«Аскольд»: курс на модернизацию

Среди немногих праздников, которые отмечают на Дальневосточном арматурном заводе «Аскольд» (г. Арсеньев, Приморский край), День военно-морского флота особо любимый. Обычно накануне коллектив предприятия выезжает на природу. Там у речки ставят столы, звучат поздравительные речи. На берег выходит бог морей и океанов Нептун, и начинается состязание в спортивных и творческих конкурсах.

Связь между военно-морским праздником и заводом «Аскольд» прямая — 80% выпускаемых предприятием изделий устанавливается на трубопроводные системы практически всех отечественных кораблей и подводных лодок. Клапаны запорные, регулирующие, невозвратные, предохранительные, манометровые, краны, задвижки, штуцерно-торцевые соединения, фильтры и масса других видов трубопроводной арматуры, в том числе пожарная — всего более 1200 наименований изделий вот уже 65 лет выпускает арсеньевский завод. Причем совместно с проектантом КБ «Армас» предприятие постоянно совершенствует и улучшает эксплуатационные характеристики изделий. ОАО «Аскольд» по-прежнему единственное на Дальнем Востоке предприятие с богатым опытом производства и ремонта трубопроводной арматуры высокого, среднего и низкого давления. Производство имеет полный замкнутый цикл: от заготовки до испытания и сдачи военному представителю, морскому и речному Регистру.

— Надежность, качество, гарантия — три слова, которые емко характеризуют то, чем гордится «Аскольд». Арматура с выгравированным товарным знаком этого предприятия рассчитана на длительный срок эксплуатации — от 10 до 27 лет. Причем корпуса и внутренние детали арматуры могут быть изготовлены как из нержавеющей стали, так и из меди, латуни, бронзы и даже титана.

В последние два-три года дела на предприятии резко пошли на подъем. В среднем ежегодный прирост выпускаемой продукции от 20 до 30%. Стали в России строить военные корабли, загружены работой и смежники. «Аскольд» также поставляет комплектующие для строящихся кораблей и подводных лодок нового поколения, таких как атомные подводные лодки «Борей» и «Ясень», сторожевой фрегат «Корвет», сторожевой катер «Светляк», спасательное судно «Игорь Белоусов» и многие другие . Среди партнеров — все крупнейшие судостроители страны: ПСЗ «Янтарь»(г. Калининград), ОАО ПО «Севмаш» (г. Северодвинск), ОАО «Адмиралтейские верфи», ОАО «Балтийский завод», ОАО СЗ «Северная верфь» (г. Санкт-Петербург).

На Дальнем Востоке ОАО «Аскольд» тесно сотрудничает с ведущими судостроительными и судоремонтными предприятиями региона: ОАО «Восточная верфь»(г. Владивосток), ОАО «Дальневосточный завод «Звезда» (г. Большой Камень), ОАО «Амурский судостроительный завод» (г. Комсомольск-на-Амуре), ОАО «Завод «Варяг» (г. Владивосток), ОАО «ССЗ им. Октябрьской революции» (г. Благовещенск Амурской области).

Арсеньевское предприятие имеет лицензии на осуществление производства вооружения и военной техники, а также на ее ремонт. Поэтому приемку изделий на «Аскольде» ведут военные представители заказчика. По их оценкам, качество изделий «Аскольда» соответствует всем техническим и технологическим требованиям. Возврата из-за брака и нареканий к арматуре аскольдовского производства за два последних года от потребителей не поступало.

Важным является и то, что для выполнения всех видов работ по сервисному и техническому обслуживанию, восстановлению технической готовности, оперативному ремонту и агрегатной замене судовой арматуры «Аскольд» имеет свое представительство в Мурманске, а также производственные участки в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Северодвинске, Вилючинске (Камчатка). Уже в текущем году «Аскольд» стал партнером недавно созданного «Центра технического обслуживания судового оборудования» в Санкт-Петербурге. Представительство предприятия имеет опыт работы на объектах всех военных флотов России: Северного, Балтийского, Тихоокеанского, Черноморского, а также Каспийской флотилии.

