Сформирована деловая программа Международного дальневосточного морского салона – 2018

Крупнейшее отраслевое мероприятие в России пройдет с 26 по 28 июля 2018 года во Владивостоке на острове Русский

На сайте Международного дальневосточного морского салона – 2018, организатором которого выступает Министерство промышленности и торговли РФ, размещена деловая программа мероприятия с указанием спикеров и модераторов. Инициатором проведения МДМС-2018 выступил глава Приморья Андрей Тарасенко. Оператором мероприятия является Фонд Росконгресс.

Участие в Салоне примут руководители ведущих судостроительных компаний России, а также представители иностранных делегаций из таких стран, как Австрия, Бермуды, Германия, Индия, Казахстан, Кипр, Китай, Республика Корея, Сингапур, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Япония и других. «Выбор Владивостока в качестве площадки проведения такого значимого мероприятия открывает широкие возможности для сотрудничества и интеграции с партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона. Интерес со стороны Азии к новинкам российского судостроения возрастает с каждым годом. Исходя из этой тенденции, экспертами была подготовлена обширная деловая программа, которая охватывает все актуальные тематики в области судостроения. Уверен, МДМС-2018 заложит фундамент для многочисленных договоренностей и даст импульс дальнейшему развитию кораблестроения в России и других странах мира», – отметил советник Президента РФ Антон Кобяков.

Деловую программу Салона откроет пленарная сессия «Водный транспорт в эпоху цифровизации и новых технологий», которая будет посвящена возрождению высокотехнологичных производств на Дальнем Востоке, повышению конкурентоспособности России на международном рынке, применению цифровых технологий в судостроении и перспективным шагам по внедрению цифровизации во все направления отрасли.

Участниками пленарного заседания станут Заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов, Заместитель Министра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев, врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, командующий Тихоокеанским флотом ВМФ России Сергей Авакянц, и.о. вице-президента по гражданскому судостроению АО «Объединенная судостроительная корпорация» Игорь Шакало и вице-президент по энергетике, локализации и инновациям ПАО «НК «Роснефть» Андрей Шишкин.

Всего участников МДМС-2018 ожидает более 15 мероприятий, панельных сессий и дискуссий на самые актуальные темы, среди которых: вопросы производства в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на территории ЕАЭС, локализация производства и возможности России в инновационном судостроении, обновление и развитие промыслового флота для устойчивой добычи биоресурсов, новейшие технологии в судостроении и освоении Мирового океана, трекинге судов и навигации. Представители крупнейших компаний обсудят и будущее гражданского кораблестроения, инфраструктуру портов, кадровую обеспеченность отрасли и развитие водного туризма, а также новые экологичные решения в «чистом» судоходстве.

На площадке Международного дальневосточного морского салона – 2018 пройдет молодежная сессия, в рамках которой встретятся представители профильных морских учебных заведений, научных лабораторий, академических кругов, лидеры мнений.

Помимо деловой программы участников Салона ожидает обширная выставочная и культурная программа. Выставка расположится на площади 1200 квадратных метров в современном кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Большая часть культурных мероприятий будет проходить на материковой части Владивостока. В нее включено более 10 мероприятий: выставок, концертов, спектаклей и экскурсий.

Полная программа событий Международного дальневосточного морского салона – 2018 доступна на официальном сайте: ifemshow.org.

Досье "Золотого Рога": Фонд Росконгресс — социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства. Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов. www.roscongress.org

Издательская компания "Золотой Рог" - информационный партнер Международного дальневосточного морского салона – 2018 во Владивостоке.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.