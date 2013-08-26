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На долю в первом казино в Приморье претендует и Тайвань

26 Августа 2013, 13:43 | Приморье

Тайваньская компания Firich, занимающаяся производством, установкой и обслуживанием игровых автоматов, может получить до 19% в первом казино в интегрированной развлекательной зоне "Приморье".

Общая стоимость строительства казино оценивается в $130 млн.

По данным гонконгской газеты "Стандард", основными инвесторами в создание комплекса остаются две компании из Макао, принадлежащие магнату игорного бизнеса Лоуренсу ХО. Ранее сообщалось, что основную долю затрат (46%) возьмет на себя холдинг Summit Accent Holdings, еще 5% - Melco International Development. Еще 30% в проекте будет контролироваться российским бизнесом.

Как уже сообщал ZRPRESS.RU, Melco планирует заключить предварительное инвестиционное соглашение об участии в проекте развлекательной зоны "Приморьев ходе Дальневосточного инвестиционного конгресса, который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Соответствующие договоренности были достигнуты ранее по итогам переговоров губернатора региона Владимира МИКЛУШЕВСКОГО с представителями компании.

Интегрированная развлекательная зона в Приморье создается на базе игорной зоны "Приморье" в районе мыса Черепахи бухты Муравьиной. Общая площадь территории - 620 га, первая очередь освоения - 263 га. На территории планируется строительство объектов туристско-рекреационного комплекса, гостиниц с игорными заведениями, аквапарка, предполагается благоустройство пляжа. Срок реализации проекта - до 2025 года.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: инвестиции  ИРЗ Приморье  туризм 



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Комментарии

  • Псевдоним15:13, 26.08.2013#

    если будут строить так же как ДВФУ на Русском, то получится полный шлак. Универские корпуса на острове, напоминают какую-то дешевую китайскую промзону.

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