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Отели класса «5 звезд» повысят туристическую привлекательность Приморского края
17-ти этажный современный отель строится в рамках подготовки Владивостока к проведению саммита АТЭС-2012. Он рассчитан на 250 номеров. Здесь будут расположены конференц-центр на 500 мест, спортивно-оздоровительный комплекс, а на первом этаже - Дворец бракосочетания.
Губернатор на рабочем совещании по строительству гостиничного комплекса делового типа на Корабельной набережной отметил, что также особое внимание необходимо уделить благоустройству прилегающей к гостинице территории. «Корабельная набережная должна стать любимым местом для отдыха горожан и гостей краевого центра», - отметил Сергей Дарькин. «Пятизвездочные гостиницы на мысе Бурном и Корабельной набережной станут частью нового морского фасада Владивостока. Работы на объектах ведутся хорошими темами с применением современных строительных технологий», - добавил он.
Генеральный директор ОАО «Наш дом - Приморье» Марина Ломакина представила губернатору несколько вариантов планировочных решений гостиницы.
Напомним, здание современного отеля курортного типа на мысе Бурном уже достигло 14 этажей. В настоящий момент ведется монтаж фасадной части. В апреле строители приступят к остеклению здания, а уже в мае-июне полностью завершат фасадные работы. Гостиница курортного типа на мысе Бурном также рассчитана на 250 номеров, в ней будут расположены СПА-салон и фитнесс-центр, рестораны, бары и другие общественные помещения. Кроме того, здесь будет находиться единственный в России центр талассотерапии.
Стоимость обоих проектов – 7,5 миллиарда рублей, которые заложены в подпрограмму "Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР". Обе гостиницы будут отвечать международным стандартам по всем параметрам.
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