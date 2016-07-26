Зона рискованного земледелия уходит в прошлое

Мелиорация приморских земель требует особенно ответственного подхода к экологической составляющей

Сельскому хозяйству в экономике Приморья всегда отводилась особая роль, и даже в экономически сложные периоды отрасль не утрачивала приоритетного значения в крае, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Причины вполне очевидны: климатические условия и природные ресурсы обеспечивали довольно высокую эффективность производства. Тем более сейчас, когда традиционное понимание приморской территории как «зоны рискованного земледелия» постепенно нивелируется современными технологиями, ожидается, что отрасль сможет стать точкой роста в регионе.

Главный ресурс в сельхозпроизводстве при любой экономической модели - земля. Ее состояние в значительной степени обеспечивает эффективность растениеводства. Собственно, поэтому и государственные программы развития сельского хозяйства создаются с учетом растущих проблем в землепользовании, прежде всего экологических, непосредственно связанных с состоянием почвы, воды и других ресурсов.

Государство готово инвестировать

В приморской краевой госпрограмме, рассчитанной на 2013-2020 годы, включена подпрограмма с соответствующим названием - «Сохранение и повышение плодородия почв. Ввод в оборот неиспользованной пашни и залежных земель сельскохозяйственного назначения». По данным департамента сельского хозяйства, общая площадь земель сельхозназначения в крае составляет свыше 1800 тыс. га, из которых 754 тыс. га – пашня, 361 тыс. – пастбища и 446 тыс. – сенокосы. Кроме того, в Приморье имеется 245 тыс. га мелиорируемых земель.

В госпрограмме в качестве значимых тенденций указано увеличение инвестиций на повышение плодородия и развития мелиорации сельскохозяйственных земель, стимулирование улучшения использования земельных угодий; экологизация и биологизация агропромышленного производства на основе применения новых технологий в растениеводстве, животноводстве, пищевой промышленности в целях сохранения природного потенциала и повышения безопасности пищевых продуктов. На все эти цели программа предполагает финансирование в общем объеме 3 600 млн рублей. И если на 2016 год это финансирование должно составить 203 млн рублей, то на следующий год предполагается его увеличение более чем в три раза.

Но, несмотря на то что государство готово финансировать определенные программные мероприятия по повышению плодородия, решить проблему в комплексе, создав систему постоянного мониторинга состояния земли и контроля за сохранением плодородия почвы, пока не удается. Как пояснили Деловой газете «Золотой Рог» в ПримНИИ сельского хозяйства, функции сплошного мониторинга земель сельхозназначения возложены в стране на агрохимические центры, но Приморский край оказался, как ни странно, практически единственным субъектом РФ, где эта служба ликвидирована. Созданная еще в советское время, агрохимическая служба за 45 лет своего существования провела 5 туров обследования, полученная информация в динамике позволяла говорить о любых изменениях плодородия земли и экологической ситуации, связанной с этими изменениями. Теперь же, когда такой службы не стало, в уязвимом положении оказались, прежде всего, собственники земли.

Как сохранить плодородие?

В последние годы, как известно, активно формировался рынок земли. Сельскохозяйственные гектары стали предметом продажи, сдачи в аренду. Появился слой пользователей земли, не участвовавших непосредственно в производстве, но получавших доход от земельной ренты. При этом цена на тот или иной участок складывалась из нескольких факторов, но среди них, как ни странно, не оказалось точных параметров, указывающих на состояние земли. Насколько выставленный на продажу либо предлагаемый в аренду участок земли способен обеспечить высокий результат и что конкретно необходимо сделать, чтобы повысить урожайность на данном участке, сказать не мог никто при заключении договоров. Соответственно, и об ответственности за последствия хозяйственной деятельности речь не могла идти при заключении сделок.

- Должны быть стимулы, направленные на повышение плодородия, в том числе со стороны государства, вне зависимости от того, арендованный участок или находится в собственности, - считает заместитель директора ООО «Черниговский продукт» Владимир ХИЖИНСКИЙ. - Необходимо проводить периодически тотальные обследования различных участков, и если плодородие где-то повысилось, то пользователя земли надо как-то поощрять. А в случае утраты плодородия он должен возместить государству разницу, поскольку это хоть и частная собственность, но все же национальное достояние. Если человек планирует долго работать на земле, передать ее детям, внукам, то у него есть мотивация сохранить плодородие. Но если арендатор через несколько лет вернет эту землю собственнику или государству, то какая у него мотивация беречь эту землю? Поэтому вариант регулирования этих отношений может быть только один: берем контрольные показатели при предоставлении каждого земельного участка и передаем под роспись арендатору либо собственнику.

