Приморские свиньи захрюкают на китайском

«Русагро» отыскала лазейку, через которую можно выйти на мясной рынок Китая

Группа «Русагро», с ходу взявшаяся активно осваивать Дальний Восток, на ходу меняет приоритеты. В частности, стало известно, что «Русагро», грозящая завалить Китай свининой, выращенной в Приморье, уже рассматривает возможность создания свиноводческого бизнеса на северо-востоке Поднебесной.

После того, как «Русагро» определится с оптимальным регионом для реализации свиноводческого бизнеса в Китае, планируется подготовить инвестиционный проект, подписать соглашение с местными властями и вынести проект на обсуждение совета директоров. Участники рынка считают, что, готовясь локализовать производство в Китае, «Русагро» тем самым пытается обойти серьезные препоны, которые поставлены нашим соседом для импортного мяса.

Несмотря на мировое лидерство в производстве свинины (порядка 50 млн тонн в год), Китай является одновременно и лидером в потреблении этого продукта. Чтобы поставлять мясо в Поднебесную, российским производителям необходимо получить аттестацию Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину Китая (AQSIQ). Но в России были в разное время зафиксированы случаи африканской чумы свиней (АЧС), и из-за нестабильной эпизоотической ситуации иностранные государства открывать свои рынки для российского мяса не торопятся.

Потянулись на Сахалин

Стоит отметить, что основной приморский конкурент «Русагро» в свиноводческом бизнесе группа «Мерси Трейд» уже вовсю осваивается на Сахалине.

Досье "Золотого Рога": ООО «Мерси Трейд» (якорный инвестор ТОР «Михайловский» в Приморском крае) в октябре планирует начать строительство третьего свинокомплекса на 83 тыс. голов и комбикормового завода мощностью 15 тонн в час. В настоящее время у «Мерси Трейд» (проект ведет ООО «Мерси Агро Приморье») работают два свинокомплекса на 36 тыс. и 83 тыс. голов в Спасском районе. Ввод второго завода (на 83 тыс. голов) позволил компании увеличить объем забоя в три раза - до 10 тыс. голов в месяц. В 2016 году на предприятии было произведено 4 тыс. тонн свинины, в этом году запланировано порядка 10 тыс. тонн. Новый свинокомплекс на 83 тыс. голов будет построен в районе села Вишнёвка. В октябре этого года «Мерси Агро Приморье» планирует приступить к строительству.

Ставшее резидентом ТОР «Южная» АО «Мерси Агро Сахалин» в 2017 году рассчитывает завершить строительство второго этапа свиноводческого комплекса на 50 тыс. голов. Ввод в работу новых мощностей позволит полностью обеспечить потребности Сахалина и Курил в данном виде продукции.

«Первая очередь свинокомплекса на 12 тыс. голов, построенная в 2014 году, успешно функционирует и ежемесячно поставляет на рынок около 110 тонн свежей продукции. В соответствии с графиком возводятся и объекты второй очереди. Ввод в работу новых помещений для откорма позволит предприятию выпускать до 5 тыс. тонн свинины ежегодно - примерно в 5 раз больше нынешних объемов», - отмечал генеральный директор АО «Мерси Агро Сахалин» Алексей ПАХОМОВ.

А вот группа компаний «Агро-Белогорье» уже отказалась от реализации инвестпроекта в сфере свиноводства на Сахалине.

«Мы там подписали соглашение, но не нашли вот того понимания, которое нужно для реализации проекта, и, к сожалению, ушли оттуда, не стали реализовывать там ничего», - сообщил председатель совета директоров ГК «Агро-Белогорье» Владимир ЗОТОВ.

Речь шла о строительстве двух комплексов по промышленному производству свинины. Планировалось, что оба комплекса будут иметь совокупную мощность 15 тыс. тонн свинины в год, общее маточное стадо составит 5 тыс. свиноматок. Кроме того, проект предполагал создание необходимой сопутствующей инфраструктуры, а также строительство элеватора и комбикормового завода.

Реализация проекта должна была осуществляться в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенном между правительствами Белгородской и Сахалинской областей в сентябре 2015 года. В частности, предполагалось, что Сахалинская область примет участие в реализации проекта «Агро-Белогорья» как соинвестор, для чего планировалось создать совместную управляющую компанию.

Досье "Золотого Рога": Группа компаний «Агро-Белогорье» специализируется на производстве свинины, занимается молочным животноводством, растениеводством и производством кормов. В группу входят селекционно-генетический центр, 20 свиноводческих комплексов, три зерновые компании, три комбикормовых завода, молочная компания, два мясоперерабатывающих предприятия, завод по производству сельхозоборудования, торговый дом и автотранспортное предприятие.

20 млрд рублей на крылышки

«Русагро» также вернулась к планам запуска на Дальнем Востоке проекта по производству курицы, мощность которого может составить до 100 тыс. тонн мяса в год, рассказал в интервью RNS гендиректор компании Максим БАСОВ.

«Мы рассматриваем выход в производство курицы на Дальнем Востоке. Мощность — 80–100 тыс. тонн в год», - заявил в интервью RNS гендиректор «Русагро» Максим Басов. В птицеводство «Русагро» готова вложить около 20 млрд рублей. Сейчас компания прорабатывает соответствующий инвестиционный проект и до конца 2017 года представит его на совет директоров.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», «Русагро» в свое время интересовалась бизнесом группы «Михайловский бройлер», крупнейшего на Дальнем Востоке производителя охлажденного и замороженного мяса цыплят-бройлеров. Однако предприятия «Михайловского бройлера» перешли под контроль экс-депутата Государственной думы Эдуарда ЯНАКОВА примерно за 2 млрд рублей, а затем на их базе было создано ООО «Дальневосточная птица». В сентябре 2015 года было зарегистрировано ООО «Агрохолдинг Приморье», единственным учредителем которого выступил Эдуард Янаков. Первоначально «Агрохолдинг Приморье» возглавил Глеб ЗУЕВ, ранее руководивший «Дальполиметаллом», когда тот входил в сферу интересов Янакова. Однако на данный момент у «Агрохолдинга Приморье» другой гендиректор – Евгений СКУБЕЙДИН, он же возглавляет ЗАО «Михайловский бройлер».

