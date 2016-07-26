Китайский бизнес не торопится в Свободный порт Хайшеньвэй

Отобранные Деловой газетой «Золотой Рог» проекты никак не вписываются в озвучиваемую российскими властями стратегию массового прорыва китайского капитала

Два года назад, после знакового визита президента Владимира ПУТИНА в Китай, в ходе которого было подписано рекордное количество контрактов, в России царила эйфория по поводу прихода китайского капитала. Однако в Приморье, традиционно завязанном на сотрудничество с великим соседом, ожидаемого прорыва так и не произошло, несмотря на заявленные преференции в виде режима Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития (ТОР). В том, в каких уже озвученных проектах можно отыскать «китайский след», разбиралась Деловая газета «Золотой Рог».

Как следует из недавнего заявления главы Минвостокразвития Александра ГАЛУШКИ, новые режимы российского Дальнего Востока уже востребованы инвесторами. «В управляющую компанию поступило 5 заявок от иностранных предпринимателей на общую сумму 61,657 млрд рублей. Это четыре китайские инвестиции в объеме 1,039 млрд рублей и заявка из Японии на 60,618 млрд рублей. Из пяти заявок статус резидента уже получили четыре компании. Мы рассчитываем, что инвесторы и дальше будут использовать этот режим и он будет востребован», - пояснил министр.

Досье "Золотого Рога": Президент РФ Владимир Путин подписал закон «О свободном порте Владивосток» 13 июля 2015 года. С 1 октября 2016 года вступают в силу нормы закона о круглосуточном режиме работы пунктов пропуска, «едином окне» при пересечении грузами государственной границы РФ, введении электронного декларирования грузов и реализации принципа «зеленого коридора» для участников внешнеэкономической деятельности. Федеральным законом «О территориях опережающего социально-экономического развития в РФ» для резидентов ТОР предусмотрен ряд преференций. В частности, общий размер страховых взносов на 10 лет составляет 7,6% (для не резидентов - порядка 30%). Налог на прибыль не превышает 5% первые пять лет после получения первой прибыли и последующие пять лет составляет 10%.

По словам Александра Галушки, объем китайских инвестиций уже составил 163 млрд рублей, или 16 млрд юаней. Правда, большинство инвесторов из Поднебесной почему-то игнорируют Приморье. Так, китайские деньги уже работают в амурской ТОР «Белогорск», где открылся клинкерный завод и планируется создать нефтеперерабатывающее предприятие. Китайские предприниматели стали якорными инвесторами новой ТОР «Амуро-Хинганская» в Еврейской АО - вкладывают около 10 млрд рублей. Государственную поддержку уже получил проект с участием китайских инвесторов по организации производства строганых и профилированных пиломатериалов в поселке Березовом Солнечного района Хабаровского края (ООО «Азия Лес»). Проекту с объемом частных инвестиций 7,62 млрд рублей предоставят субсидии на инфраструктурную поддержку в сумме 0,85 млрд рублей.

Приморью в этом шорт-листе место пока отводится на задворках.

Агросектор

Пожалуй, наиболее приземленные планы в отношении Приморья имеют китайские сельхозпроизводители. Прежде всего речь идет о проекте по созданию в Шкотовском районе производственного парка животноводства и сельского хозяйства.

Китайская корпорация «Тай Юань» открыла представительство в Приморье в 2013 году, тогда же приобрела земельный участок площадью около 100 гектаров для строительства производственной базы в районе села Многоудобного. Инвестор в настоящее время ведет активную застройку, возводит склады и офисные здания.

