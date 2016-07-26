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Самая мощная КНС скоро заработает

26 Июля 2016, 16:20 | Приморье

Во Владивостоке завершается строительство самой мощной в городе канализационно-насосной станции

 

КНС-15 станет одним из самых крупных объектов реконструируемых сетей канализации. После запуска в эксплуатацию именно КНС-15 возьмет на себя сточные воды с части района Чуркина и жилого микрорайона улицы Баляева, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

На сегодняшний день во Владивостоке 45 действующих канализационно-насосных станций, еще 15 предстоит построить, чтобы очистные сооружения заработали на полную мощность. В прошлом году Приморский водоканал построил к очистным во Владивостоке 67,5 км подводящих коллекторов.

Напомним, что в рамках реализации федеральных программ развития Дальнего Востока, подготовки к форуму АТЭС было принято решение о строительстве во Владивостоке очистных сооружений и реконструкции системы канализации. Ввести очистные сооружения в работу в полном объеме - это и цель госпрограммы «Охрана окружающей среды Приморского края», действующей с 2013 по 2020 годы.

В целом весь комплекс очистных представляет собой три планировочных района - Центральный, Южный и Северный, в каждом из которых выстроены заново или реконструированы очистные сооружения и система водоотведения, которая направит образуемые сточные воды на очистные.

Сегодня очистные сооружения уже могли бы работать в запланированном объеме, но все еще остается проблема нехватки подводящих коллекторов и перекачивающих станций. И все же специалисты отмечают, что даже не до конца достроенная канализационная система позволила снизить загрязнение прибрежных морских акваторий.

Досье "Золотого Рога": Непосредственно очистные сооружения были построены к 2012 году, частично были готовы две насосные станции к Центральному планировочному району и часть коллекторов водоотведения, которые позволили запустить первые очистные в том же году. Затем была проведена реконструкция Северных очистных сооружений.

На новой канализационно-насосной станции во Владивостоке будут работать поочередно в зависимости от загрузки шесть мощных насосов.

- Например, ночью, когда объем стоков падает, может работать один насос, что экономически выгодно, - рассказал газете «Золотой Рог» заместитель генерального директора КГУП «Приморский водоканал» по капитальному строительству Максим МЕЩЕРЯКОВ. - На станции также установлена специальная дробилка, оснащенная острыми ножами из высокоуглеродистой стали, для переработки крупных предметов, попадающих в канализационный коллектор.

Практически все оборудование отечественного производства, утверждают специалисты «Примводоканала». При строительстве объекта не обошлось без непредвиденных проблем: грунтовые воды и ил за считанные часы заполняли котлован, вырытый под  фундамент будущей станции, из-за того, что объект расположен ниже уровня реки Объяснения. Поэтому КНС-15 построили методом опускного колодца. В настоящее время подрядные организации занимаются прокладкой самотечной трубы к новой станции диаметром 1500 мм и пусконаладочными работами.

Как следует из комментария департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, строительство промежуточных КНС во Владивостоке необходимо из-за сложности городского рельефа. Из-за сопок невозможно направить стоки самотеком, как это обычно принято в равнинных городах. Поэтому самотечные стоки собирают в нижних точках города, где ставится КНС, и уже от нее под напором они идут до очередной промежуточной станции. И так - до очистных сооружений.

Согласно краевой программе «Реконструкция сетей канализации» все сточные воды бытовой канализации, которые находятся в зоне ответственности КГУП «Приморский водоканал», переведут на очистные сооружения в 2017 году.

Досье "Золотого Рога": Центральные очистные сооружения Владивостока имеют проектную мощность 160 тыс. кубометров переработки стоков в сутки. Они принимают стоки Фрунзенского, Первореченского, частично Советского и Ленинского районов. «Северные» очистные: проектная мощность - 50 тыс. кубометров в сутки, обслуживают ул. Карбышева, микрорайон фабрики «Заря», весь пригород и поселок Трудовое. «Южные»:  проектная мощность - 160 тыс. кубометров в сутки, принимают стоки Первомайского и частично Ленинского районов Владивостока.


 

 

Работы на строительстве канализационно-насосной станции идут ударными темпами.

Надежда ОКОВИТАЯ.   Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор: Надежда Оковитая
Теги: строительство  кнс 






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Комментарии

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј18:32, 26.07.2016#

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