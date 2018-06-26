Круглогодичная монетизация

Базы отдыха Приморья становятся центрами событийного туризма

Базы отдыха Приморского края меняют вектор развития: сегодня это не только места отдыха приморцев и гостей края на природе, вдали от городской суеты, но и центры событийного туризма. Конечно же, еще не все руководители баз успели понять, что одной только рекреационной инфраструктурой туристов не завлечешь, однако первопроходцы уже организуют на своих площадках красочные фестивали и праздники, выставки и дегустации, иными словами – создают для путешественников дополнительные поводы посетить базу. Более того, собственная сувенирная продукция в современном стиле и рекламные компании в социальных сетях также становятся конкурентными преимуществами таких баз.

Особенно хорошо такой подход срабатывает при привлечении иностранных туристов, а также россиян из других регионов. Однако интерес к новому вектору проявляют и приморцы, разбалованные близостью моря и обилием обычных мест для отдыха.

- Приморскому краю необходимо больше исключительных мест, в том числе и среди баз отдыха, которые имели бы особенную концепцию, - комментировала руководитель АНО «ТИЦ Приморья» Дарья ГУСЕВА. – Сегодня мы замечаем движение в эту сторону, и это вполне естественный процесс: чтобы лидировать, предпринимателям необходимо создавать конкурентные преимущества, что, в свою очередь, влияет на туристскую инфраструктуру края самым позитивным образом.

Семейный отдых

Один из ярких примеров успешной коррекции вектора развития – это база отдыха Штыковские пруды, которая в 2017 году изменила концепцию и из стандартной базы отдыха превратилась в Арт-парк семейного отдыха. В 2018 году Штыковские пруды участвовали в выставке PITE, а также в четвертом Тихоокеанском туристском форуме (ТТФ), где подробно презентовали свой обновленный формат. Изменения, кстати, позволяют сделать работу базы отдыха круглогодичной, ведь для детского творчества нет отдельного сезона.

Ближайшие события, которые пройдут на территории базы – это Пижамная вечеринка 23 июня, Фестиваль танца «Клеопатра» – 4 июля, а также «День семьи, любви и верности» – 7-го июля. В рамках последнего сотрудники базы проведут игры и квесты с детьми, родителями и будущими мамами, а также устроят посетителям дегустацию молочной продукции и дискотеку под открытым небом. Будущим мамам в Штыковских прудах уделяют особое внимание.

Здесь также проводятся мастер-классы декоративно-прикладного искусства, творческие мастерские для детей, играются свадьбы, и многое другое. Кроме того, обновилась инфраструктура парка: здесь, на территории размером более 30 га, есть не только широкая сеть прогулочных дорожек, десятки дизайнерских беседок и других площадок для отдыха, но и более 40 арт-объектов, а также фотозоны.

- Конечно же, мы стремимся сделать нашу базу актуальной для отдыха круглый год, и у нас получается. Зимой к нам приезжают кататься на лыжах, сноуборде, тюбингах, коньках, а летом – купаться в двух бассейнах, а также на песчаном пляже на Большом пруду. У нас есть также большая водяная горка, действует прокат лодок, катамаранов, водного такси, - рассказали представители базы в ходе презентации на выставке PITE. – Есть развлечения и для любителей драйва и экстрима: у нас можно освоить трюки на вейкборде на самой длинной в Приморье реверсивной лебедке длиной в 150 метров.

Гастрономический вкус

Еще один пример успешного внедрения событийного туризма на базах отдыха – это ежегодный Фестиваль плова, который регулярно проходит в Уссурийске на базе отдыха «Благодать» 1 мая. Для продвижения фестиваля база отдыха работает со СМИ, рестораторами и туроператорами.

Гастрономический акцент – вообще успешный выбор для усовершенствования формата работы приморских баз отдыха, считают эксперты. Вот уже долгие годы Майхинское хозяйство в селе Анисимовка Приморского края привлекает туристов дегустациями вин, сделанных из плодов, дикоросов и ягод в Приморье. Кроме вина здесь изготавливают еще и травяной ферментированный чай, а также кедровое масло холодного отжима, настойку маньчжурского ореха и мед. Конечно же, хозяйство сложно назвать базой отдыха, это скорее винодельня обычного приморского частного предпринимателя Сергея КУРЕЧКО, однако здесь можно не только пробовать вина, но и арендовать коттедж в лесистых горах края, попариться в бане, искупаться в бассейне и многое другое. Принимает база максимум 15 человек.