В апреле этого года в Многоудобном было зарегистрировано ООО «Агропромышленный кластер «Тай Юань». Учредителями новой компании выступили ООО «Производственный парк развития науки и техники в сельском хозяйстве и животноводстве «Тай Юань» («Промпарк «Тай Юань») и ПАО «Приморское кольцо». Китайскому бизнесу в новом проекте принадлежит 90%, компании основателя Технохолдинга «Сумотори» Виталия ВЕРКЕЕНКО – 10%.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», единственным учредителем ООО «Промпарк «Тай Юань» (основано в октябре 2013 года, гендиректор – Валерий ШИРЯЕВ) выступает Чжан Цзинван, он же учредитель зарегистрированного в Артеме ООО «Лотос Трейдинг». Интересно, что в свое время Чжан Цзинван пробовал свои силы в бизнесе в Челябинске, но строительная компания «Заморское строительство» испытания временем не выдержала. Теперь вот г-н Цзинван нашел приложение своим капиталам в Приморье.

По словам Чжан Цзинвана, «Тай Юань» специализируется на разведении в Китае крупного рогатого скота мясных пород и свиней. Общая численность поголовья насчитывает свыше 700 тыс. голов. Продукция перерабатывается на собственном предприятии. Фермы молочного животноводства расположены на севере Китая. Общая площадь сельскохозяйственных угодий корпорации в Китае составляет 52 тыс. га. У компании свой комбикормовый завод с производственной мощностью до 600 тыс. тонн в год. «Тай Юань» выпускает более тысячи наименований различных товаров, которые реализуются через собственный оптово-розничный торговый центр.

ООО «Агропромышленный кластер «Тай Юань» уже получило статус резидента СПВ, соглашение действует до 12 октября 2085 года. Китайские бизнесмены уже проявляют интерес к сотрудничеству с Артемовским и Арсеньевским молокозаводами.

Еще один сельхозпроект с участием китайских инвесторов предполагается реализовать в Ханкайском районе. ООО «Рус Фуд» планирует организовать в с. Владимиро-Петровка предприятие по выращиванию риса на площади около 1,2 тыс. гектаров, инвестировав в приобретение сельскохозяйственной техники, обустройство перевалочной площадки и жилые модули для работников 81,9 млн рублей. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», головной компанией «Рус Фуд» является читинское ООО «Русская пища» (60%). А оставшиеся 40% поделены между китайскими предпринимателями Дун ДЭЦЯНОМ (35%) и Чжан СЯОГО (5%).

Рыбопереработка

Другой привлекательной сферой приложения китайского капитала в Приморье является рыбопереработка. Самый крупный проект на данный момент озвучила компания «Хорал», которая планирует инвестировать 1,6 млрд рублей в производство по переработке рыбы в рамках Свободного порта Владивосток мощностью готового продукта 5-15 тыс. тонн в год.

ООО «Хорал» было основано еще в декабре 2010 года во Владивостоке нынешним гендиректором Любовью ГОРБАЧЕВОЙ. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», в начале этого года китайская «Фудзян Хайрич Фишери Лимитед» приобрела у г-жи Горбачевой 49% компании. В декабре во Владивостоке было зарегистрировано ООО «Хорал ДВ», полностью принадлежащее г-же Горбачевой.

«Мы подписали соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока на сумму 1,627 млрд рублей по созданию высокотехнологичного производства по переработке рыбы. Получение статуса резидента Свободного порта для нас очень важное событие, которое позволит значительно сократить расходы. Более того, реализуя проект, мы займем свободную нишу по вылову сардины, скумбрии, японского анчоуса и тихоокеанского кальмара, о чем давно просит государство. Мы подали заявку в Свободный порт Владивосток сразу на две компании: одна будет добывать рыбу («Хорал ДВ». - Прим. авт.), а вторая - перерабатывать. Готовую продукцию собираемся сбывать на отечественном рынке, причем по всей России», - поясняет Любовь Горбачева.

Участники рынка скептически оценивают перспективы проекта. «Похоже, что «Хорал» рассчитывает прежде всего на получение так называемых инвестиционных квот под строительство судов и объектов переработки. Заявленные ими объекты для лова – сардина, скумбрия, кальмар – не являются высокомаржинальными и малоинтересны для крупных игроков, хотя та же Находкинская БАМР всегда успешно работала с кальмаром. Заявленный проект, если он действительно ориентирован на отечественный рынок, проще будет реализовать при поддержке государства, но, как это будет выглядеть на практике, никто не знает. Если же в проекте, как вы говорите, участвуют китайцы, то это другой поворот», - говорит представитель одной из дальневосточных рыбопромысловых компаний.

