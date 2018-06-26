Без визы заезжающие

Регион продолжает наращивать потоки иностранных гостей

Среди главных ориентиров туристической отрасли Приморского края наряду с развитием въездного туризма особое внимание уделяется развитию инфраструктуры на границе с КНР. Решить наболевшую проблему конфликтных отношений туристов и таможни поможет строительство на приморской землей новых автомобильных пунктов пропуска.

1 августа 2017 года вступил в силу федеральный закон, благодаря которому иностранные граждане могут въехать на территорию России по упрощенному визовому режиму. И как подтверждают данные Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, в данный момент электронная виза привлекла в регион почти 13 тыс. человек. Большинство из них – жители Китая и Японии. Приморский край принял 9,4 тыс. человек из Поднебесной и 3,2 тыс. граждан из Страны восходящего солнца. Это примерно 98% от общего числа прибывших. В настоящий момент иностранцам выдано более 25 тысяч электронных документов.

Закон открывает огромные перспективы для туристической отрасли, поскольку позволяет существенно увеличить количество иностранцев, решающих посетить дальневосточные регионы России. По словам президента Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров Романа ИВАНИЩЕВА, получение визы в Россию достаточно проблематично. Иностранцам требуется немалый запас терпения, чтобы пройти все этапы согласования, и получить долгожданный документ могли только настоящие фанаты российской культуры. Теперь упрощенный визовый режим делает возможным посещение Дальнего Востока для более массового туристического потока.

И сфера гостеприимства Приморского края настроилась на новые возможности, открывающиеся благодаря упрощенному визовому режиму, уже давно. Представители туриндустрии смогли подготовиться к приему гостей: во Владивостоке начали активно открываться новые кафе и рестораны интересных для иностранцев форматов, многие из них обзавелись меню на иностранном языке, а благодаря работе программы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы» в регионе появились туристические кластеры, способные выманить туристов за пределы приморской столицы.

После реконструкции действие упрощенного визового режима планируется распространить на автомобильные пункты пропуска «Пограничный» и «Краскино», а также на морской пункт пропуска «Находка». Региональная власть заинтересована в их развитии – это дополнительные рабочие места, успешные бизнес-контакты, обмен турпотоками, соответственно, - пополнение бюджета. Средства на строительство многостороннего автомобильного пункта пропуска «Краскино» были заложены федеральной целевой программой «Государственная граница Российской Федерации», а одно из решений, озвученное руководителем ФГКУ «Росгранстрой» Леонидом БЕРШАНСКИМ, – реализация первого в России проекта формата государственно-частного партнерства по строительству международного транспортного логистического центра, таможенного терминала и создания электронной очереди на базе автомобильного пункта пропуска «Пограничный». По проекту, после обустройства контрольно-пропускных пунктов на границе Приморья, пропускная способность «Краскино» вырастет до 500 автомобилей в сутки, а в «Пограничном» - до 1300.

Согласно планам компании «Росгранстрой», дочерней структуры Федерального агентства по обустройству государственной границы РФ, в чьих полномочиях - обустройство государственной границы, создание, развитие и обеспечение пунктов пропуска, новый пункт пропуска «Пограничный» сдадут в эксплуатацию не ранее декабря 2019 года. Если не случится что-нибудь неординарное.





Сегодня в Приморье в зоне деятельности Уссурийской таможни девять таможенных постов и восемь приграничных пунктов пропуска, в том числе пять автомобильных. Из них самый большой и самый загруженный - автомобильный переход «Пограничный». Его паспортная пропускная способность 2,5 тыс. человек и 44 автобуса в сутки, 22 – в Китай и 22 – из Китая. При 7-дневном режиме работы с 9 часов до 21 часа. В реальности, здесь ежедневно пересекают государственную границу десятки груженых фур и 64 пассажирских автобуса. По 32 машины в каждую сторону. На круг - это почти 5 тыс. туристов. Рекорд был поставлен в первом квартале 2018 года, когда через «Пограничный» проследовало 68 автобусов. Что превысило пропускную способность пункта пропуска на 55%.

Из-за увеличения загруженности, и чтобы не было конфликтных ситуаций, таможенный пост вынужден перейти на продленный режим работы. Как следствие, увеличилась нагрузка на сотрудников таможни, проверяющих товары и грузы, перемещаемые через границу в основном физическими лицами.

При этом досмотр тюков, коробок и баулов «челноков» и «помогаек» происходит в тесном и душном помещении площадью не более 86 квадратных метров, крайне тесном и некомфортном для такого ежедневного количества туристов. Зимой, кстати, здесь весьма прохладно; в то же время, большинство таможенных инспекторов – женщины.

«Не секрет, что пункт пропуска «Пограничный» давно морально устарел и не соответствует требованиям к оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации таможенного и иных видов контроля. Из-за чего его пропускная способность не соответствует реалиям дня сегодняшнего. В сравнении с соседним китайским пунктом пропуска в городе Суйфэньхе, здание российского поста – просто сарай», - говорит представитель одной из туркомпаний.

По словам сотрудников таможни, в пиковые дни, когда туристы буквально рядами и колоннами устремляются в Китай, у шлагбаума, перед въездом на территорию пункта пропуска, скапливается до 15 автобусов с туристами. Которые не понимают, почему они вынуждены стоять часами, в то время как другие пассажиры других автобусов быстро проходят таможенный досмотр.

«Расписание регулярных рейсов туристических автобусов определено министерством транспорта РФ. Нерегулярных автобусов в расписании движения через границу нет. Их водители нагло пытаются вклиниться в очередь, если, конечно, повезет. При этом, согласно статистике, значительная часть автобусов следует через пункт пропуска именно нерегулярными рейсами. К примеру, в 2017 году регулярных рейсовых автобусов оформлено 22 187, нерегулярных – 1479. В сравнении с 2016 годом количество нерегулярных автобусов возросло почти на 50 %. Уже в первом квартале текущего года через границу прошло 333 нерегулярных автобуса», - говорит начальник Уссурийской таможни Николай ЛОЩИНИН.

Рост количества нерегулярных туристических автобусов может привести к печальным последствиям для регулярных автобусов. В этом году приказом Минтранса РФ, согласованным с китайской стороной, установлена квота на пересечение государственных границ РФ и КНР по 400 автобусов с каждой стороны. По итогам 2017 года эта цифра превышена в два раза. И может статься так, что российская сторона квоту переберет, и китайцы закроют границу для пассажирских перевозок. Поскольку им все равно, какие автобусы привозят к ним туристов, регулярные или нерегулярные.

По словам Николая Лощинина, выход из непростой ситуации один – скорейшее строительство нового пункта пропуска «Пограничный», который бы смог пропустить через себя любое количество туристов, привозимых регулярными и нерегулярными автобусами.

Досье "Золотого Рога": Алгоритм действий для граждан, желающих посетить Свободный порт Владивосток, предельно прост: необходимо не позднее, чем за четыре дня до визита оформить заявку на получение электронной визы на специальном сайте. Въехать в Россию можно через аэропорт Кневичи, морские пункты пропуска «Владивосток», «Зарубино» и «Посьет», железнодорожные пункты пропуска «Пограничный», «Хасан», «Махалино», пункты автомобильного пропуска «Полтавка» и «Турий Рог». До 2021 года количество пунктов пропуска в Приморье, принимающих гостей с электронными визами, может быть увеличено до 12.

На фото: Автомобильные пункты пропуска не реанимирует даже упрощенный визовый режим.

Фото Натальи КОМИССАРОВОЙ