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Приморцы стали продажными
По данным сайта по поиску работы и персонала HeadHunter (hh.ru), самыми популярными профессиональными сферами в первом полугодии в Приморье стали: «Продажи» (21% от общего количества вакансий), «Производство» (8%), «Банки, инвестиции, лизинг» (8%), «Транспорт, логистика» и «Информационные технологии» по (6%).
Кроме этого, в топ-10 профессиональных сфер вошли «Строительство, недвижимость» и «Медицина».
Динамика вакансий в первом полугодии в Приморье была положительной и составила 49% по отношению к тому же периоду прошлого года.
Конкурс на одно предложение в Приморье в первом полугодии составил 3,8 резюме на одно предложение. Напомним, что нормой считается порядка 4 резюме на одно предложение: такой показатель позволяет и компаниям выбрать сотрудника, и последним не испытывать слишком большую конкуренцию при поиске работы.
На сегодняшний день большой конкурс среди соискателей в сфере «Государственная служба» (8,9), «Высший менеджмент» (6,1), «Начало карьеры, студенты» (5,9).
Средняя заработная плата, предлагаемая работодателями в регионе в июне составила 49 779 рублей, ожидания соискателей не на много выше - 52 352 рубля.
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