Во Владивостоке "муравейник" вырос рядом с "ямой"

«Яма» в районе остановки «Дальпресс» во Владивостоке уже несколько десятков лет рассматривалась генпланом, как место комплексной общественно-деловой застройки городского значения. Жильцы частного сектора, расположенного в квартале в границах Проспект Красного знамени – Океанский проспект – ул. Комсомольская – ул. Иманская, состарились, заждавшись сноса, а некоторые уже и не ждут.

По этому кварталу делались интересные проектные предложения и маститыми архитекторами, и студентами. А собственник ТД «Игнат», предложив свой проект для квартала, даже частично попытался начать его воплощать. Но, построив бизнес-центр «Игнат» на Красного знамени, 3, он от планов освоения всей «ямы» явно отказался. То есть не стал строить задуманные им подземную многоуровневую парковку, большую гостиницу, площадь с фонтанами и пр. И в целом основная часть квартала остается почти в том же виде, что и 40-50 лет назад, за небольшим исключением.

Со стороны ул. Комсомольской было построено небольшое автосервисное здание, а вдоль Океанского проспекта развивается странный муравейник, в котором уживаются торговля продуктами, общепит, салон красоты и пр.

Центральное место этого «муравейника» занимает здание под №75/1 строение 1. Длительное время оно стояло в аварийном состоянии уже расселенное. И предполагалось, что его вообще снесут. Однако начавшаяся его реконструкция оставила часть стен, построенных еще в царское время, и на месте этих руин сейчас выставлен каркас, судя по которому, это здание расширит возможности существующего торгово-офисного муравейника, успешно конкурирующего с расположенными по соседству несколькими торговыми и многофункциональными центрами.

Строительные работы на здании ведутся очень медленно. Этим занимаются несколько рабочих. Непонятно кто это строительство ведет, когда начато и когда должно закончиться, кто проектировал, и кто контролирует – то есть, ни с одной стороны стройплощадки не вывешен строительный паспорт объекта.

Неизвестны характеристики проекта, будущий вид. Однако, судя по всему, после ввода в эксплуатацию площадь помещений в здании минимум удвоится, но может увеличиться раза в четыре. Ранее она составляла всего около 150 кв. метров, и это была не безликая постройка, а дом, характерный для Старого Владивостока. Вероятно, его можно было восстановить в прежнем виде.

К сожалению, в квартале, который городу можно было осваивать комплексно, выработав общее проектное решение, сегодня ведется непонятное одинокое точечное строительство.

Можно декларировать строительство нового делового центра города, заниматься этим глобально, но освоить «яму» на «Дальпрессе» - об этом власти сегодня скромно молчат. Хотя это намного проще и реальнее.

На фото: Мэры меняются, а точечное строительство во Владивостоке идет своим чередом.

Фото автора.

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.