Китайские энергоаппетиты

Россия и Китай возобновляют обсуждение проекта строительства Ерковецкой теплоэлектростанции (ТЭС) на одноименном угольном месторождении в Амурской области для последующего экспорта электроэнергии в Китай. Основным потребителем вырабатываемой на станции электроэнергии должны стать центральные районы Пекина, для этого придется построить высоковольтную ЛЭП.

«Буквально вчера (19 июля - Иф) с министром энергетики КНР мы обсуждали этот вопрос. Договорились возобновить консультации, еще раз вернуться к ТЭО этого проекта, чтобы, возможно, скорректировать параметры, которые были бы эффективны, и которые бы обеспечили коммерческую заинтересованность в реализации этого проекта. Заинтересованность как инвесторов, готовых вложиться в разработку угольного месторождения и строительство теплоэлектростанции, так и потребителя - то есть КНР, которая тоже должна быть заинтересована в поступлении электроэнергии по выгодным ценам и тарифам», - сообщил министр энергетики РФ Александр НОВАК

Консультации будут проводить ПАО «Интер РАО» и Государственная электросетевая компания (ГЭК) Китая совместно с министерствами энергетики обеих стран.

В настоящее время уже разработано предТЭО проекта строительства угольной Ерковецкой ТЭС на 8 ГВт, однако в середине 2017 года проект был приостановлен из-за экономического кризиса. ТЭС подобной мощности в мире еще не было.

Мощность разреза на Ерковецком месторождении оценивалась в 35 млн тонн в год. Проект также предусматривал строительство сетевой инфраструктуры протяженностью 2 тыс. километров и мощностью 800 кВ.

В начале 2015 года глава ГЭК Китая Шу Иньбяо оценивал стоимость проекта в $15 млрд, но, по оценке российской стороны, стоимость всех работ существенно выше и сегодня достигает $20-25 млрд. В эту сумму входят работы по прокладке сетей и освоению угольного месторождения. При этом китайская сторона готова взять на себя более 70% от всего объема инвестиций.

В апреле 2016 года глава «Интер РАО» Борис КОВАЛЬЧУК сообщал журналистам, что компанию не устраивают ценовые условия, предложенные Китаем для реализации Ерковецкого проекта. Ковальчук подчеркнул тогда, что ключевым вопросом является цена, по которой китайские партнеры будут готовы покупать электроэнергию.

Сегодня экспорт электроэнергии из России в Китай идет только на северо-восток - в провинцию Хэйлунцзян по ЛЭП Благовещенск-Хэйхэ.

Отметим, что в начале июля Госсовет КНР опубликовал полный трехлетний план мероприятий, призванный снизить загрязнение воздуха в стране – «защитить голубое небо». Власти Поднебесной также ввели запрет на реализацию новых проектов газовой когенерации в городах и регионах, где воздух загрязнен больше всего, в том числе в Пекине, провинциях Тяньзцзинь и Хэбэй, а также в дельте реки Янцзы, где расположен Шанхай. Аналогичные ограничения коснулись и строительства и расширения химических предприятий. Как заявили Interfax Natural Gas Daily китайские эксперты, из-за этого замедлится реализация перевода энергогенерации в КНР на природный газ, но газовый рынок в целом выиграет: в периоды пикового спроса конкуренция за топливо будет ниже.

В общей сложности установленная мощность газовых электростанций и ТЭЦ Китая - около 91 ГВт. Согласно подсчетам Wood Mackenzie, на регионы, где действует запрет, приходится около 58% мощностей.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.