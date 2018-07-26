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Приморцев пересадят на белорусские автобусы
Власти Приморья, устав от засилья на местных дорогах бэушных автобусов корейского и китайского производства, пытаются заманить в регион производителей с другими компетенциями. На данный момент выбор пал на продукцию белорусского бренда.
ОАО «Минский автомобильный завод» («МАЗ») планирует создать в Приморье крупноузловое сборочное производство автобусной техники, заявил гендиректор ООО «МАЗ-РУС» (Москва, официальный дистрибьютор автозавода) Вадим КАЗАК на совещании по созданию машиностроительных производств в крае.
«Генеральный директор «МАЗ-РУС» Вадим Казак выразил заинтересованность в создании такого производства. Было предложено сформировать соглашение о намерениях для реализации проекта», - сообщила пресс-служба региона.
«МАЗ-РУС» также планирует наладить поставку автобусов для нужд региона.
Досье "Золотого Рога": ООО «МАЗ-РУС» - официальный дистрибьютор Минского автомобильного завода, одного из крупнейших предприятий этого профиля в СНГ. ОАО «МАЗ» напрямую владеет 99% капитала ООО «МАЗ-РУС». Минский автомобильный завод основан в 1944 году. Предприятие в режиме полного производственного цикла выпускает грузовую, пассажирскую, прицепную и специальную технику.
В настоящее время Минский автомобильный завод изготавливает туристические, междугородние и городские автобусы, в том числе и на газе. Всего в линейке производителя 15 моделей автобусов и более 50 модификаций. Стоимость городских автобусов МАЗ у российских дилеров составляет от 5,7 млн рублей до 9 млн рублей.
Сегодня автобусы МАЗ по востребованности уступают лишь двум российским брендам: ЛИАЗ и ПАЗ. Пользователи отмечают, что минчане предлагают машины достойного качества за оптимальную цену. В этом и кроется секрет популярности белорусских автобусов. Во многих российских городах автопарк обновляют именно за счет МАЗов, которые хорошо показали себя на перевозках с интенсивным пассажиропотоком.
Как отмечает drom.ru, автобусы МАЗ продаются в Германии уже несколько лет. Несмотря на то, что они состоят преимущественно из импортных деталей, белорусам удается делать свои машины дешевле европейских аналогов на 20-30%. При этом, немцы покупают МАЗы в единичных количествах для небогатых муниципалитетов.
Участники рынка не видят экономической целесообразности в организации сборки МАЗа в Приморье, в первую очередь, из-за дорогой логистики. Поэтому «сборка» может ограничиться установкой сидений и подсборкой салона. Главный плюс для белорусов в другом - за счет формального статуса местного производителя МАЗ может получить преференции по закупкам в Приморье, есть возможность участия в льготных программах правительства для развития Дальнего Востока. Еще более выгодным проект будет, если завод получит льготы на транспортную составляющую, как у «Соллерса», когда из федерального бюджета ежегодно выделяются сотни миллионов рублей субсидий на перевозку произведенных во Владивостоке автомобилей в западные регионы страны.
Мало того, ОАО «Российские железные дороги» в этом году ввело объемную 12% скидку на перевозку легковых автомобилей в специализированных вагонах со станции Гайдамак (Дальневосточная железная дорога), вблизи которой расположено производство «Соллерса».
Скидка в 12% на объем 3,3 тыс. вагонов действует с 1 января по 31 декабря 2018 года. Кроме того, в случае превышения объема перевозок применится дополнительный понижающий коэффициент 0,569. Выполнение указанных условий закреплено договорными обязательствами с ОАО «РЖД».
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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