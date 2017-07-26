"ГринАгро" берется за вымя

Приморская компания готовится к строительству двух новых животноводческих комплексов, что поставит предприятие в ряд самых крупных в стране

При всем обилии молочных продуктов, представленных на прилавках магазинов Приморья, продукции местного производства не так много. До сих пор регион в значительной степени зависит от завозного молока, а собственное производство, хоть и планировалось за три года увеличить его в 1,5 раза, пока едва превышает 40% от потребностей.

Впрочем, изменения некоторых показателей за последние годы все же произошло. Отрасль не стояла на месте. Если в 2014 году продуктивность коров в Приморье составляла в среднем порядка 4 тыс. кг в год, то надои прошлого года в сельхозпредприятиях были на уровне 5,5 тыс. кг на фуражную корову. В крестьянско-фермерских хозяйствах прошлогодний показатель был все же ниже (3,2 литра). Впрочем, в КФХ он сильно варьируется, в отдельных фермерских хозяйствах надои в прошлом году были близки к 6 литрам. Тем не менее в среднем эта цифра выросла, как, собственно, и количество голов дойного стада.

На 1 июня 2017 года рост поголовья дойных коров, по данным департамента сельского хозяйства, составил 102,3% к аналогичному уровню прошлого года. Тенденцию снижения количества коров в крае после многолетних попыток удалось в последнее время переломить. В результате сегодня поголовье КРС во всех категориях хозяйств в Приморье насчитывает порядка 66 тыс. голов.

Молочная отрасль в крае представлена примерно 20 сельхозпредприятиями и сотней крестьянско-фермерских хозяйств. Отрасль постепенно модернизируется, обновляется поголовье, что в значительной степени и повлияло на рост продуктивности, хотя крупных проектов за исключением компании «ГринАгро» до сих пор нет. Долгий срок окупаемости при высокой стоимости проектов – факторы, не способствующие росту инвестиционной привлекательности. Да и рынок молочный сложился, по мнению животноводов, не в пользу местного производителя, которому сложно конкурировать с привозной, в том числе фальсифицированной, продукцией с ее низкими ценами. Уже не первый год в крае ждут китайских инвестиций в молочное животноводство, и даже есть готовые проекты, но мало-мальски серьезных инвестиций они пока не принесли. Разве что в Шкотовском районе начато строительство молочной фермы с участием крупной китайской компании, специализирующейся на молочном животноводстве. Предполагается, что часть произведенного молока на этой ферме будет экспортироваться в Китай.

А между тем «ГринАгро» уже готовится к строительству двух новых животноводческих комплексов, каждый из которых рассчитан на содержание 1,8 тыс. дойного стада. Вместе с работающим сегодня комплексом в селе Алексеевка Ханкайского района поголовье на трех фермах вырастет до 5,4 тыс. голов, что поставит предприятие в ряд самых крупных в стране. Планируется, что одна площадка будет построена рядом с действующим комплексом в селе Алексеевка, земельные работы там уже проведены. Третья площадка разместится также в Ханкайском районе, близ села Троицкого. Финансировать проекты будут банки. По словам управляющего директора предприятия Богдана ХИЛЬКО, уже получено одобрение банка, теперь дело за Министерством сельского хозяйства.

«Как только Минсельхоз подтвердит возможность субсидирования данного кредита, мы приступаем к реализации проекта, - пояснил Богдан Хилько. - Если мы зайдем в строительство в июле-августе, то его окончания стоит ждать не раньше чем в марте-апреле следующего года. Стоимость строительства такого животноводческого комплекса составляет порядка 3 млрд рублей. Само по себе субсидирование сейчас превращено в льготные ставки для финансирования таких проектов. Эта ставка не превышает 5%, и срок кредита на строительство молочно-товарной фермы рассчитан до 15 лет. Кроме того, субсидирование производства литра молока предусмотрено программой развития сельского хозяйства, но в этом году финансирование пока не открыто по этому направлению».

Те технологии, по которым выстроено производство молока в компании «ГринАгро», позволяют предприятию по такому показателю, как автоматизация процессов среди комплексов с поголовьем от 1 тыс. до 1,5 тыс. голов, войти в первую десятку в стране. Эти технологии не только влияют на рентабельность производства, но и в значительной степени определяют уровень безопасности полученного продукта. Этот уровень соответствует мировым стандартам.

