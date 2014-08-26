Во Владивостоке меняют трубы, которые пролежали в земле с 70-х годов

В Первомайском районе Владивостока близится к завершению масштабная реконструкция сразу нескольких объектов тепло- и водоснабжения. Работы идут по заказу администрации Владивостока.

На центральном тепловом пункте на ул. Сахалинской, 1а, на тепловых сетях в районе улиц 3-ей Строительной, Беляева, Борисенко, Волкова, Добровольского, Космонавтов, Монтажной, Сахалинской, Пацаева не только меняют старые трубы на новые, но и баки, в которых аккумулируется горячая вода.

По словам директора Владивостокского муниципального предприятия электрических сетей Владимира ЛАТЫШЕВА, сети тепло- и водоснабжения в этом районе сильно изношены, в результате чего здесь нередко происходили аварии. Поэтому было принято решение полностью реконструировать основные теплотрассы и узлы.

Как подчеркнул директор МУП «ВПЭС», ремонта требовали сразу несколько объектов. Однако реконструкция каждого из них повлекла бы за собой отключение воды в домах горожан. В итоге было принято решение провести все работы одновременно, чтобы каждый раз не отключать горячую воду в домах.

В данный момент работы по реконструкции сетей находятся в завершающей стадии. Вместо старых, уложенных еще в 70-е годы труб, здесь кладут новые, из современных материалов, более широкого диаметра. Специалисты особо подчеркивают: новые трубы отечественного производства, изготовлены по государственным стандартам.

«Поскольку данный тепловой узел и теплотрассы обслуживают практический весь район Тихой, их реконструкция крайне важна для бесперебойного обеспечения десятков тысяч горожан теплом и горячей водой. Благодаря тем работам, которые мы провели в этом году, о серьезных авариях и отключениях воды на этих объектах можно забыть на долгие годы», - подытожил Владимир Латышев.

Отметим, реконструкция ведется за счет средств бюджета Владивостока. Работы планируется завершить в сентябре этого года.

Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.