О чем угодно, но все еще не об этом. Иначе уровень цен на наиболее престижное жилье в многоквартирных домах во Владивостоке был бы намного выше. Ну, например, как в Гонконге.

Скажем, в этом городе, который в рамках АТР во всем успешно соперничает с Владивостоком, апартаменты площадью 200-260 кв. метров сегодня предлагаются за 6,5-7,7 млн евро, около 300 кв. метров - за 9,1-11,7 млн евро. По скромному таунхаусу площадью 113 кв. метров здесь можно торговаться от суммы 1 055 000 евро, по аналогичному жилью площадью 195 кв. метров - от 2 113 000 евро. То есть не самое дорогое жилье - жалкие типичные таунхаусы и апартаменты - предлагается по ценам в широком диапазоне 50-600 млн рублей.

Самая дорогая квартира, которую предлагает компания «Фолиант» во Владивостоке, оценена в 20 млн рублей, а в базе Farpost - за 89 млн рублей. Что же собой представляет более дорогая?

Это 3-комнатная квартира площадью 300 кв. метров в доме премиум-класса «Хрустальная башня» в районе Первой Речки на Проспекте Острякова,8. С отделкой по особому дизайн-проекту. С тремя санузлами, с набором современной бытовой техники и мебели, с уникальным заграничным домашним водопадом, с встроенными в стены аквариумами, с двумя парковочными местами при этом же доме и т.д. Будь эта квартира в Гонконге, красная цена ей была бы в 6-7 раз больше, чем во Владивостоке.

На втором месте, значительно дешевле, предлагается квартира-

этаж площадью 460 кв. метров в доме на ул. Посьетской, 20 - за 60 млн рублей. С дизайном отделки по отдельному проекту из качественных материалов, 4 санузлами,с двумя машино-местами и пр. достоинствами.

На третьем месте - 3-уровневая 6-комнатная квартира в престижной малоэтажке-таунхаусе на сопке Тигровой площадью 274 кв. метра, предлагающаяся за 46,5 млн рублей.

Знакомство с другими предложениями на Farpost показывает, что разрыв цен на престижное жилье в приморской столице и Гонконге на самом деле еще выше. Так 6-комнатная квартира площадью 346 кв. метров в центре города в жилом комплексе «Орлиное гнездо», где проживают «самые-самые» дорогие люди Приморья и Владивостока и находится шикарный панорамный ресторан, с двумя машино-местами предлагается сегодня за какие-то 32,450 млн рублей. Это примерно в 17 раз дешевле несколько меньших по размеру апартаментов в Гонконге.

Семикомнатная квартира-пентхаус примерно такой же площади, но в ЖК «Сердце океана» в районе бухты Федорова, предлагается за 30,5 млн рублей. Это при том, что если пешим ходом, то сюда не надо каждый рабочий день взбираться на сопку, как это было бы с предыдущим вариантом. Другая квартира в этом же районе подобной площади в доме на ул. Станюковича, 48 выставлена за 35 млн рублей.

Вообще, база данных владивостокской недвижимости очень бедна на квартиры, предлагающиеся по цене около $1 млн и выше - всего 10-12 реальных предложений. То есть утереть нос Гонконгу в сегменте дорогих квартир рынок Владивостока пока что не может.

Само собой, гонконгскому инвестору-заказчику интереснее строить у себя в Гонконге, чем во Владивостоке. Он прекрасно понимает, что даже на каком-нибудь «Аквамарине» в центре приморской столицы он может заработать ничтожные деньги по сравнению с тем, что у себя на родине.

По местным меркам к дорогому жилью во Владивостоке риэлторы относят квартиры, предлагающиеся от 10 млн рублей, что немногим меньше $300 тысяч. По таким ценам база данных рынка недвижимости города сегодня предлагает немного более 200 вариантов из 5670. Притом что по одной выставленной квартире может быть несколько предложений. Всего доля дорогих квартир от общего предложения составляет около 3,8-4%.

