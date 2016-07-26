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Приморское УФАС России продолжает отстаивать свои интересы в деле по ФГУП "Нацрыбресурс"
21 июля суд второй инстанции согласился с решением Приморского УФАС России, признав, что ФГУП «Нацрыбресурс» совершило действия, ограничивающие конкуренцию, пиште Деловая газета "Золотой Рог".
Напомним, 9 сентября 2014 года ФГУП «Нацрыбресурс» по результатам проведенного конкурса заключило с ЗАО «Глобойл Терминал» договор на оказание агентских услуг. В соответствии с условием договора, гидротехнические сооружения в рыбных портах Приморья, Камчатки, Сахалинской и Магаданской областей, находящиеся в хозяйственном ведении ФГУП «Нацрыбресурс», передавались в пользование агенту (посреднику).
ФГУП «Нацрыбресурс» на стадиях подготовки конкурсной документации, ее опубликования, подведения итогов конкурса и заключения агентского договора совершило действия, которые привели к ограничению конкуренции.
13 мая 2016 года Арбитражный суд Приморского края признал Федеральное государственное унитарное предприятие «Национальные рыбные ресурсы» нарушившим ФЗ «О защите конкуренции». 21 июля года Пятый арбитражный апелляционный суд Приморского края оставил решение суда первой инстанции в силе.
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