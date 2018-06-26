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Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством

26 Июня 2018, 15:54 | Приморье

Завод до недавнего времени ежегодно получал крупные контракты от структур «Роснефти» и «Транснефти»

ПАО «Находкинский судоремонтный завод» (НСРЗ) продолжает отбиваться от кредиторов в судах.  По данным деловой газеты «Золотой Рог», иск о банкротстве некогда одного из ключевых предприятий Находки подало нижегородское ПАО «Завод Красный Якорь», специализирующееся на производстве якорных цепей и такелажа.

Иск был подан в связи с непогашенной задолженность со стороны НСРЗ, к производству пока не принят.

Ранее ПАО «НСРЗ» пошло на мировую с Федеральной налоговой службой (ФНС) по г. Находке Приморского края, гарантировав погашение задолженности по налогам в размере 234 млн рублей. В итоге иск мытарей о банкротстве завода был оставлен без рассмотрения. До этого иски о банкротстве завода подавали ООО «Йотун Пэйнтс» (входит в Jotun Group, Норвегия) и ЗАО «Интрарос» (Владивосток, входит в "Русскую рыбопромышленную компанию", РРПК). В дальнейшем оба заявителя отозвали иски еще до рассмотрения судом после достижения договоренностей с заводом о погашении долга.

Досье деловой газеты «Золотой Рог»

Основными видами деятельности Находкинского СРЗ являются ремонт судов и кораблей различного класса и назначения, изготовление и сборка металлоконструкций, а также погрузо-разгрузочные работы. Завод до недавнего времени ежегодно получал крупные контракты от структур «Роснефти» и «Транснефти». 100% акций ПАО «НСРЗ» принадлежит зарегистрированному в Москве АО «МП Групп», единственным владельцем которого является гендиректор и единственный владелец московского ЗАО «Дальневосточные инвестиции» Михаил ПОЛЕТАЕВ.

В мае 2018 года министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края подписало контракт на строительство на Находкинском СРЗ двух барж стоимостью 70 млн рублей.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото с сайта ПАО "НСРЗ".

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Теги: банкротство  Находка  иск  судоремонт  налоговая 



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