Конечно, отсутствие практики мониторинга земли вовсе не значит, что проблему контроля за экологическим состоянием земельных угодий обошло законодательство. В этой связи специалисты Россельхознадзора обращают внимание на действующий ГОСТ, предписывающий обязательное наличие у пользователей земли паспорта на их участок.

- Согласно ГОСТу от 1989 года паспорт почв необходим, но у нас никто не принимает его во внимание, поскольку не утверждена форма паспорта, - поясняет начальник отдела земельного надзора Приморского управления Россельхознадзора Александр КОРОБОВ. – Тем не менее существует приказ, согласно которому проводить исследование почвы нужно не реже одного раза в пять лет. Ответственности как таковой за отсутствие паспорта не предусмотрено, но в случае возникновения конфликтных ситуаций собственник земли оказывается незащищенным, поскольку ничего не может доказать. К нам обращаются пользователи с заявлениями о том, что по каким-то причинам на их участке нарушен плодородный слой, например в результате каких-то строительных работ или в случае воровства плодородного слоя с участка. Но когда мы начинаем разбираться в ситуации, то на вопрос, какой был плодородный слой, никто дать ответ не может, не обладают этой информацией собственники. Они ничем не могут подтвердить даже факт наличия этого слоя на их участке до произошедшего события. Я думаю, сейчас уже некоторые землевладельцы поняли, что наличие такого паспорта – главный фактор защиты этой собственности. Мы пытаемся это объяснить всем пользователям земли, но не всегда находим поддержку со стороны администраций районов и городских округов. Глава администрации Уссурийского городского округа Евгений КОРЖ – единственный глава муниципалитета в Приморском крае, кто нас приглашает на встречу с землепользователями, создает площадку для диалога. Хотелось бы, чтобы такие встречи были и в других муниципалитетах.

А между тем в сельском хозяйстве Приморья в последние годы активно внедряли новые технологии. Нетрадиционные для края технологии принесли на приморские земли и китайские рабочие, прежде всего овощеводы и рисоводы. Регион столкнулся с новыми проблемами, нарушающими экосистему территории, ставшими настоящей угрозой не только для сельскохозяйственной земли, прежде всего пашни, но и озера Ханки.

Китайские овощеводы, по словам специалистов Россельхознадзора, зачастую оставляли свалки мусора на полях из полиэтиленовых мешков, пакетов, использованной полиэтиленовой пленки, пластиковых стаканчиков из-под рассады, бутылки из-под пестицидов и агрохимикатов. Рисоводы же из соседней страны принесли на наши земли свою технологию возделывания риса, получившую в народе название «мокрая планировка». Эта экономически эффективная технология, основанная на сбросе «мутной» воды, не оставлявшая времени на оседание поднятого при заливе рисовых чеков поверхностного слоя земли, раз за разом смывала плодородный слой в озеро. Вокруг этой проблемы неоднократно возникали в крае скандалы, поднятые специалистами, контролерами, экологами, были даже попытки решить ее в судебном порядке. Но успеха все это не принесло. Причина - в отсутствии документально зафиксированных показателей плодородия, а значит, и возможности определить его утрату. Собственники, сдававшие в аренду китайцам эти земли, уверяли, что они в таком состоянии ее приобрели. Опровергнуть эти заявления оказалось довольно сложной задачей.

Подзабытая практика

Но не только в рисоводство пришли в последние десятилетия технологии, несущие угрозу окружающей среде. Собственно, постепенная замена традиционного земледелия, основанного на сохранении плодородия, на интенсивные технологии, где урожай в большей степени обеспечивается обильным использованием химических средств, коснулась в той или иной мере и других культур. Эти технологии специалисты называют варварскими.

