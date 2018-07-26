Промысел вне границ

Рыбаки волнуются и просят депутатов притормозить закон о госгранице

Рыбацкие объединения Дальнего Востока обратились в Госдуму с просьбой отложить рассмотрение в третьем чтении проекта поправок в закон о госгранице. Нынешняя редакция законопроекта сильно осложнит работу рыбаков на промысле, отмечают в Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

Законопроект «О внесении изменений в закон Российской Федерации «О государственной границе Российской Федерации» и отдельные законодательные акты» был принят Госдумой во втором чтении 11 июля. 13 июля, после принятия законопроекта во втором чтении, заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК провел совещание по этому вопросу. По его итогам представители Минсельхоза, Росрыболовства и рыбацких объединений приняли решение просить депутатов приостановить его дальнейшее рассмотрение.

Как считает президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ, новая редакция поправок в закон о госгранице, принятых во втором чтении Госдумой, «выхолащивает» первоначальный смысл законопроекта. Участники совещания в Росрыболовстве договорились совместно добиваться изменения нынешнего текста.

Законопроект допускает для судов с «закрытой» границей осуществление перегрузов уловов водных биоресурсов в отдельных районах внутренних морских вод и территориального моря РФ при неблагоприятных гидрометеорологических условиях. В случае с продукцией из водных биоресурсов такая возможность исключена.

«В первом чтении в законопроекте была простая лаконичная формулировка, которая решала локальную, всем понятную задачу. Она давала возможность рыбацким судам, не нарушая закон, свободно переходить по морю из одного промыслового района российской экономической зоны в другой промысловый район, который также находится в нашей же экономзоне. Таким образом, законопроект был направлен на решение проблемы следования Первым Курильским проливом. Однако затем в документе решили отразить и другие вопросы», - сообщил Вячеслав Бычков.

«Мы понимаем, что такое «продукция» и что такое «улов», - отметил он. – В обновленном варианте закона «О рыболовстве…», который вступит в силу с 1 января, четко говорится: уловы – это «водные биоресурсы, извлеченные (выловленные) из среды обитания». Но на борту рыболовного судна уловы не хранятся, за исключением наливных судов, где они находятся в живом, свежем и охлажденном виде. На других судах производится продукция. Традиционно перегружается именно она».

Как пояснил президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ, при подготовке ко второму чтению законопроект был полностью переделан. «Обновленная редакция серьезно отличается от текста, прошедшего первое чтение, и существенно осложнит ведение промысла водных биологических ресурсов», - сказал он.

Изначально в законопроекте, инициированном заксобранием Приморского края, предлагалось внести незначительные изменения в статью 9 закона «О государственной границе Российской Федерации». Поправки должны были урегулировать вопрос с пересечением госграницы для прохода судов рыбопромыслового флота через территориальное море при следовании из Охотского моря в промысловые районы северных Курильских островов, восточной Камчатки и Берингова моря и разрешить рыбакам использовать более короткий маршрут – через Первый Курильский пролив.

«При подготовке законопроекта ко второму чтению был существенно изменен предмет его правового регулирования, а текст закона был дополнен новой статьей 9.1. Обновленные нормы могут привести к запрету на перегруз продукции из водных биологических ресурсов для судов рыбопромыслового флота», - сообщила пресс-служба ВАРПЭ. Кроме того, законопроект не предоставляет - вопреки цели, заявленной в законодательной инициативе, - возможности неоднократного пересечения госграницы судам рыбопромыслового флота с «закрытой» границей.

По словам Германа Зверева, отраслевые объединения обратились к законодателям с просьбой перенести рассмотрение законопроекта в третьем чтении. «Такое предложение было поддержано Минсельхозом России и Росрыболовством. Мы будем просить депутатов Государственной Думы не рассматривать поправки в закон «О государственной границе РФ» в эту сессию и вернуться к вопросу осенью», - заявил президент ВАРПЭ.

На фото: Дальневосточные сейнеры не хотят стоять на приколе.

Фото из архива.

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.