«Мы доим из расчета на одну корову в полтора раза меньше, чем американцы, - говорит Богдан Хилько, - и должны стремиться к лучшим результатам. Поэтому и используем лучший мировой опыт. Надои на сегодняшний день составляют 30 литров на голову, выдаем порядка 42 тонн товарного молока ежесуточно. Важно соблюдать все правила его хранения, потому что это обеспечит более длительные сроки хранения готового продукта. В доильном зале молоко не соприкасается с кислородом. За счет этого, а также за счет чистых труб, охлаждения молока в потоке до нужной температуры и хранения его в таком виде в танке, продукция, которая попадает на прилавки, хранится дольше. Мы отгружаем молоко на молокозавод с температурой 3-3,5 градуса».

Одним из ключевых факторов эффективности, как известно, является продуктивность скота. Поэтому хозяйства края, в том числе «ГринАгро», неоднократно, начиная с 2012 года, завозили нетелей из лучших мировых селекционных центров – европейских и американских. Эти завозы позволили в итоге сформировать собственное дойное стадо из родившихся на предприятиях телят. В том же «ГринАгро» процент собственного поголовья в стаде сегодня составляет порядка 78.

В то же время в Приморском крае имеется 6 официально зарегистрированных племрепродукторов крупного рогатого скота, один из которых создан на предприятии «ГринАгро». В соответствии с нормативными требованиями 10% молодняка от имеющегося поголовья коров племрепродукторы должны поставлять на рынок. В некоторых случаях племрепродукторы даже превосходят эту норму. По словам директора ЗАО «Милоградовское-1» Сергея РЕДЬКИНА, племрепродуктор, созданный на базе предприятия, в год продает от 50 до 80 голов молодняка при стаде коров в 500 голов. Тем не менее все эти племрепродукторы вместе взятые не в состоянии обеспечить потребности хозяйств края в племенных животных высокой продуктивности. Дефицит восполняется, как правило, завозом как из других регионов России, так и из-за рубежа. В Приморье сейчас доятся коровы, привезенные из Австралии, США, Германии, Иркутской области, Забайкалья.

Несколько лет назад планы в отношении племенной работы были более амбициозные: чиновники неоднократно заявляли о намерении создать на базе «ГринАгро» селекционно-генетический центр, которого на Дальнем Востоке нет ни в одном регионе. Проект должен был быть реализован совместно с Израилем. Сейчас эти разговоры стихли, а оценки стали понемногу меняться. «Нецелесообразно строить такой центр здесь, нет такого спроса», - считают некоторые животноводы. В итоге обновление поголовья сейчас в значительной степени происходит по наиболее затратному сценарию – через завоз скота издалека.

Как сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в департаменте сельского хозяйства Приморского края, в этом году завезло вторую партию нетелей в количестве 165 голов из Венгрии сельхозпредприятие с южнокорейским капиталом ООО «Раковское». Уже в конце августа после отела объемы производства молока на ферме предприятия могут возрасти. Первая партия была завезена в 2014 году из Германии, она собственно и составила основу дойного стада фермы, являющейся одним из основных поставщиков сырья для Уссурийского молокозавода. По словам директора предприятия Алексея КУЦЕНКО, расчетный срок окупаемости инвестиций в этих животных составляет порядка 7 лет. Если будет предоставлена господдержка, то этот срок, очевидно, сократится, но на сколько - никто сказать не может. Все будет зависеть от объемов поддержки. Планируют завоз нетелей и в компании «ГринАгро» для новых комплексов. Но все же большую часть поголовья на этих комплексах составит собственный молодняк. Именно поэтому самый крупный племрепродуктор в крае практически не работает на рынок.

Впрочем, с господдержкой ситуация в этом году складывается особенно сложная. По информации Союза животноводов Приморского края, сельхозпредприятия молочного направления в этом году из предусмотренных средств господдержки до сих пор еще не получили ни копейки ни из федерального, не из краевого бюджета. Вступившие в силу с этого года изменения в порядке предоставления господдержи при всех обещанных преимуществах пока только обострили положение в молочной отрасли, оставшейся без государственного финансирования.

Острым по-прежнему остается в отрасли и кадровый вопрос. Высокотехнологичный комплекс требует специалистов соответствующего уровня. Проблемы, связанные с прохождением практики студентов, обучающихся в сельхозакадемии, связаны с отсутствием в крае достойных площадок для получения необходимого опыта будущим специалистам. Студенты практически постоянно работают на молочном комплексе в Алексеевке, что, в свою очередь, позволяет решать сложные кадровые проблемы в отрасли самому предприятию.

«У нас в общей сложности работает порядка 130 человек, и около 70% из них – это молодежь в возрасте до 30 лет. Обучаем своих специалистов и приглашаем из Уссурийска, Владивостока, из западных регионов страны. Сейчас у нас работают управляющие из Питера, Москвы. Высококвалифицированным специалистам помогаем обустроиться, обеспечиваем жильем», - говорит управляющий директор «ГринАгро».

Елена АБАШЕВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток