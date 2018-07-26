Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Сформирована деловая программа Международного дальневосточного морского салона – 2018
На сайте Международного дальневосточного морского салона – 2018, организатором которого выступает Министерство промышленности и торговли РФ, размещена деловая программа мероприятия с указанием спикеров и модераторов. Инициатором проведения МДМС-2018 выступил глава Приморья Андрей Тарасенко. Оператором мероприятия является Фонд Росконгресс.
Участие в Салоне примут руководители ведущих судостроительных компаний России, а также представители иностранных делегаций из таких стран, как Австрия, Бермуды, Германия, Индия, Казахстан, Кипр, Китай, Республика Корея, Сингапур, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Япония и других. «Выбор Владивостока в качестве площадки проведения такого значимого мероприятия открывает широкие возможности для сотрудничества и интеграции с партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона. Интерес со стороны Азии к новинкам российского судостроения возрастает с каждым годом. Исходя из этой тенденции, экспертами была подготовлена обширная деловая программа, которая охватывает все актуальные тематики в области судостроения. Уверен, МДМС-2018 заложит фундамент для многочисленных договоренностей и даст импульс дальнейшему развитию кораблестроения в России и других странах мира», – отметил советник Президента РФ Антон Кобяков.
Деловую программу Салона откроет пленарная сессия «Водный транспорт в эпоху цифровизации и новых технологий», которая будет посвящена возрождению высокотехнологичных производств на Дальнем Востоке, повышению конкурентоспособности России на международном рынке, применению цифровых технологий в судостроении и перспективным шагам по внедрению цифровизации во все направления отрасли.
Участниками пленарного заседания станут Заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов, Заместитель Министра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев, врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, командующий Тихоокеанским флотом ВМФ России Сергей Авакянц, и.о. вице-президента по гражданскому судостроению АО «Объединенная судостроительная корпорация» Игорь Шакало и вице-президент по энергетике, локализации и инновациям ПАО «НК «Роснефть» Андрей Шишкин.
Всего участников МДМС-2018 ожидает более 15 мероприятий, панельных сессий и дискуссий на самые актуальные темы, среди которых: вопросы производства в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на территории ЕАЭС, локализация производства и возможности России в инновационном судостроении, обновление и развитие промыслового флота для устойчивой добычи биоресурсов, новейшие технологии в судостроении и освоении Мирового океана, трекинге судов и навигации. Представители крупнейших компаний обсудят и будущее гражданского кораблестроения, инфраструктуру портов, кадровую обеспеченность отрасли и развитие водного туризма, а также новые экологичные решения в «чистом» судоходстве.
На площадке Международного дальневосточного морского салона – 2018 пройдет молодежная сессия, в рамках которой встретятся представители профильных морских учебных заведений, научных лабораторий, академических кругов, лидеры мнений.
Помимо деловой программы участников Салона ожидает обширная выставочная и культурная программа. Выставка расположится на площади 1200 квадратных метров в современном кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Большая часть культурных мероприятий будет проходить на материковой части Владивостока. В нее включено более 10 мероприятий: выставок, концертов, спектаклей и экскурсий.
Полная программа событий Международного дальневосточного морского салона – 2018 доступна на официальном сайте: ifemshow.org.
Досье "Золотого Рога": Фонд Росконгресс — социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства. Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов. www.roscongress.org
Издательская компания "Золотой Рог" - информационный партнер Международного дальневосточного морского салона – 2018 во Владивостоке.
Новости тематики
- Сформирована деловая программа Международного дальневосточного морского салона – 2018
- Не ТОРное это дело
- Валдайский клуб обсудит движение России на Восток в рамках ВЭФ-2018
- В Приморье офшор на острове Русском уже в проекте
- Люди из бизнеса помогут привлечь инвесторов в Приморье
- "Делойт" прописался во Владивостоке
- Борцы с киберпреступностью на вес золота
- В соответствии с рынком
- В ВЭФ во Владивостоке примет участие Республика Индия
- Корейцы идут на перехват
Новости раздела
- Сформирована деловая программа Международного дальневосточного морского салона – 2018
- Промысел вне границ
- Не ТОРное это дело
- "Мы смотрим, в первую очередь, на рынок, что нужно нашим клиентам"
- Международный дальневосточный морской салон швартуется в центре Владивостока
- Рыбаки включили сирены
- Прибрежные квоты раздора
- Валдайский клуб обсудит движение России на Восток в рамках ВЭФ-2018
- Lotte пришла не только в гостиницу
- Россия и Япония исследовали миграцию сайры, сардины и скумбрии на севере Тихого океана
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Суда made in Хабаровский край
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- Сахалин в ожидании нового Чехова