- Урожайность может расти за счет того, что мы вносим большое количество удобрений, что, кстати, является дорогим удовольствием, - говорит почвовед ПримНИИСХ, доктор биологических наук Юрий СЛАБКО, - временно мы можем повышать таким образом урожайность. Но… выпал дождь - и все временное становится постоянным негативом. Нужно органическое вещество поднимать, тогда и минеральные удобрения будут хорошо работать. Поля зарастают сорняками, и их с помощью средств химии пытаются душить, заодно уничтожая все живое на земле. Хотя можно обойтись без этого либо снизить до минимального уровня применение химии в случае, если восстановить севообороты. Главная проблема в растениеводстве заключается в том, что у нас сегодня полностью отсутствует понимание системы земледелия.

Как рассказывают специалисты, система земледелия разрабатывалась в стране еще в советское время, в соответствии с ней была определена структура посевных площадей, смена одной культуры другой, то есть севооборот. В него были включены зерновые, соя, многолетние травы и кормовые культуры. Благодаря этой системе удалось сохранить качество земли при непрерывном ее использование в течение многих десятилетий.

- Все забыто, порушено, - говорит Юрий Слабко. - Это привело к тому, что у нас земли просто страдают от того, что меняется вся физика почвы, водно-физические свойства, потому что мы уперлись в монокультуру – сою, культуру поздних посевов – кукурузу. Структура почвы нарушена, в связи с чем потеряно ее органическое вещество. Если до этого работа более-менее двигалась в направлении культуры земледелия, то сейчас у нас бескультурье в земледелии.

Кроме того, в советский период были предприняты важные шаги по изменению качественных характеристик почвы, повышающих ее эффективность. С 60-х годов и вплоть до начала 90-х государством были сделаны усилия по изменению ее параметров, связанных с кислотностью. Много вносилось извести в почву. По оценкам специалистов, за эти годы в Приморье произвестковали трижды каждый гектар обрабатываемой земли. В крае появились некислые почвы, которых до этого не было. До сих пор эти усилия дают результат. Впрочем, специалисты уверяют, что это явление временное.

«Пройдет еще лет десять-пятнадцать, и мы схватимся за голову из-за кислотности, потому что полностью прекращены работы, связанные с химической мелиорацией, с известкованием и фосфоритованием почвы, - предупреждает Юрий Слабко. - Кроме того, сегодня полностью прекращены работы, связанные с органическим веществом почвы. Перестали вносить органические удобрения, и это ведет к резкому ухудшению плодородия почвы».

Пестрая картина

Впрочем, говоря об этих тенденциях последних лет, эксперты все же не склонны в целом драматизировать ситуацию. Картина с точки зрения состояния земель, по их определению, очень пестрая. При всех негативных факторах они отмечают и некоторые положительные изменения в практике возделывания земли. Во-первых, в крае далеко не все сельхозпроизводители игнорируют меры, направленные на сохранение плодородия, и многие предприятия и крестьянско-фермерские хозяйства и сегодня работают на качественной высокопродуктивной земле. Во-вторых, специалисты Россельхознадзора отмечают уменьшение в последнее время количества используемых агрохимикатов, которые запрещены для применения на территории РФ. По их данным, все же самым распространенным видом загрязнения сельскохозяйственной земли в Приморье являются свалки, а вовсе не ядохимикаты.

- Загрязнения агрохимикатами, которое привело бы к существенному снижению экологического состояния земли, мы пока в этом году не выявляли, - говорит Александр Коробов. - В прошлом году были обнаружены такие факты, пониженные коэффициенты по некоторым показателям, но они не несли большой угрозы и не могли повлиять на экологию существенным образом.

Специалисты связывают эти процессы с несколькими факторами, среди которых ключевую роль играет спрос на сельскохозяйственную продукцию на рынке, который очень чувствителен к различным факторам загрязнения продукции. И дело тут не только в том, что выращенный урожай проверяют контролирующие органы на наличие ядохимикатов, особенно пестицидов, но и в том, что потребителей не привлекают продукты с их высоким содержанием. И уж тем более вывести такую продукцию за рубеж весьма проблематично.

Запоздалая утилизация

Впрочем, экологическую опасность несут не только те пестициды, которые нашли применение в сельхозпроизводстве, но и те, которые остались неиспользованными. В Приморском крае, где не существовало никогда полигона захоронения ядохимикатов, проблема накопленных в советское время и даже позже высокотоксичных химических препаратов долгие годы не решалась. Все, что содержалось на старых советских складах, при смене системы хозяйствования на земле было зачастую просто брошено без присмотра. Позже в течение нескольких лет с начала 90-х до начала 2000-х все эти запасы свозились со всех районов края на базу хранения «Черниговская агропромхимия».