- Винный туризм распространен во всем мире, и можно сказать, что в таком формате мы в Приморье - первопроходцы. Попробовать вино там, где его делают, в России можно только в трех местах – у нас, в Краснодарском крае, и теперь еще в Крыму. К нам приезжают отдыхать не только из Приморья, но и из других регионов Росси, - прокомментировал Куречко. – Иностранные туристы также посещают винодельню, но не слишком часто. Узнают они о Майхинском хозяйстве от местных друзей, или от турфирм, которые уже давно предлагают экскурсии выходного дня в нашу винодельню, и зимой, и летом.

По словам президента ДВ-ассоциации рестораторов и отельеров, а также члена общественного экспертного совета по развитию туризма в Приморском крае Романа ИВАНИЩЕВА, круглогодичность в работе приморских баз отдыха и других рекреационных зон необходима.

- Со временем мы могли бы успешно развить зимний морской отдых, не только горнолыжный и летний пляжный, - отметил Иванищев. – Пока что для нас это звучит дико, но во всем мире это нормальная практика: в Европе у моря отдыхают круглый год, летом – на пляжах под солнцем, а зимой – в пледах, у камина, в домиках слушают прибой и смотрят на океан. Арендовать домик в Приморье, конечно, можно и зимой, но он вряд ли будет находиться рядом с морем, скорее всего, он будет неподалеку от лыжной базы.

По словам экспертов, необходимо развивать и серфинговый потенциал Приморского края: нужно больше серф-баз, доступных туристам, в том числе и в зимнее время, ведь Приморье – один из немногих уголков мира, идеально подходящий для зимнего серфинга. Однако сегодня серф-сообщество Владивостока довольно закрыто и живет скорее само для себя, почти не думая о том, как монетизировать любимое дело.

Меньше налогов – больше туристов

Базы отдыха вошли в перечень из 13 туристско-рекреационной деятельности, для которых на днях подписал постановление о налоговых послаблениях председатель правительства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ. В соответствии с законопроектом, в течение ближайших пяти лет организации - базы отдыха Приморья и Дальнего Востока смогут применять налоговую ставку в 0%. Об этом сообщили в администрации Приморского края. Напомним, что предприятия туррынка в крае поддерживаются в рамках краевой госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы».

Нулевая ставка распространится также на деятельность гостиниц и других мест временного и краткосрочного проживания, кемпингов, жилых автофургонов и туристических автоприцепов. Обнулится ставка и для ресторанов и организаций, осуществляющих услуги по доставке продуктов питания, по предоставлению туристических информационных и экскурсионных услуг. Санаторно-курортные организации, музеи, ботанические сады, зоопарки, государственные природные заповедники и национальные парки, горнолыжные комплексы, пляжи и многие другие объекты края также смогут дышать свободнее.

Применять льготу организациям разрешат уже с 1 января 2018 года. Закончится ее действие 31 декабря 2022 года.

По словам директора департамента туризма Приморья Константина Шестакова, данная мера станет не только значительным стимулом для развития туристской инфраструктуры и туристских услуг в регионе, но и позволит сделать их доступнее, то есть – дешевле.

- Туризм – одна из самых перспективных отраслей края, которая обеспечивает его, - добавил Шестаков. В 2017 году нас посетило более 4 млн человек, а теперь мы хотим довести турпоток до 8 млн человек в год. Без развития туристкой инфраструктуры – гостиниц, баз отдыха, а также туркомпаний, формирующих интересные и привлекательные для гостей туры по краю – здесь просто не обойтись. Поэтому новая налоговая льгота будет мотивировать их на качественную, открытую работу.

КСТАТИ

Приморский край – самая южная часть дальневосточного региона, находящегося на одной широте с Сочи, а по многообразию растительного и животного мира он напоминает, скорее, соседний Китай, Корею и Японию, чем остальные области Дальнего востока. По температурным показателям Владивосток напоминает Санкт-Петербург, однако непрерывно растущее поголовье местных серферов это нисколько не смущает.

Что касается сезона для катания, то местные ребята совершенно серьезно отвечают, что во Владивостоке он круглогодичный. Температура воды здесь варьируется от -2С до 21С, а незамерзающие бухты можно найти даже в лютый мороз. Большинство местных спотов риф-брейки, волны правые, с юго-восточным, южным, и юго-западным направлением. Термальные ветра южных направлений дуют с мая по август, далее приходят циклоны и направления меняются на северные.

На фото: Приморье – один из немногих уголков России, идеально подходящий для серфинга.

Фото Юрия НУРМУХАМЕТОВА.