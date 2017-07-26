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Число отказов при регистрации сделок превзошло все допустимые границы
Росреестр намерен в два раза снизить число необоснованных отказов и приостановлений при регистрации сделок с недвижимостью, заявила замминистра экономического развития РФ - руководитель Росреестра Виктория АБРАМЧЕНКО.
«Для нас это очень чувствительный вопрос (отказ в регистрации). Мы хотим выйти на цифру в 50 процентов, то есть в два раза снизить количество необоснованных отказов и приостановлений. Если говорить по отдельным направлениям, то по регистрации прав цифры очень неплохие. Там процент приостановок не больше семи, а процент отказов - не больше двух», - сказала она.
Ситуация с кадастровым учетом, по словам Абрамченко, «чуть хуже». Причиной этого глава Росреестра считает недостаточное качество документов, которые готовят кадастровые инженеры, - межевых и технических планов, актов обследования. По данным ведомства, на начало года объем брака в работе при кадастрировании составлял 70%, на сегодняшний день он снижен до 60%.
«Если документ заходит к нам с ошибками, наши регистраторы вынуждены останавливать и отправлять документы на доработку», - пояснила руководитель ведомства.
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