Еще один «китайский след» прослеживается в проекте ООО «Корпорация Прим Хуньчунь» (Владивосток), которое в рамках Свободного порта планирует создать в Уссурийске комплекс по переработке и хранению рыбной и морской продукции, а также переработке овощей. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», на момент регистрации компании в феврале этого года у нее были два владельца – уссурийское ООО «Озерки» (51%) и китайский предприниматель Цуй ГУАНСЯНЬ (49%). Но прошло несколько месяцев, и единственным владельцем стала уссурийская компания, которая принадлежит на паритетных началах двум россиянам – гендиректору ООО «Озерки» Анне ДЫМЧЕНКО и гендиректору ООО «Корпорация Прим Хуньчунь» Александру ШАМРАЮ.

Девелоперский бизнес

Напомним, что первым резидентом Свободного порта Владивосток в октябре 2015 года стало ООО «Тихоокеанская инвестиционная компания» (ТИК) с проектом гостиницы на 182 номера в поселке Славянка Хасанского района стоимостью 5 млрд рублей. «Гостиница должна быть пятизвездочной», - пояснял глава набсовета СПВ - вице-премьер российского правительства Юрий ТРУТНЕВ.

ООО «Тихоокеанская инвестиционная компания» было учреждено в октябре 2014 года в поселке Славянка с уставным капиталом 10 млн рублей (обычно уставный капитал ООО составляет минимальные 10 тыс. рублей). По данным Деловой газеты «Золотой Рог», учредителями ООО выступают ООО «Группа Транзит-ДВ» (головная компания одноименной группы) и китайская Компания по инвестициям и развитию Северо-Восточной Азии с ограниченной ответственностью «Чжунгунсинь» (Zhonggongxin). Российскому капиталу принадлежит контрольный пакет в размере 51%, китайцам - оставшиеся 49%.

Досье "Золотого Рога": Компания Zhonggongxin создана в 2008 году и напрямую подчиняется консультационному комитету по управлению финансами, энергетическими ресурсами и капиталом государственного комитета управления по надзору за капиталом Государственного совета Китая. В состав группы Zhonggongxin входят около 30 компаний по управлению активами, основная задача которых - интеграция, развитие, инвестирование и управление государственными активами в сфере финансов, добывающей промышленности, образования и отрасли природных ресурсов Китая.

По данным «Золотого Рога», китайцы также рассматривали варианты строительства в Славянке логистического центра с контейнерным терминалом, однако на данном этапе все проекты находятся в подвисшем состоянии.

Автопром

Еще один проект с участием китайского капитала – это создание в Артеме сборочного производства автобусов китайской компании Zhengzhou Yutong Group Co. Ltd стоимостью около 1 млрд рублей. Предполагается, что инвестором проекта выступит резидент Свободного порта ООО «Транслайн» (Владивосток), единственным учредителем которого выступает Владимир РОМАНЦОВ. Г-н Романцов также является учредителем ООО «Восток Азия Транс» (Владивосток) и ООО «Дальавтотур» (Хабаровск), а кроме того - совладельцем ООО «Авто-ПТЭК». Последняя известна тем, что среди ее владельцев также хорошо известный в Приморье, но порядком подзабытый Геннадий ЛЫСАК (50%). Как видим, продукция сборочного завода легко найдет свое применение на туристических маршрутах в Приморье.

Zhengzhou Yutong Group занимается производством автобусов (основной бизнес), а также строительной техники. Кроме того, группа также оперирует в секторе недвижимости. Основной завод группы расположен в городе Чженчжоу. Компания сотрудничает со странами СНГ и Россией, куда Yutong уже поставила порядка 2,6 тыс. автобусов. Zhengzhou Yutong использует при производстве автобусов комплектующие таких фирм, как MAN, ZF, Wabco, DANA, Cummins, Eaton, Allison, Nissan, Hino.

