Паром Eastern Dream, курсирующий между Японией, Кореей и Россией, приносит лишь убытки

Если ситуацию не исправить, то участники проекта могут со временем закрыть его. Поэтому «оживление торговых взаимоотношений с использованием парома», как говорится в программе визита, станет одной из главных тем крупной японской делегации из города Тоттори, которая прибывает в Приморье 5 августа специальным чартерным рейсом.

Напомним, на пароме «Eastern Dream» 1993 года постройки с комфортом могут разместиться 465 человек, 66 автомобилей и 130 контейнеров. На судне три класса кают и две royal-каюты, есть ночной клуб, мужские и женские сауны, бизнес-центр, магазин беспошлинной торговли. Путь от Владивостока до Кореи занимает 20 часов, из Кореи в Японию - 14 часов, из Японии во Владивосток – менее двух суток. В зависимости от класса билеты стоят от $250 до $4 тыс. Паромная линия связала три соседние страны в июле 2009 года.

Первые же итоги показали, что для обеспечения рентабельности паромной линии предстоит большая работа, особенно по обеспечению грузопотока. С июля по декабрь 2009 года паром совершил 52 рейса и перевез 18 256 пассажиров, что выше прогнозировавшегося уровня примерно на 18%. Большую часть пассажиров составили корейцы - 69%, 18% - японцы, и россияне -12%. Другие страны - 1%.

А вот грузоперевозка не оправдала надежд. Из Донгхэ в Сакаиминато корейцы отправили 241 тонну грузов. В основном – морепродукты и технику. Японцы отправили в Корею 344 тонны груза – морепродукты, овощи, фрукты, автозапчасти. Настоящий провал случился на российском направлении. Авторы проекта рассчитывали перевезти за первые полгода 1 920 контейнеров, а на деле доставили всего 82 контейнера. В результате для покрытия убытков каждый заход судна в японский город Сакаиминато администрация префектуры Тоттори оказывала парому спонсорскую поддержку в размере 1 млн иен.

Прошло два года, но серьезно улучшить ситуацию не удалось. Пришла пора принимать меры. Новым руководителем проекта стал г-н Само АЦУСИ, который возглавляет представительство крупной логистической компании «Сэнкон». Возможно, его опыт работы в логистике на российской территории поможет увеличить грузопоток через паромную линию. Перспективы у парома есть, уверены специалисты.

- Китайские провинции Цзилинь и Хэйлунцзян не имеют собственных выходов к морю и для экспорта своей продукции пользуются в основном Даляньским портом. Но железная дорога перегружена и уже не справляется с грузопотоком. Поэтому китайцы заинтересованы в новых выходах к морю. Приморские порты для них весьма привлекательны, - отмечает советник «Центра содействия развитию сотрудничества между Японией и Россией» Владимир ПЕТРОВ. – Проблема в том, что нет соответствующего объема грузов из Японии в Китай. Поэтому китайский грузоотправитель вынужден платить двойную цену за контейнер, то есть оплачивать его доставку туда и обратно. К тому же на российской территории слабая инфраструктура. Железнодорожники от Гродеково до Владивостока доставляют груз за 3-4 дня. Наши таможенники в отличие от зарубежных коллег почему-то считают необходимым вскрывать транзитные контейнеры. Но если пломба отправителя отсутствует, то получателю приходится проверять весь груз, а это дополнительные затраты и потеря времени. Это на сегодня одна из самых серьезных проблем.

Между тем, повысить рентабельность международного парома можно, организовав постоянный поток туристов из Китая, отмечают специалисты. Первый опыт уже есть.

- Заместитель генерального директора «Приморавтотранса» Иван ГОРОВЕНКО исследовал рынок, просчитал логистику. И компания провезла первые группы китайских туристов через Россию в Японию, что, кстати, стало неожиданностью для японцев, - отмечает Владимир Петров. – Этот транзит может стать весьма выгодным для приморцев, поскольку мы можем получить деньги и дополнительные рабочие места.

Российский потенциал огромен и еще фактически не затронут.

- К сожалению, мы хоть и являемся соседями, но по-прежнему плохо знаем друг друга. У многих сохранились устаревшие стереотипы. Например, руководители нескольких крупнейших компаний на встрече в Токио заявили как-то нашим представителям, что в Приморье уже в сентябре наступает зима и весь Владивосток лежит в сугробах. Россияне, со своей стороны, уверены, что Япония очень дорогая страна. Но исходя из своего личного опыта, могу заверить, что японские цены раза в 1,5-2 ниже московских и владивостокских. Даже в Токио я жил в гостинице для туристов, где номер стоит 800-1200 рублей в сутки, тогда как во Владивостоке цены достигают 2,8 тыс. рублей, - рассказал Владимир Петров.

Потенциал для увеличения грузопотока из России в Японию есть, уверяют специалисты. Так, например, Партизанский район изучает перспективы выращивания овощей по японским технологиям для поставок, в том числе и на японский рынок. Тем более что у него уже есть опыт подобного сотрудничества.

Эта первая столь многочисленная японская делегация, прибывающая чартерным рейсом в составе 34 человек, среди которых представители туристического бизнеса, банков, профсоюзов и чиновники, должна будет определить главные пути развития паромной линии, чтобы сделать ее рентабельной.