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В Приморье у сельхозпредприятия могут отобрать землю, на которой выросла полынь
В Черниговском районе Приморского края при проверке по обращению районной администрации Россельхознадзором зафиксирован случай ненадлежащего использования земель сельскохозяйственного назначения. Площадь фактически брошенной земли составила боле полутора тысяч гектаров.
Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области по обращению администрации Черниговского района Приморья провело проверку в отношении сельскохозяйственного производственного кооператива «Снегуровский». В ходе обследования было установлено, что более полутора тысяч гектаров, из 6000, находящихся в аренде у предприятия, не используются по назначению уже несколько лет. На участке не производится вспашка почвы, высев сельскохозяйственных культур, сенокошение и выпас скота. За это время территория успела зарасти сорной растительностью – полынью, ромашкой, ивой.
Таким образом, сельскохозяйственное предприятие не выполнило установленные требования и обязательные мероприятие по улучшению и защите земель сельскохозяйственного назначения, как того требует законодательство. При составлении протокола об административном правонарушении председатель кооператива свою вину признал.
Более того, сельхозпредприятие может лишиться земли, которую оно не использует. Как сообщалось ранее, алгоритм изъятия достаточно прост. Администрации муниципальных образований направляют информацию о неиспользуемых и простаиваемых сельхозземлях в адрес Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, которое в свою очередь привлекает нерадивых землепользователей к административной ответственности, после чего администрации муниципальных образований либо расторгают договоры аренды, либо обращаются в суд о лишении права собственности на неиспользуемые участки. В рамках этой работы Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области с начала 2014 года уже заключено 17 соглашений с администрациями муниципальных образований Приморского края.
Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.
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