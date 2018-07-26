Приморцы стали продажными

По данным сайта по поиску работы и персонала HeadHunter (hh.ru), самыми популярными профессиональными сферами в первом полугодии в Приморье стали: «Продажи» (21% от общего количества вакансий), «Производство» (8%), «Банки, инвестиции, лизинг» (8%), «Транспорт, логистика» и «Информационные технологии» по (6%).

Кроме этого, в топ-10 профессиональных сфер вошли «Строительство, недвижимость» и «Медицина».

Динамика вакансий в первом полугодии в Приморье была положительной и составила 49% по отношению к тому же периоду прошлого года.

Конкурс на одно предложение в Приморье в первом полугодии составил 3,8 резюме на одно предложение. Напомним, что нормой считается порядка 4 резюме на одно предложение: такой показатель позволяет и компаниям выбрать сотрудника, и последним не испытывать слишком большую конкуренцию при поиске работы.

На сегодняшний день большой конкурс среди соискателей в сфере «Государственная служба» (8,9), «Высший менеджмент» (6,1), «Начало карьеры, студенты» (5,9).

Средняя заработная плата, предлагаемая работодателями в регионе в июне составила 49 779 рублей, ожидания соискателей не на много выше - 52 352 рубля.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.