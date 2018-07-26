Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке "муравейник" вырос рядом с "ямой"
«Яма» в районе остановки «Дальпресс» во Владивостоке уже несколько десятков лет рассматривалась генпланом, как место комплексной общественно-деловой застройки городского значения. Жильцы частного сектора, расположенного в квартале в границах Проспект Красного знамени – Океанский проспект – ул. Комсомольская – ул. Иманская, состарились, заждавшись сноса, а некоторые уже и не ждут.
По этому кварталу делались интересные проектные предложения и маститыми архитекторами, и студентами. А собственник ТД «Игнат», предложив свой проект для квартала, даже частично попытался начать его воплощать. Но, построив бизнес-центр «Игнат» на Красного знамени, 3, он от планов освоения всей «ямы» явно отказался. То есть не стал строить задуманные им подземную многоуровневую парковку, большую гостиницу, площадь с фонтанами и пр. И в целом основная часть квартала остается почти в том же виде, что и 40-50 лет назад, за небольшим исключением.
Со стороны ул. Комсомольской было построено небольшое автосервисное здание, а вдоль Океанского проспекта развивается странный муравейник, в котором уживаются торговля продуктами, общепит, салон красоты и пр.
Центральное место этого «муравейника» занимает здание под №75/1 строение 1. Длительное время оно стояло в аварийном состоянии уже расселенное. И предполагалось, что его вообще снесут. Однако начавшаяся его реконструкция оставила часть стен, построенных еще в царское время, и на месте этих руин сейчас выставлен каркас, судя по которому, это здание расширит возможности существующего торгово-офисного муравейника, успешно конкурирующего с расположенными по соседству несколькими торговыми и многофункциональными центрами.
Строительные работы на здании ведутся очень медленно. Этим занимаются несколько рабочих. Непонятно кто это строительство ведет, когда начато и когда должно закончиться, кто проектировал, и кто контролирует – то есть, ни с одной стороны стройплощадки не вывешен строительный паспорт объекта.
Неизвестны характеристики проекта, будущий вид. Однако, судя по всему, после ввода в эксплуатацию площадь помещений в здании минимум удвоится, но может увеличиться раза в четыре. Ранее она составляла всего около 150 кв. метров, и это была не безликая постройка, а дом, характерный для Старого Владивостока. Вероятно, его можно было восстановить в прежнем виде.
К сожалению, в квартале, который городу можно было осваивать комплексно, выработав общее проектное решение, сегодня ведется непонятное одинокое точечное строительство.
Можно декларировать строительство нового делового центра города, заниматься этим глобально, но освоить «яму» на «Дальпрессе» - об этом власти сегодня скромно молчат. Хотя это намного проще и реальнее.
На фото: Мэры меняются, а точечное строительство во Владивостоке идет своим чередом.
Фото автора.
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Во Владивостоке "муравейник" вырос рядом с "ямой"
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Во Владивостоке опасный котлован перед 12-этажкой бросили без надзора
- Тереховский ЗБИ гарантирует качество
- Летняя акция в ЖК "Фрегат-2": экономия до 186 тысяч рублей!
- Дом для "дальневосточного гектара"
- Приморская стройиндустрия не просто есть, она активно развивается
- Во Владивостоке возобновят строительство домов в Снеговой Пади
- Власти Владивостока нашли решение проблемы озера на Патрокле
- Во Владивостоке к кирпичу проявили чуткость
Новости раздела
- Во Владивостоке "муравейник" вырос рядом с "ямой"
- Китайские энергоаппетиты
- Приморцев пересадят на белорусские автобусы
- Приморцы стали продажными
- Cотрудники кол-центра Tele2 решают проблему клиента за 2 минуты
- Сформирована деловая программа Международного дальневосточного морского салона – 2018
- Промысел вне границ
- Не ТОРное это дело
- "Мы смотрим, в первую очередь, на рынок, что нужно нашим клиентам"
- Международный дальневосточный морской салон швартуется в центре Владивостока
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Суда made in Хабаровский край
- В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- Сахалин в ожидании нового Чехова
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту