У берегов Приморья работает флотилия браконьерских шхун

По данным российских наблюдателей, находящихся в Южной Корее, незаконные поставки краба в порт Донхе, выловленного в подзоне Приморского края, только за одну неделю составили 200 тонн. Это означает, что у берегов Приморья под самым носом пограничной службы работает целая флотилия браконьерских шхун. В это время приморские рыбодобывающие компании, имеющие в активе квоты на промысел краба в прибрежных водах Приморского края, вынуждены бороться с административными барьерами при оформлении продукции и нести значительные финансовые убытки.

Хотели как лучше

Ситуация на крабовой путине в Приморском крае - критическая. Как рассказали «ЗР» в Союзе дальневосточных рыбаков, сегодня действуют пункты правил рыболовства в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, согласно которым запрещается транспортировка за внешнюю границу исключительной экономической зоны РФ в живом, свежем, охлажденном виде краба всех видов, добытых в исключительной экономической зоне РФ и на континентальном шельфе. Получется, что улов сначала должен доставляться для переработки или реализации на территорию РФ.

Подобная норма закона с момента введения вызвала протест бизнеса. Получилось, что для одних игроков на рынке сделали особые правила игры, причем правила, которые усложняли ведение предпринимательской деятельности. Но этому есть свое объяснение. За последние 10 лет популяция краба была подорвана браконьерским промыслом.

Как утверждают специалисты ТИНРО-Центра, браконьерский промысел настолько масштабный, что на отдельные виды краба был введен полный запрет на добычу, а на остальные виды существенно снижены квоты. Поэтому и эта норма закона была принята исключительно как мера по борьбе с незаконным промыслом. «Фактически данные правила должны были искоренять браконьерство не только в Охотском море, но и в подзоне Приморского края. Ведь схема серого крабового бизнеса изучена досконально. Судно забивается крабом и идет прямиком в Японию или Корею. Такие шхуны должны задерживать пограничные корабли. Но есть суда, имеющие по несколько тонн крабовых квот. Для них мизерная квота - прикрытие, позволяющее находиться на промысле вполне легально и добывать в сотни раз больше. Поэтому законодатель посчитал, что переработка или реализация на территории РФ позволит навести в этом порядок, так как все уловы будут фиксироваться на берегу», - утверждают эксперты.

Сгубить улов

Правда, представители рыбодобывающего бизнеса столкнулись с тем, что внимание пограничной службы, в частности Государственной Морской Инспекции (ГМИ), приковано к деятельности крупных пользователей этого ресурса. По данным общественной рыбацкой организации, наблюдается самый настоящий прессинг целого ряда предприятий, в их числе ООО «Акваресурс-ДВ», ЗАО «Пасифик Марин», ОАО «Южморрыбфлот», РК «Приморец».

По словам представителей рыбодобывающих предприятий, идут тотальные и ничем не обоснованные проверки их деятельности, включающие в себя постоянные выемки судовой и промысловой документации. «Сотрудники ГМИ особо не скрывают, что им поставлена четкая задача принудить компании выгружать живого краба на берег. У них есть особое мнение по поводу нашей деятельности, - утверждает генеральный директор ЗАО «Пасифик Марин» Мария БОРОВСКАЯ. – Чтобы работать в правовом поле, компании после доставки уловов на борт продают свою продукцию другой фирме, которая уже непосредственно занимается экспортом. Однако передача права собственности на груз непосредственно на борту судна (без выгрузки), находящегося в портах Приморского края, не признается сотрудниками ГМИ как реализация на территорию Российской Федерации. Их нежелание вникнуть в специфику перевозки живого краба приведет к гибели биоресурса, ведь краб очень требователен к окружающей среде, ему необходимы постоянная проточная аэрируемая вода и постоянный температурный режим, что обеспечивается только в трюмах (чанах).

Мнение рыбаков поддерживает наука

По словам заведующего лабораторией промысловых ракообразных ДВ морей Тинро-Центра Валерия КОБЛИКОВА, даже при транспортировке желательно, чтобы соблюдалась небольшая концентрация крабов, при этом важны были соответствующие для каждого вида привычные температуры и соленость воды. «Просто на палубе, особенно в летний период, большинство промысловых крабов через 5 минут погибнет», - утверждает ученый. Что говорить о выгрузке сотен тонн этой продукции?

Протест и возмущение рыбаков против выгрузки своих уловов на берег понятны всем, кто имеет хоть какое-то отношение к рыбному бизнесу. В крае десятки компаний имеют квоты на вылов не только краба, но и морского ежа. Также есть компания, занимающаяся товарным выращиванием морского гребешка и поставками его в Южную Корею. Все они уже долгие годы работают на внешний рынок и поставляют свою продукцию исключительно в живом виде. Причем чем свежее продукция, тем выше закупочные цены, следовательно, улучшается финансовое положение компаний, исправно платящих налоги. Как рассказывают сами рыбаки, даже задержка на несколько суток по причине шторма может настолько снизить цену, что рентабельность промысла резко снижается, и это при условии, что продукция находится в трюмах с водой.

«Требование о перегрузе продукции на берег, а потом обратно на судно, не просто абсурдно. Это обслуживание чьих-то интересов, чтобы наши приморские компании несли значительные убытки, - утверждают в неофициальной беседе капитаны судов. – Мы настраиваем экипажи судов на такую работу, чтобы краб был пойман и как можно быстрее доставлен к месту конечной реализации. Наши экипажи не спят, работая по 18 часов в сутки, так как от «свежести» улова зависит наша заработная плата. И, когда после адской работы, приходит инспектор и начинает предъявлять требования, сводящие на нет все усилия рыбаков, у наших экипажей есть твердое убеждение, что инспектора выполняют определенный заказ».

Может быть, капитаны судов слишком эмоциональны? Но как тогда объяснить, что именно с 30 марта, после получения от сотрудников пограничной службы предписания об обязательной выгрузке живого краба-опилио на берег, приморские компании временно приостановили деятельность по добыче краба, и именно в этот момент браконьерские поставки краба из Приморья в порт Донхе достигли показателей 200 тонн за неделю. И это факты, без эмоций.