Но, как известно, по закону, пестициды, у которых вышел срок годности, подлежат обязательной утилизации. Эта утилизация была осуществлена только в 2013 и в 2014 годах за счет средств краевого бюджета. Как сообщили в департаменте сельского хозяйства, в общей сложности было вывезено за пределы края около 1 тонны просроченных пестицидов, которые были утилизированы на двух полигонах страны: в Томской области и в Подмосковье. Специалисты в департаменте считают, что таким образом была предотвращена масштабная экологическая катастрофа в Приморье, которая неминуемо случилась бы при любой нестандартной ситуации на территории их хранения.

Собственно, специалисты уверяют, что, несмотря на отсутствие в крае полигонов захоронения высокотоксичных химических веществ, решение вопросов с утилизацией сегодняшних препаратов, например запрещенных к применению на территории РФ, выявленных Россельхознадзором, труда не составит. В Приморье существуют специализированные предприятия, которые занимаются их вывозом и утилизацией. На сегодняшний день большое скопление таких веществ на территории края практически отсутствует.

Мелиорация ждет денег

Приморский край, как известно, является вторым по объемам производства центром производства риса в стране. Одним из определяющих факторов сохранения плодородия почв в природно-климатических условиях Приморского края является развитие мелиоративной системы. По данным департамента сельского хозяйства, площадь мелиорируемых земель в регионе составляет 27% от общей площади пашни, из них около 40% - орошаемые. Значительная часть мелиоративных систем, особенно рисовых, была создана в 60-90-е годы прошлого века и имеет уже достаточно длительный срок эксплуатации.

Нынешнее ее состояние таково, что существующая продуктивность, по оценкам специалистов, оказывается в 3-5 раз ниже потенциально возможной. Поскольку степень износа мелиоративных сооружений составляет порядка 70-75%, то, если не будет предпринято необходимых мер по поддержанию системы, очевидно, следует ожидать постепенного выбывания из оборота мелиорируемых гектаров, что, в свою очередь, может иметь определенные экологические последствия, привести к ухудшению состояния земли, заболачиванию, закислению и т.д. Кроме того, в Приморском крае рисовые оросительные системы помимо производственной выполняют ее одну чрезвычайно важную функцию – обеспечивают перераспределение стока паводковых и ливневых вод, защищая населенные пункты от наводнения.

Собственно, поэтому и была включена в госпрограмму по развитию сельского хозяйства подпрограмма, предполагающая поддержку мероприятий, направленных на ремонт и восстановление мелиоративных систем. Средства на поддержку этих работ выделяет как федеральный бюджет, так и региональный. Как пояснили специалисты, принимать участие в программе должны, прежде всего, собственники мелиоративных объектов, поэтому, насколько успешно пойдет эта работа, будет во многом зависеть от их возможностей.

Но, по словам рисоводов, стоимость этих работ настолько велика, что работающие в Приморье компании не в состоянии обеспечить их финансирование, несмотря на то что условия финансирования госпрограммы оцениваются ими довольно высоко. В общей сложности программа предполагает компенсацию до 50% затрат на эти работы, тем не менее найти несколько сотен миллионов рублей для того, чтобы приступить к ремонту, приморские рисоводческие компании не могут. Не проявляют интереса к реконструкции системы и иностранные инвесторы и собственники рисоводческих компаний, работающих на этих системах.

По данным департамента сельского хозяйства, на сегодняшний день от собственников поступила единственная заявка на реконструкцию мелиоративной системы. Ее подала не так давно появившаяся в крае компания «Примагро», являющаяся активом группы компаний «Русагро».

А между тем практически половина существующих в крае объектов мелиоративной системы находится в федеральной собственности, среди которых водохранилища, насосные станции, межхозяйственные дамбы и магистральные каналы. Кроме того, около 410 систем и мелиоративных участков, тысячи отдельных гидротехнических сооружений, километров каналов, дорог и даже несколько сотен защитных дамб числятся как бесхозное имущество либо зарегистрированы в собственности в разрез с действующим законодательством.

На фото: Площадь мелиорируемых земель в Приморье сегодня составляет лишь 27% от общей площади пашни.

Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.