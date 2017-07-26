Приморье попросили включить в список регионов-энергольготников

Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ выступил с предложением добавить край в список субъектов Дальнего Востока, где снижены тарифы на электроэнергию.

С таким предложением глава региона обратился на совещании по подготовке к Президиуму Госсовета РФ, который полностью посвятят дальнейшим мерам по развитию ДФО. Мероприятие прошло под руководством помощника президента РФ Игоря ЛЕВИТИНА и полпреда президента РФ в ДФО Юрия ТРУТНЕВА.

По словам Игоря Левитина, к Госсовету готовится обширный доклад, который сформируют с учетом предложений регионов, министерств и экспертов.

«Нам необходимо определить, чего не хватает регионам Дальнего Востока для повышения конкурентоспособности», - отметил он, поручив руководителям субъектов максимально включиться в разработку документа.

На сегодняшний день сформирована первая редакция доклада, в которой проанализированы сильные и слабые стороны макрорегиона, его потенциал, уже существующие механизмы поддержки бизнеса и развития человеческого потенциала. Внесены и предложения по дальнейшему развитию Дальнего Востока. Эксперты считают, что здесь необходимо в первую очередь создать благоприятную инвестиционную среду, усилить поддержку экспорта, работать над развитием социальной инфраструктуры.

Существующих мер поддержки, по мнению Юрия Трутнева, недостаточно для ощутимых изменений уровня жизни на Дальнем Востоке.

«Принято более 15 законов для развития макрорегиона, создано около 20 территорий опережающего развития, на конец года планируем сдать в эксплуатацию еще 85 предприятий. Но эти цифры хороши только для отчетности, потому что пока жители субъектов видимых изменений не ощущают. А это значит, что существующих мер поддержки недостаточно», - констатировал полпред президента.

В частности, Юрий Трутнев предложил главам регионов акцентировать особое внимание на снижении административного давления на бизнес.

«Бизнес жалуется, что тратит много времени на работу с проверяющими организациями. Мы приняли решение закрепить контрольную деятельность за малым и средним бизнесом за Корпорацией развития Дальнего Востока. Ведомство также будет оказывать консультационную поддержку по юридическим и финансовым вопросам», - отметил он, добавив, что развитие Дальнего Востока сегодня находится под пристальным вниманием президента России Владимира ПУТИНА.

Для подготовки доклада для каждого дальневосточного региона подготовлены индивидуальные долгосрочные планы по дальнейшему развитию. В частности, Приморье сконцентрируется на развитии ТОРов, создании современной инфраструктуры, улучшении городской среды и других направлениях.

Во время выступления губернатор Приморья подчеркнул, что при формировании планов на будущее необходимо учесть и ряд сложностей, с которыми сегодня сталкиваются субъекты Дальнего Востока.

«Есть несколько направлений, где требуется вмешательство федеральных структур. В частности, Приморье не вошло в список дальневосточных регионов, где с 30 июня 2017 года вступил в силу федеральный закон по снижению энерготарифов для коммерческих потребителей. Причины понятны: в крае долгое время для потребителей тарифы на электричество не повышались, но есть же и крупные потребители - предприятия малого и среднего бизнеса - для которых этот вопрос важен», - заявил глава региона, предложив внести поправки в федеральный закон, включив в него Приморье.

Еще одна проблема - единые стандарты для реализации госпрограмм во всех регионах России. Это, например, касается поручения Министерства образования о ликвидации второй смены в школах и открытии новых учебных учреждений в регионах в течение года.

«У нас трехлетний бюджет, поэтому мы заранее знаем, что выполнить этот показатель невозможно. Ранее было поручение президента - ликвидировать очереди в детских садах, и мы это сделали. Но тогда не стояло таких неоправданно сжатых сроков, в которые невозможно уложиться», - подчеркнул глава региона, акцентировав внимание на том, что необходимо увеличить срок ее реализации этой программы.

Юрий Трутнев поручил представителям Министерства образования вплотную заняться этим вопросом и внести изменения в постановление правительства.

Немаловажный вопрос, который также был поднят на совещании, - развитие внутрикраевой малой авиации, которая на сегодняшний день полностью финансируется из регионального бюджета. Регионы попросили подумать и о субсидиях из федерального бюджета.

Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.