Возить - так ВИП-персону

Почти 130 водителей прошли обучение для работы на третьем ВЭФ в Приморье

128 человек повысили квалификацию по программе «Водитель официального автомобиля Форума» для работы на третьем Восточном экономическом форуме, который пройдет в Приморье 6-7 сентября, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Как сообщили в департаменте образования и науки, всего к мероприятию планируется подготовить 250 водителей. Обучение проходит в специализированном центре компетенций на площадке Приморского политехнического колледжа.

«Большое внимание в процессе обучения уделяется безопасности на дороге и повышению уровня сервисного обслуживания участников форума», - рассказали специалисты.

Напомним, центр был создан на базе Колледжа технологии и сервиса при содействии фонда «Росконгресс» в рамках краевой программы по формированию качественной кадровой базы сервисного персонала Форума из числа жителей Приморского края. К началу сентября планируется обучить, сертифицировать и инструктировать более 800 сотрудников, которые будут создавать комфортную атмосферу для участников мероприятия.

Обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам с учетом всех требований, предъявляемых к обслуживанию иностранных делегаций, здесь проходят люди, не имеющие навыков работы, в том числе из числа студентов колледжей и вузов. Будет подготовлено 90 официантов и 12 администраторов для зон питания в гостиничных корпусах. Те, кто успешно пройдет испытания, получат сертификат, дающий право работы на форуме.

Кроме этого, на базе центра будет проходить сертификация персонала в количестве почти 450 человек: 250 водителей, 150 официантов и 25 администраторов зон питания, 12 диспетчеров автомобилей и 8 диспетчеров шаттлов.

Вводные инструктажи в центре пройдут для нескольких категорий работников: поваров, мойщиков посуды, специалистов по клинингу и других сотрудников.

Напомним, Восточный экономический форум, мероприятие уровня президента России Владимира ПУТИНА, пройдет в этом году с 6 по 7 сентября на острове Русском уже в третий раз. Ежегодно в крае проводится колоссальная работа по подготовке к приему на своей территории участников и гостей ВЭФ. Сформированы специальные рабочие группы по различным направлениям, четыре из них возглавляет лично Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ: по размещению участников и гостей форума, инфраструктуре, транспорту и волонтерам. Второй год подряд оператором Форума является Фонд «Росконгресс».

В прошлом году Восточный экономический форум собрал 3,5 тысячи участников – представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира. Центральное мероприятие форума – пленарное заседание «Открывая Дальний Восток» – прошло с участием президента России, лидеров Японии и Республики Корея.

Во время форума подписано 216 соглашений на 1,85 триллиона рублей. Приморье заключило на площадке форума 59 соглашений, а сумма заключенных инвестиционных контрактов почти в два раза превысила результат первого ВЭФ и составила около 200 миллиардов рублей.

Юрий РОГОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток