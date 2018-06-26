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Водные чудеса Приморья становятся доступными

26 Июня 2018, 19:00 | Приморье

Приморский край традиционно ассоциируется с морскими достопримечательностями: прекрасная акватория дарит туристам непередаваемые впечатления. Но водные богатства региона заключают в себе и пресные водоемы, и реки, и даже термальные источники. В рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы, доступ туристов к таким местам отдыха намного упростился.

Целебные воды теплого ключа

Среди густой таежной зелени Тернейского района, недалеко от реки Амгу, в живописном уголке дальневосточной тайги располагается памятник природы - минеральный термальный источник «Теплый Ключ». Он входит в Амгинскую группу азотных термальных вод и славится своими целебными свойствами, ведь подземные минеральные воды содержат компоненты кремнистых соединений. Источник пользуется большой популярностью не только среди жителей Приморского края, но и далеко за его пределами. Посещать и купаться в источнике можно круглый год – его температура постоянно держится в районе +36-37 градусов. Сама вода источника на вкус пресная, прозрачная, без цвета и запаха.

Рядом с источником расположился один из самых высоких водопадов Приморья – Амгинский. В народе его называют Черный Шаман, и это вполне оправданно: звук ниспадающей воды завораживает, как ритуальные таинства шаманов. А стоящие вокруг Черного Шамана скалы не дают пробиться солнечным лучам, поэтому загадочный водопад даже летом окутывает ледяной покров. Водяные потоки приморского исполина ниспадают с 33-метровой высоты по двум ступеням.

Забраться на верхний «этаж» водопада могут только настоящие смельчаки, которых ждет достойная награда в виде незабываемой панорамы, открывающейся с вершины Шамана. Обычно маршруты туристических групп рассчитываются таким образом, чтобы охватить как можно больше достопримечательностей на пути к Черному Шаману: мыс четырех скал, скалу Дерсу, Сихотэ-Алинский заповедник, бухту Песчаную в Тернее, пороги Кемы и многое другое.

Водопады Милоградовки

Еще одним водным чудом Приморья выступает река Милоградовка, которая входит в национальный парк «Зов тигра». Ее верховья берут начало на склонах центрального Сихотэ-Алиня – самой высокой части гор региона. Бурная Милоградовка под уклоном спадает в долину через скалистое ущелье, именно поэтому она популярна у любителей водных видов спорта.

Вдоль течения реки на поверхность выходят родники минеральной воды. Наиболее известен минеральный источник, который находится в 15 км от села Лиственное. Также река вбирает себя горные ключи, которые образуют многоступенчатые водопады. Гранитные берега Милоградовки дарят водопадам непередаваемые голубые и розовые оттенки. А среди многочисленных небольших собратьев туристы смогут обнаружить и самый высокий в регионе водопад – Поднебесный. Он представляет трехступенчатую природную конструкцию, высотой 59 метров.

Также на побережье реки туристы могут найти барельеф знаменитого исследователя Дальнего Востока – Владимира Клавдиевича АРСЕНЬЕВА, который проходил эти места во время экспедиций по Сихотэ-Алиню.

На фото: Популярные в последнее время искусственные объекты, конечно же, не заменят красот настоящей водной стихии.

Фото Натальи КОМИССАРОВОЙ

Наталья КОМИССАРОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: акватория  туризм  достопримечательности 






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