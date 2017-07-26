Работа "Транснефть - Порт Козьмино" получила высокую оценку аудиторов

ООО «Транснефть - Порт Козьмино», дочерняя организация ПАО «Транснефть», обеспечивающая экспорт высококачественной российской нефти марки ESPO («ВСТО»), успешно завершило комплексный инспекционный аудит систем экологического и энергетического менеджмента, а также системы менеджмента охраны труда.

Одно из ведущих предприятий региона постоянно реагирует на изменения, происходящие в сфере охраны и безопасности труда, экологического законодательства, а также энергосбережения, и разрабатывает эффективные ответы в виде динамичных стратегий управления.

Успешная работа «Транснефть - Порт Козьмино» в очередной раз получила высокую оценку аудиторов: представители международной организации DQS продлили действие сертификатов, подтверждающих соответствие внедренных систем требованиям международных стандартов ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011.

Досье "Золотого Рога": Энергетический менеджмент и аудит предприятия – это комплексный подход к решению вопросов энергоэффективности на предприятии. Проводятся данные мероприятия с целью определить эффективность энергетических расходов организации, а также обнаружить его наиболее энергозатратные участки.

Экологический менеджмент — часть общей системы корпоративного управления, которая обладает четкой организационной структурой и ставит целью достижение положений, указанных в экологической политике, посредством реализации программ по охране окружающей среды.

Система менеджмента охраны труда - это система управления, позволяющая оценить производственные опасности, идентифицировать связанные с ними риски и эффективно управлять ими. В результате ее внедрения возможности возникновения аварийных ситуаций сводятся к минимуму, снижаются производственные риски, обеспечивается должный уровень охраны здоровья работников и соблюдения требований охраны труда на рабочих местах.

В рамках аудита полномочные представители международного холдинга по аудиту и сертификации DQS ознакомились с работой отделов и служб аппарата управления нефтепорта и посетили производственные площадки, где смогли лично убедиться в высоком уровне соблюдения требований охраны труда и экологической безопасности на производстве, применения системы энергетического менеджмента.

Эксперты отметили семнадцать положительных практик, внедренных в порту Козьмино для успешного функционирования данных систем менеджмента.

Особое внимание в ходе аудита было уделено системе экологического менеджмента. В рамках объявленного в России и ПАО «Транснефть» Года экологии Общество проводит ряд тематических мероприятий. В их числе образовательные лекции для школьников, озеленение городских территорий, субботники, фотоконкурсы, участие в международных выставках и форумах, выпуск в залив Находка морских гидробионтов, выращенных на собственном участке марикультуры. По итогам 2016 года ООО «Транснефть – Порт Козьмино» заняло второе место в конкурсе «Лидер природоохранной деятельности» среди организаций системы «Транснефть».

В рамках работы по направлению безопасности труда аудиторы оценили победу предприятия в марте 2017 года в ежегодном конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда среди предприятий Находкинского городского округа. В апреле нефтепорт получил награду за третье место в краевом конкурсе на лучшую постановку работы по охране труда в 2016 году. В 2017 году улучшены нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты с учетом предложений, поступавших от работников Общества. Изменения закреплены в Коллективном договоре. Вопросам обеспечения охраны жизни и здоровья работников, а также безопасных условий труда нефтепорт Козьмино уделяет повышенное внимание на всех этапах производственной деятельности.

Основным приоритетом энергетического менеджмента является постоянное повышение уровня энергоэффективности. Закупка оборудования повышенной надежности, использование современных технологий при проектировании и строительстве объектов, реализация энергосберегающих мероприятий – все это направлено на сокращение расхода энергоресурсов в нефтепорту Козьмино.

С 2015 года в Обществе установлены и эксплуатируются электронные радиаторные терморегуляторы, контролирующие температуру в дневное и ночное время, выходные дни по заданным временным интервалам. В 2016 году проведен текущий ремонт системы наружного освещения на Нефтебазе и Береговых и причальных сооружениях с заменой светильников на светодиодные в количестве 270 штук сверх запланированных программой энергосбережения объемов.

С момента внедрения в нефтеналивном порту Козьмино систем экологического менеджмента (2010 год), управления охраной труда (2011 год) и энергетического менеджмента (2012 год) инспекционные аудиты проходят регулярно и успешно. Раз в три года проводится ресертификационный аудит с выдачей сертификатов, подтверждающих соответствие внедрённых систем требованиям международных стандартов.

На фото: Вопросам обеспечения охраны жизни и здоровья работников, а также безопасных условий труда нефтепорт Козьмино уделяет повышенное внимание.

Фото ООО «Транснефть - Порт Козьмино».

Cергей КУЗЬМИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.