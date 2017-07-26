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На ВЭФ во Владивостоке делегацию Республики Кореи возглавит президент Мун Чжэ Ин

26 Июля 2017, 12:15 | Приморье

В состав делегации Республики Кореи на третьем Восточном экономическом форуме войдут около 300 официальных лиц, представителей бизнеса и СМИ, сообщил Пак Ро Бёк, подчеркнув, что делегацию возглавит Президент Республики Кореи Мун Чжэ Ин.

В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова с Послом Республики Кореи в Российской Федерации Пак Ро Бёком. Участники встречи подробно обсудили взаимодействие представителей двух стран на третьем Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке 6–7 сентября.

Особое внимание на встрече было уделено вопросам организации странового бизнес-диалога «Россия – Республика Корея» в рамках деловой программы третьего Восточного экономического форума. Предполагается, что в этом году бизнес-диалог будет ориентирован на рассмотрение конкретных проектов, которые могут быть реализованы на Дальнем Востоке.

Ожидается, что в рамках ВЭФ фонд «Росконгресс» подпишет меморандумы о сотрудничестве с Корейским агентством по содействию торговле и инвестициям (KOTRA) и с Корейской ассоциацией международной торговли (KITA). Также планируется подписание меморандума о сотрудничестве между Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и KOTRA.

Подводя итоги встречи, Антон Кобяков подчеркнул, что активное участие Республики Кореи в многосторонних мероприятиях будет способствовать налаживанию делового сотрудничества между российскими и южнокорейскими компаниями на качественно новом уровне.

Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2017 года пройдет 6 и 7 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru. Организатор ВЭФ 2017 – Фонд «Росконгресс» – крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: вэф  республика кореи 



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