Досье "Золотого Рога": В структуру группы компаний «Михайловский бройлер» (головная компания – ЗАО «Михайловский бройлер», зарегистрировано в качестве юридического лица 29 октября 2002 года) входят АО «Торговый дом «Михайловский», АО «Продис» (Владивосток, официальный дистрибьютор «Михайловского бройлера») и три птицефабрики: «Михайловская», «Надеждинская» (обе - Приморский край) и «Хабаровская» (Хабаровский край). В целом предприятия могут выпускать 45 тыс. тонн мяса птицы в год. География поставок продукции фабрики включает Приморский и Хабаровский края, Сахалинскую и Амурскую области, Еврейскую автономную область, Якутию. Ближайшая птицефабрика конкурентов находится в Приамурье - «Амурский бройлер». Производственные мощности «Михайловского бройлера» включают площади для содержания родительского стада и ремонтного молодняка, инкубаторный комплекс, площади по выращиванию птицы, убойно-перерабатывающие цеха, комбикормовый завод и цеха, складские помещения.

«Рынок продукции куриного мяса сегодня конкурентен, особенно в сегменте замороженной продукции. Объемы выпуска продукции у российских производителей за последние годы выросли в 3-4 раза. На Дальний Восток пришла продукция крупных федеральных производителей, очень конкурентная по ценам. А в цене, как известно, большое значение имеет масштаб производства», - отмечал Глеб Зуев.

ООО «Агрохолдинг Приморье» зарегистрировано во Владивостоке с уставным капиталом 10 тыс. рублей. В составе активов «Агрохолдинга Приморье» также около 80 тыс. га посевных земель.

Новый собственник сразу же озвучил планы по увеличению производства и переработки мяса курицы, при этом ставка делается на сегмент охлажденной продукции, где предприятие наиболее конкурентоспособно. Спустя почти два года на упаковках хорошо известной приморцам охлажденной курочки появился новый логотип, а в качестве производителя был указан уже не «Михайловский бройлер», а ООО «Дальневосточная птица».

Досье "Золотого Рога": ООО «Торговый дом «Дальневосточная птица» зарегистрировано 31 мая 2016 года, ООО «Дальневосточная птица» - 8 июня 2016 года. Уставный капитал обеих компаний – 10 тыс. рублей, адрес - г. Владивосток, ул. Фонтанная, д. 3, каб. 2. Генеральным директором новых компаний является Михаил ЕФИМЕНКО, а единственным владельцем – Александр ЛОСКУТОВ (1% напрямую, 99% - через ООО «Оркитмил»).

Молочные реки потекли через Хабаровск

Группа «Русагро» также анонсировала возможность инвестиций минимум $1 млрд в новый проект по переработке молока в Приморье. «Мы видим, что потенциал Приморья с точки зрения молочного животноводства бесконечный», - заявил основной владелец группы «Русагро» Вадим Мошкович на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Но первые конкретные шаги в молочном направлении «Русагро» сделала почему-то в Хабаровском крае.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России уже получила ходатайство ООО «Группа компаний «Русагро» о приобретении 100% акций АО «Хорское», занимающегося разведением молочного крупного рогатого скота и производством сырого молока.

«Заинтересованные лица вправе представить в антимонопольную службу сведения о влиянии сделки на состояние конкуренции на соответствующих товарных рынках», - отмечает ведомство.

АО «Хорское» зарегистрировано в Хабаровском крае. Является крупнейшим предприятием региона в отрасли молочного скотоводства и племенным репродуктором по разведению крупного рогатого скота голштинской и черно-пестрой породы, говорится на сайте компании. Поголовье дойных коров предприятия составляет более 1,1 тыс. Собственником компании является министерство имущественных отношений Хабаровского края.

Досье "Золотого Рога": «Русагро» на данный момент является вторым по объему производителем свинины в России (с долей 5,3% в 2016 году), третьим игроком на российском рынке сахара (14%), пятым по величине производителем майонеза (12,7%), крупнейшим производителем маргарина (43,2%) и входит в десятку крупнейших переработчиков подсолнечника (с долей 4,5%). Основным владельцем компании является ее основатель Вадим Мошкович (70,7%). В настоящее время «Русагро» строит в Приморском крае крупный агропромышленный кластер, включающий производство свинины. На первом этапе компания планирует заместить на дальневосточном рынке импортную свинину и свинину, которая поставляется из других регионов России. На следующем этапе реализации проекта «Русагро» планирует начать экспорт продукции, в том числе в Китай. Также «Русагро» выращивает в Приморье сою и кукурузу, что позволит обеспечить комбикормовое производство собственным сырьем. Переработкой сои занимается принадлежащее группе предприятие «Приморская соя» (производство соевого масла и шрота, майонеза, туалетного мыла). Его мощности рассчитаны на переработку 150 тыс. тонн сои в год. К началу 2017 года земельный банк «Русагро» в Приморье увеличился до 86 тыс. га.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета "Золотой Рог", Владивосток