Отметим, что после обнародования планов по проекту в Приморье Zhengzhou Yutong Group Co., Ltd пошла дальше по России. В частности, китайцы планируют создать завод по сборке автобусов в Кемеровской области совместно с местным ООО «Неотранс».

Закидывают удочку

В ближайшей перспективе резидентом Свободного порта планирует стать китайская компания Dezhong Energy Saving Technology Co. Ltd, которая озвучила намерение о создании на территории Приморья своих производств. Речь идет сразу о трех заводах: по производству инновационного изоляционного материала, питьевой воды и лекарственных препаратов.

«Благоприятный климат и огромные запасы природных ресурсов Приморья позволяют нам рассчитывать на успешную реализацию этих проектов. Мы готовы привезти сюда делегацию инвесторов для детальной проработки наших проектов», - сказал представитель Dezhong Energy Шэн ЧЖЭНЬМИН.

Более реальным выглядит проект китайской Laoken Medical Technology (один из ведущих производителей профессиональных стерилизаторов и очистителей воздуха в Азии), которая планирует создать в рамках ТОР «Надеждинская» целый медицинский кластер. Проект предполагается реализовать в четыре этапа, первоначальные инвестиции составят порядка 500 млн рублей.

Первый этап - это строительство аутсорсингового центрального стерилизационного отделения, которое будет обслуживать местные клиники и предоставлять медицинские инструменты в лизинг.

В рамках реализации второго этапа будет создано производство перевязочных материалов и одежды, а также прачечная для медицинского текстиля. Третий этап предусматривает создание в ТОР «Надеждинская» центра утилизации медицинских отходов, который будет соответствовать всем европейским стандартам. Завершающим этапом станет открытие дистрибьюторского центра медицинских расходных материалов.

Все дело в риске

Стоит отметить, что вышеперечисленные проекты никак не вписываются в озвучиваемую российскими властями стратегию массового прорыва китайского капитала на дальневосточный рынок.

«Мы внимательно смотрим на то, что происходит на Дальнем Востоке, но чем дальше, тем это для нас все сложнее для понимания, - говорит представитель одной из китайских корпораций, которая рассматривала варианты инвестирования в стивидорный и рыбодобывающий бизнес региона. – Пока мы видим, что слова опережают дела, а это значит, что инвестиции в Дальний Восток остаются в разряде «рисковые». Наши партнеры говорят, что, пока не получат гарантий защиты своего бизнеса, в Россию не пойдут. Слишком показателен пример южнокорейской Hyundai Heavy Industries, когда корейцы вложили достаточно большие деньги в строительство завода в Артеме, но оказались без обещанной поддержки».

Напомним, что предприятие «Хендэ Электросистемы» было построено еще к саммиту АТЭС и позиционировалось как пример «удачных инвестиций в российский Дальний Восток». Строительство завода в Артеме началось в августе 2011 года, тогда же был подписан долгосрочный договор на поставку электротехнической продукции с локализацией производства в РФ между «ФСК ЕЭС» и Hyundai Heavy Industries. Озвучивалось, что производственная мощность предприятия в 2013-2014 годах составит 250 ячеек КРУЭ в год, в 2015-2016 годах - 300 ячеек. На полную мощность планировалось выйти в 2017 году - 350 ячеек в год. На вопрос первого вице-премьера Игоря ШУВАЛОВА, почему был выбран именно южнокорейский производитель, тогдашний глава «ФСК ЕЭС» Олег БУДАРГИН (ныне возглавляет ПАО «Россети». – Прим. авт.) ответил, что никто из иностранных производителей не соглашался строить завод в России, Hyundai Heavy Industries оказалась первой. «У них более прогрессивная технологическая политика, они оказались более открыты к сотрудничеству», - добавил Олег Бударгин.

Присутствовавший на церемонии запуска президент Hyundai Heavy Industries ЛИ Чжэ Сон отметил, что передовые технологии Hyundai, активная поддержка правительства РФ и Федеральной сетевой компании, а также трудовые ресурсы Приморского края в союзе создадут из завода «Хендэ Электросистемы» успешный результат осуществления иностранных инвестиций, благодаря которому будет развиваться производство отечественной продукции и которое станет катализатором развития Дальневосточного региона в целом.

