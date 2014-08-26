В Приморье эмбарго становится стимулом

Введение продуктового эмбарго на иностранные товары открывает новые перспективы перед сельским хозяйством Приморья

6 августа президент России подписал указ, который на год вводит эмбарго на импорт говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, сыров, молока и плодоовощной продукции. Санкции распространяются на США, все 28 стран Европейского союза, Канаду, Австралию, а также Норвегию.

Глава Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ видит в продовольственных санкциях стимул для производителей края. «В Приморье выращивают собственные овощи, которые ничем не хуже, а лучше. Я не раз говорил уже о создании бренда «Произведено в Приморье», который станет знаком качества для продуктов питания, производимых в Приморье. Нам надо максимально развивать собственное производство», - подчеркнул руководитель края.

Введение продуктового эмбарго на иностранные товары открыло новые возможности для российских аграриев. У них появился шанс занять освободившуюся нишу. «Все в наших руках, – говорит секретарь Общественной палаты, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александр БРЕЧАЛОВ. – Это своего рода месседж в сторону правительства, а также бизнес-сообщества и потребителей. Это рабочие места и внутренние инвестиции». По мнению Александра Бречалова, сейчас очень важно использовать этот шанс. Необходимо оказать поддержку развитию российского производства пищевых продуктов.

Дефицит закроют агрокомплексы

Каким же образом введенные санкции могут повлиять на производство продуктов питания на территории Приморья? Произведем простые расчеты на примере производства молока. Рекомендуемая норма РАМН – 392 кг молока в год на человека. По данным Росстата, потребление молочной продукции в Приморском крае составляет 151 кг на человека в год. За 2013 год, по данным Примстата, в крае произведено цельномолочной продукции в пересчете на молоко 33,4 кг на человека. Таким образом, дефицит молочной продукции составил 117,6 кг.

Дефицит, включая долю импорта, молочных продуктов на Приморском рынке могут закрыть агрокомплексы, считают эксперты. Рассмотрим Инновационный агрокомплекс «Зеленые листья». Производственная мощность агрокомплекса - до 17,8 тыс. тонн молока в год, это примерно 9,2 кг в год на человека. При текущем потреблении молока, чтобы удовлетворить потребность Приморского края в молочной продукции, понадобится 13 подобных агрокомплексов. Если исходить из рекомендуемой нормы потребления молока, таких комплексов понадобится 39.

Доступность молока

Сегодня потребителей и СМИ волнует вопрос: как повлияет введение эмбарго на доступность продуктов питания? Не ударят ли санкции по простым российским потребителям?

На сегодняшний день молокоперерабатывающие заводы принимают сырое молоко у фермеров края в среднем по 20 рублей за литр. Переработка сырья – это затраты на энергетику, упаковку, зарплату сотрудникам. На выходе с завода средняя цена молока составляет уже около 45,5 рублей за литр. После наценки дистрибьютора средняя цена увеличивается до 57 рублей. Магазин делает свою наценку. В итоге до потребителя молоко доходит по ценам 75,2 – 85,9 рублей за литр.

«Чтобы сделать молоко более доступным для потребителя, необходимо развивать сельское хозяйство края. На сегодняшний день губернатор Приморья уделяет этому вопросу большое внимание. И это очень правильно, - считает председатель Совета директоров Группы компаний «Зеленые листья», председатель Комиссии по содействию экономическому росту Общественной палаты Приморского края, член Президиума «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор МАРЧЕНКО. – В данный момент наша компания работает над реализацией проекта «Инновационный агрокомплекс «Зеленые листья». После выхода проекта на полную мощность цена сырого молока будет почти вполовину ниже сегодняшней закупочной цены. Оптимизация логистических издержек также позволит снизить конечную цену на молоко».

