Рыбным портам вновь "прилетело"

До остановки работы рыбных терминалов в Приморье осталось не так много времени

Анонсируемое решение проблемы заключения договоров аренды государственных причалов с операторами морских терминалов в Приморье отодвигается на неопределенный срок. Жесткая позиция ФГУП «Нацрыбресурс» и вводимые им дополнительные административные барьеры грозят портовым предприятиям остановкой деятельности, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

На прошлой неделе компании - судовые агенты, а также капитан порта Находка и ФГБУ «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики», получили от ФГУП «Нацрыбресурс» письмо, в котором от компаний требуют предварительного согласования постановки, швартовки морских судов к причалам номер 4-9 в порту Находка (причалы примыкают к территории Находкинского рыбного порта). Если подходы судов и постановка к пирсам не будут согласовываться, то ФГУП угрожает судовладельцам и капитану порта обращением в правоохранительные структуры за защитой от неправомерного вмешательства в его хозяйственную деятельность с «последующим взысканием убытков и упущенной выгоды».

Похоже, что после выигранных судов, в которых «Нацрыбресурс» добился возврата государственных причалов из области реальной экономики, руководители государственного унитарного предприятия пошли в полномасштабную атаку на те портовые предприятия, кому исторически выпало работать этих причалах. Двухгодичная дискуссия о необходимости скорейшего закрепления за морскими терминалами их причальных стенок пока приводит к негативному результату.

Эксперты считают, что вводимое обязательное «согласование» постановок судов к причалам - это то самое давление на порты и угроза их остановки, единственное реальное оружие в этой борьбе на грани шантажа. Однако насколько законны эти требования и обязательны ли они для выполнения сотрудниками портов и агентирующими компаниями - пока не совсем ясно.

По информации Деловой газеты «Золотой Рог», официального ответа капитаны портов еще не дали. Но, как рассказал в неофициальной беседе один из портовых руководителей, в нормативной базе предусмотрено согласование постановки судов именно с операторами морских терминалов, а вовсе не с чиновниками ФГУП. «Основная задача и полномочия того, в чьем ведении находятся государственные причалы, – предоставить их в законное пользование оператору морского терминала, иначе причалы очень скоро превратятся в хлам и будут выведены из эксплуатации. Никаких разовых согласований, на каких-то там непонятных условиях, законом и приказами Росморречфлота не предусмотрено», - уверен эксперт.

Председатель совета директоров ОАО «Находкинский морской рыбный порт» Алексей ГОЛОВКО назвал устное согласование «глупостью» и выразил сомнение, что в таких условиях «сотрудничества» с ФГУП портовое предприятие сможет развиваться. «Проект договора, который озвучило ФГУП, предприятия не подпишут. В документе подразумевается, что компании за свой счет будут ремонтировать причалы, при этом ставка аренды будет постоянно меняться и зависеть от отчета, который предоставляют назначенные ими оценщики. В общем, чем больше денег будет вкладываться арендатором в ремонт и содержание причалов, тем больше ставка аренды для него», - говорит Алексей Головко.

Отсутствие договора аренды, по мнению администрации морских портов, приведет к тому, что порт будет вынужден остановить свою деятельность. «Как только причальные стенки будут истребованы из аренды и переданы ФГУП по акту, портовые предприятия перестают быть операторами морских терминалов. Они будут исключены из реестра в силу ст. 4 Закона 261-ФЗ «О морских портах», и уже никто не сможет ставить к этим причалам суда, по какому-то там согласованию или без него. При этом надо понимать, что и собственник причалов тоже не станет оператором терминала, ведь у него нет всей остальной портовой инфраструктуры для осуществления операций с грузами. Получается, что данный порт просто перестает существовать», - комментируют в администрации портов.

Получит ли капитан порта Владивосток в ближайшее время подобное письмо с требованиями «согласовывать» постановку судов к причалам, которые сегодня эксплуатирует ОАО «Владивостокский морской рыбный порт»? Или именно выбывание из реестра морских терминалов некоторых предприятий и есть глобальная цель ФГУП «Нацрыбресурс»? Около половины всей дальневосточной рыбы проходит через рыбные порты Владивостока и Находки, они также занимают существенную долю контейнерных и других грузов, и еще большие планы озвучены в их инвестиционных проектах. Кому, кроме желающих переделить рынок и поднять тарифы конкурентов, выгодна остановка предприятий с многолетней историей?

На этой неделе в апелляционной инстанции будет рассматриваться жалоба ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» на требования ФГУП «вернуть» причальные стенки. Морской терминал отстаивает свое право вести производственную деятельность. В этой ситуации публично руководство «Нацрыбресурса» декларирует некие усилия, направленные за заключение договоров аренды с морскими терминалами. А по факту московский ФГУП через суды дожимает предприятия до «победного конца», не задумываясь о последствиях.

То, что слово и дело руководителей ФГУП расходятся, отметили представители Общественной палаты РФ в ходе недавнего визита во Владивосток. Взаимоотношения между ФГУП «Нацрыбресурс» и операторами портовых терминалов заинтересовали представителей Общественной палаты РФ и Народного фронта. В ходе посещения Владивостокского морского рыбного порта (ВМРП) общественники выяснили, что реализация инвестиционных проектов отложена до момента заключения договора аренды между портом и «Нацрыбресурсом».

«В рамках реализации поручений президента мы готовы вместе с ВМРП начать строительство нового современного холодильника, рассчитанного на 35 тыс. тонн мороженой рыбопродукции. Данный проект позволит минимизировать издержки рыбаков, флот не будет стоять в очереди, ожидая причалов, а также значительно увеличит наш грузооборот. Проект готов. Мы, как резиденты Свободного порта Владивосток, подписали соглашение с Фондом развития Дальнего Востока, который выделяет нам более 1 млрд рублей. Это возвратные деньги, но для их получения необходимо иметь договор аренды, а порт его сегодня не имеет», - утверждает генеральный директор ООО «Владивостокский рыбный терминал» Алексей ЗЛАТКИН.

«Без договора аренды невозможно реализовать инвестиционный проект совместно с корпорацией «Порт Далянь», - уверен Алексей Головко. – А ведь меморандум об инвестиционном сотрудничестве по проекту «Реконструкция и модернизация Находкинского рыбного порта» был подписан еще в 2015 году. Согласно проекту реконструкции, китайская сторона размещает инвестиции в виде капитала и оборудования по холодному хранению и переработке рыбной продукции. Общая стоимость проекта – 3,9 млрд рублей (700 млн из них порт уже привлек в виде заемных средств)».

Представитель Общественной палаты РФ Евгения УВАРКИНА уверена, что палате необходимо пристально изучить деятельность ФГУП «Нацрыбресурс», так как налицо срыв поручений президента в рыбной отрасли. «Вместе с экспертами будем разбираться, - заявила Евгения Уваркина. - Возьмем на контроль деятельность «Нацрыбресурса». Для Дальнего Востока рыбная отрасль - это основной локомотив экономики. Нужно выполнять поручения президента. Проблема причалов останавливает развитие отрасли и не способствует привлечению инвестиций».

Пока государственные органы разных уровней заходят на третий год разбирательства «нацрыбресурсовской» истории, рыбаки опасаются, что остановка двух портовых предприятий, обрабатывающих почти 50% рыбопродукции в ДФО, приведет к поднятию цен на перевалку и хранение рыбопродукции. Неизбежный уход с рынка двух основных игроков серьезно ослабит рыночную конкуренцию в этом сегменте, и оставшиеся на рынке портовые терминалы на собственных причалах закономерно воспользуются ситуацией.

Виталий МОРОЗОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.