Прошло несколько лет, но завод в Артеме до сих пор не начал работу, так как не получил заказа от «ФСК ЕЭС», в частности из-за невыгодного для локализации таможенного режима.

МНЕНИЕ

Александр ЛАТКИН, доктор экономических наук, профессор:

Китай настроен на то, чтобы деньги из России шли в Китай, а не наоборот

- В России очень разумно в последние двадцать лет лет реализуют мегапроекты. Например, проведение саммита АТЭС во Владивостоке. Помните, сколько было планов, что и кораблестроительная верфь заработает, и нефтеперерабатывающий комплекс, и численность населения будет увеличиваться, и инвестиции пойдут? Прошло уже почти четыре года. Но пока мы видим, что практически ничего нет.

Если идти дальше, то мы все, и китайская сторона в том числе, хорошо помним какие были планы по инфраструктурному обустройству таможенных переходов, так называемых пунктов пропуска. С китайской стороны сделано все. И Хуньчунь расцвел, и Суйфэньхэ, и другие приграничные города. В том же Хуньчуне на границе строится шестиполосная дорога. Наши соседи не просто вкладывают деньги - они ставят задачи и последовательно их решают. Увы, но от наших властей они не видят такого же делового подхода. Поэтому китайский бизнес остерегается вкладывать большие деньги в российский Дальний Восток, зная, что у нас и менеджмент слабый, и государственная политика не такая, какую бы они хотели видеть. Это первая причина.

Вторая причина более приземленная. Любой бизнес идет туда, где есть емкость рынка. Если свою страну товарами Китай уже обеспечил, то на нашей территории этот рынок еще предстоит создать. Возьмем ту же игорную зону, пятизвездочный отель в Славянке, с проектом которого в Свободный порт заявилась «Тихоокеанская инвестиционная компания» в рамках СП с китайской компанией.

Китайцы просчитали, что даже если будут движения в сторону увеличения численности населения на Дальнем Востоке, а население продолжит уезжать, емкость рынка не вырастет. Значит, спрос на продукцию в любом случае будет под вопросом. Доставлять эту продукцию в центр России проблематично: они видят, что нет ни дорог, ни логистики. О чем говорить, если даже до Хабаровска дороги толковой нет. Грубо говоря, китайский бизнес не видит реальных шагов и реальных результатов по увеличению емкости дальневосточного рынка. А вкладывать туда, где нет изменений, они не будут.

Теперь что касается ТОРов и Свободного порта Владивосток (СПВ). Уже объявлено, что правительство будет резко сокращать деньги на поддержку проектов на Дальнем Востоке. Поэтому большой вопрос, будут ли построены, например, даже те дороги, которые запланированы. Случится ли наконец инфраструктурное обустройство ТОРов и будут ли переоборудованы пункты пропуска. Когда Россия в рамках СПВ прописала, что пункты пропуска будут работать круглосуточно, Китай отреагировал осторожно: мол, вы сначала порядок наведите, а потом уже будем говорить о том, чтобы они круглосуточно работали.

Если же говорить про менталитет, то, на мой взгляд, китайцы вполне созрели для работы в России. Но они все-таки настроены на то, чтобы деньги от нас шли в Китай, а не наоборот. Например, десять лет назад Китай в качестве приоритета установил строительство скоростных железных дорог по всей территории своей страны. Они разработали технологии, построили заводы, и поезда уже строят. И немаловажно, что у них уже сейчас есть заказы из других стран: Норвегия и африканские страны заказывают Китаю строить скоростные дороги. А у Китая чем дальше, тем более формируется мнение, что надеяться на Россию и верить в ее обещания не стоит. Они рвутся, конечно, в Россию - и в Татарстан, и в Москву, но что касается Дальнего Востока, то тех ожиданий, что здесь что-то изменится к лучшему, у них пока нет.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.