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Вьетнамцы размахнулись на молокозавод

26 Июля 2017, 11:40 | Приморье

Вьетнамский производитель и крупнейший поставщик молочных продуктов TH True Milk (входит в холдинг TH Group) подыскивает участок под строительство в Приморском крае трех животноводческих комплексов ориентировочно на 6 тыс. дойных коров каждый и завода по переработке молока мощностью 300 тыс. тонн молока. В частности, рассматриваются участки в Яковлевском, Спасском и Кировском районах.

Продукцию будущего молочного комбината планируется поставлять в Китай, Японию, Южную Корею и Вьетнам. Кормовая база для животных будет основана на травах, сое и кукурузе. Для реализации проекта индустриального масштаба инвестору требуется не менее 20 тыс. гектаров земли.

TH Group - крупный вьетнамский производитель молочных продуктов. На долю ключевого бренда компании - TH True Milk - приходится более 50% внутреннего молочного рынка. TH Group выпускает около 50 наименований продукции (пастеризованное молоко, кефир, мороженое, питьевые йогурты, ароматизированное молоко) и реализует ее в 39 странах. TH True Milk уже реализует два проекта в РФ по разведению коров и выпуску молочной продукции - в Калужской области и Подмосковье.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: th true milk  молокозавод 



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