Каждый год номенклатура выпускаемых изделий на «Аскольде» расширяется. В 2011-м партнер завода по холдингу «СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС» ОАО «Специальное конструкторское бюро котлостроения» (СКБК) из Санкт-Петербурга заказало изготовить партию паровых клапанов для военных кораблей. Специалисты «Аскольда» в сжатые сроки разработали технологическую документацию и приступили к изготовлению сложного заказа. Паровые клапаны имеют высокие эксплуатационные характеристики: выдерживают температуры проводимой среды до 350˚ С под давлением 63 кг/см2. Раньше эти изделия выпускал другой завод. Однако, учитывая сжатые сроки поставки и зная качество работ аскольдовских специалистов, руководство СКБК решило передать срочный и ответственный заказ в Арсеньев.

Другие изделия, комплектующие системы регулирования, управления и защиты (РУЗ), установленные в реакторах атомных подводных лодок, «Аскольд» изготавливал раньше, но в лихие 90-е их производство было свернуто. Недавно на предприятие вновь поступил заказ на РУЗы, но для их производства теперь необходима лицензия на деятельность в области ядерной энергетики. Дальневосточный арматурный завод «Аскольд» восстановил документацию, подготовил новую и передал ее в Госкорпорацию Росатом на утверждение. Система РУЗ основана на механических способах защиты ядреного реактора в экстренных случаях, не имеет электронной начинки, поэтому является надежной системой в непредвиденных аварийных ситуациях с ядерным реактором на подводных лодках.

Холдинг «СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС» (г. Москва), в который входит Дальневосточный арматурный завод «Аскольд», вкладывает огромные средства в модернизацию и обновление технологического оборудования. Так, в прошлом году был приобретен испытательный стенд трубопроводной арматуры импортного производства. Он заметно облегчил и ускорил работы по проведению испытаний в различных средах под разным давлением. Модернизированы и капитально отремонтированы два фрезерно-расточных обрабатывающих центра ИР-500 отечественного производства. В плане технического перевооружения обновление более габаритных фрезерно-расточных центров ИР-800. В цехе № 4 в круглосуточном режиме работают шесть станков с ЧПУ немецкой фирмы DMG. В этом году дополнительно будет приобретено импортное металлообрабатывающее оборудование с ЧПУ: два токарно-карусельных, четыре фрезерно-расточных и четыре токарно-винторезных станка.

— На предприятии делается многое для диверсификации производства, — рассказывает генеральный директор ОАО «Аскольд» Леонид КОЛЕСНИКОВ. — По графику идут работы по монтажу оборудования в новом участке литья под давлением. Здесь разворачиваются три роботизированных комплекса машин литья под давлением итальянских фирм IDRA и швейцарской фирмы Buchler. «Аскольд» сможет выпускать на этом оборудования изделия для различных отраслей промышленности, там, где требуется массовое производство деталей из алюминиевых сплавов, например автомобилестроения. На Дальнем Востоке и в других регионах страны сегодня огромная потребность в алюминиевых радиаторах отопления. Также здесь можно будет изготавливать пожарно-соединительную арматуру для МЧС. Готовится к вводу в эксплуатацию цех по глубокой переработке древесины. Мебельные щиты из твердых пород дерева сегодня особо востребованы на внешнем рынке, также эта продукция будет расходиться и на внутреннем рынке.

Дальневосточный арматурный завод «Аскольд» постоянно участвует в международных выставках. Так, на Санкт-Петербургском 5-м международном военно-морском салоне (МВМС-2011) «Аскольд» представил образцы арматуры как для военного и гражданского судостроения, так и для других отраслей промышленности, включая ЖКХ, нефтегазовую отрасль. Аскольдовцы представили и свое перспективное изделие — вакуумно-диафрагменный насос, разработанный приморскими изобретателями. Он предназначен для перекачки жидких сред, а также может использоваться на очистке поверхности воды от мазутных загрязнений. Актуальная разработка привлекла внимание посетителей салона.