Комплексный подход к развитию сельского хозяйства в Приморье

Крупные агропромышленные комплексы - это действительно путь развития сельского хозяйства в Приморском крае. Но на сегодняшний день не достаточно строить мега-фермы. Необходимо больше внимания уделять инновационным агротехнологиям, альтернативной энергетике, снижению себестоимости кормов и цены конечной продукции. Решению этих вопросов поможет строительство агрокомплексов шестого технологического уровня. Но что же делать простому фермеру? Одна из проблем, с которой ежегодно сталкиваются приморские фермеры, – проблема «большого молока».

«Холодный сезон года - традиционно период отела, а также нестабильного количества и качества кормов. На наш молокоперерабатывающий завод в Хороле, фермеры в этот период сдают не больше 20 тонн молока в сутки, при среднесуточной потребности нашего производства 35 тонн,- говорит Виктор Марченко. – С наступлением весны и увеличением количества кормов у фермеров появляется возможность сдавать нам до 40 тонн молока, тогда как потребность производства в этот период снижается до 30 тонн в сутки. Таким образом ежегодно в Приморье возникает конфликт между объемами сдачи и возможностью переработки сырого молока. Все начинают говорить об этом летом, в сезон «большого молока». Я обращаю ваше внимание, что проблема гораздо глобальнее, она системна для российского молочного производства. Нельзя упускать тот факт, что зимой наступает сезон «малого молока», когда фермеры привозят на заводы в разы меньше сырья, чем необходимо для рынка. В свою очередь потребление молока зимой увеличивается, а летом уменьшается. На нашем агрокомплексе этот вопрос будет решен за счет грамотного сочетания технологий содержания, кормления, доения и осеменения в течение года. Для фермеров решением вопроса должно стать объединение в сельхозкооперативы».

По данным департамента сельского хозяйства и продовольствия, по состоянию на 1 июля 2014 года в Приморском крае зарегистрировано 32 сельскохозяйственных кооператива. Из них фактически работающих - только 9.

«Для того чтобы фермеры шли в кооперативы, можно оптимизировать субсидирование сельхозкооперации, - считает Виктор Марченко. – Сегодня в Приморье уже существуют субсидии на поддержание сельскохозяйственных кооперативов, и это хорошо. Например, среди прочих мер поддержки есть и субсидии на осеменение КРС. Для решения проблемы «малого молока»,надо усилить контроль за осеменением, с тем чтобы в течение года количество производимого молока совпадало с рыночными потребностями. Если отел коров будет происходить в летний период, в сезон «большого молока», то в сезон «малого молока» надои увеличатся. Второй глобальный вопрос, который должны решить кооперативы, - это круглогодичное обеспечение производителей молока кормами. Здесь возникает множество вопросов по цене и количеству кормов. И, наконец, дополнительное субсидирование имеет смысл вводить за организацию доильного сервиса и приемных пунктов высокого уровня».

Контроль осеменения, управление кормовой базой, увеличение числа приемных пунктов молока и улучшение доильного сервиса могли бы усилить возможности сельхозкооперативов и поднять село.

Итак, грамотное сочетание крупных агрокомплексов с развитием кооперации - это и есть, по мнению экспертов, комплексный подход к развитию сельского хозяйства в Приморском крае. Такой подход требует нового уровня логистики экспорта и импорта. Таким образом необходима проработка вопроса создания продовольственных хабов, которые, в дополнение к зерновым терминалам, включают в себя переработку поступающей продукции.

Благодаря сопровождению АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» проект «Инновационный агрокомплекс «Зеленые листья» получил поддержку Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства экономического развития РФ и Министерства по развитию Дальнего Востока. «Инновационный агрокомплекс «Зеленые листья» в пятерке приоритетных инвестиционных проектов Приморья и вошел в план совместных мероприятий Администрации Приморского края и ГК «Внешэкономбанк».

Необходимы комплексные меры по тиражированию агрокомплексов, созданию условий для привлечения фермеров в сельскохозяйственные кооперативы, освоению залежных земель и развитию молочного животноводства.

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.