В основном это жилье в сдающихся или недавно построенных домах. С хорошей, эксклюзивной отделкой, новой мебелью и домовой техникой. Значительно реже - квартиры в домах, построенных более 10 лет назад. Хотя есть отдельные относительно дорогие варианты хорошо отремонтированных квартир в старом жилом фонде в центре города.

Квартиры в престижных домах в центральных районах города площадью 170-250 кв. метров, даже без какой-либо отделки, предлагаются по 14-17 млн рублей. Но могут быть варианты и подороже. Например, квартира 78 кв. метров в новом доме на ул. Металлистов - за 13,5 млн рублей.

География дорогого жилья во Владивостоке довольно проста. Так, на 7 августа из 214 предложений 83 приходилось на центр города, 35 - на пригородные районы, 24 - на Первую Речку, 22 - на Эгершельд, 12 - на Некрасовскую. И на другие ценовые зоны города было всего по нескольку вариантов. И почему-то ни одного варианта в общей базе предложений не было по Первомайскому району. Хотя в малоэтажке на первой линии застройки жилого района «Патрокл» еще есть непроданные дорогие квартиры, предлагающиеся от застройщика. Однако эти квартиры, хотя и сопоставимы с гонконгскими по площади, но, опять же, тоже дешевле их примерно в 17 раз.

Дороговизна квартир относительна. Если дорогое жилье во Владивостоке можно считать грошовым по сравнению с гонконгским, то для приморцев, проживающих за его пределами, оно кажется очень дорогим. И это можно понять: по данным ТД «Аском», квадратный метр жилья по краю по общей площади в среднем дороже в 3 раза, а по жилой площади - в 4 раза, чем в границах города.

Однако совсем иная картина по предложению во Владивостоке домов и коттеджей ценой свыше 10 млн рублей - 215 из 502. То есть свыше 40% от общего предложения приходится на дорогое. Кстати, 28 предложений - от $1 млн.

Это говорит о том, что в этом сегменте рынка недвижимости, по сравнению с дорогими квартирами в многоквартирных домах, более высокий спрос, позволяющий держать цены значительно выше. Притом что в общую цену объекта входит значительная составляющая цены земли.

Можно предположить, что более высокая цена предложения по малоэтажке объясняется меньшим, чем по квартирам в МКД, в 12 раз предложением. Плюс - бесспорный комфорт, лучшая экология и пр. По идее, дорогим домом или коттеджем можно считать объект от 25 млн рублей. Таковых база показывает 71, или около 14%.

Наиболее дорогим на сегодня можно считать предложение на продажу усадьбы с домом площадью 330 кв. метров и участком 1,4 га - за 133 млн рублей. Дом из бруса, с мебелью и оборудованием, по индивидуальному дизайн-проекту находится в районе Садгорода.

Чуть дешевле, за 130 млн. рублей, предлагается дом площадью 780 кв. метров в этом же районе, но с относительно скромным участком - 31 сотка. Остальные достоинства этого объекта не хуже, чем у предыдущего варианта.

Значительно дешевле, всего 90 млн рублей, вариант 3-этажного коттеджа площадью 800 кв. метров в районе Шаморы со своей территорией 50 соток. Тоже с эксклюзивной отделкой, тремя каминными залами, сауной и пр., что позволяет быть довольным жизнью.

Заметно, что в лидерах по ценам такие объекты исключительно в пригородной зоне, хотя сегодня они предлагаются во многих районах Владивостока, в т.ч. в центре.

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

P.S. Есть предположение, что ряд очень дорогих квартир, домов и коттеджей во Владивостоке не выставляется на открытую продажу и предлагается напрямую потенциальным состоятельным покупателям либо предложения не делаются публично и идут «прицепом» к другим, с которыми работают профессионалы рынка недвижимости. Людей, привычных к экономии, могу успокоить: цен Гонконга наше дорогое жилье вряд ли когда-нибудь достигнет. По крайней мере, думается, не на нашем веку...