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Вьетнамцы размахнулись на молокозавод
Вьетнамский производитель и крупнейший поставщик молочных продуктов TH True Milk (входит в холдинг TH Group) подыскивает участок под строительство в Приморском крае трех животноводческих комплексов ориентировочно на 6 тыс. дойных коров каждый и завода по переработке молока мощностью 300 тыс. тонн молока. В частности, рассматриваются участки в Яковлевском, Спасском и Кировском районах.
Продукцию будущего молочного комбината планируется поставлять в Китай, Японию, Южную Корею и Вьетнам. Кормовая база для животных будет основана на травах, сое и кукурузе. Для реализации проекта индустриального масштаба инвестору требуется не менее 20 тыс. гектаров земли.
TH Group - крупный вьетнамский производитель молочных продуктов. На долю ключевого бренда компании - TH True Milk - приходится более 50% внутреннего молочного рынка. TH Group выпускает около 50 наименований продукции (пастеризованное молоко, кефир, мороженое, питьевые йогурты, ароматизированное молоко) и реализует ее в 39 странах. TH True Milk уже реализует два проекта в РФ по разведению коров и выпуску молочной продукции - в Калужской области и Подмосковье.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА.
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