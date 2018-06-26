Вторая жизнь пищевых отходов

Ценное биологическое сырье сегодня в основном сжигается или с вредом для экологии заполняет полигоны твердых коммунальных отходов

На долю пищевых отходов, по статистике, в среднем приходится до 25% общей массы твердых коммунальных отходов или до 100 кг на человека в год. Это то, что не доели, что пропало, что уже условно несъедобно и так далее, в том числе, около половины выбрасываемого могут составлять вполне съедобные продукты.

Все это еще может принести пользу и частично приносит, тем не менее, многие тысячи тонн пищевой органики ежегодно просто утилизируется вместо того, чтобы превратиться в энергию или стать новой продукцией, которая может быть востребована разными хозяйствами, предприятиями и населением. Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы предусматривает развитие раздельного сбора и вторичной переработки ТКО. Но пищевые отходы в их составе пока еще ждут своего часа - когда на них обратят внимание переработчики и потребители.

Обычный путь - в топку или в землю

Владивосток сегодня считается передовой на Дальнем Востоке точкой, где начал производиться раздельный сбор бытовых отходов, но и здесь сегодня пищевая составляющая из них не извлекается. Как Деловой газете «Золотой Рог» пояснили в пресс-центре администрации Владивостока, питательная органика с другими ТКО безраздельно вывозится либо для захоронения, либо для сжигания на мусоросжигательный завод или комплекс по уничтожению биологических отходов. В случае с мусоросжигательным заводом, от этого есть определенная польза, поскольку вырабатывается тепло для ближайшего жилого массива на Второй речке. Но во всех этих случаях есть определенные издержки для экологии.

На свалке пищевые отходы - это целый ряд проблем. Они занимают место, которое при вторичном использовании вряд ли могли занимать. Так, переработанные в удобрения, они приносили бы пользу - повышали бы плодородие почвы. А на свалке они являются источником загрязнения окружающей среды и антисанитарии. Отходы привлекают насекомых, грызунов и птиц, являющихся переносчиками разных инфекций. Подсохнув, они горят, отравляя воздух. Вместе с пищевыми отходами горит и другая органика, содержащая вредные вещества, вовлекая в химические процессы металлы и неорганические отходы, которые при повышенной температуре образуют вредные и опасные для здоровья людей соединения. На округу распространяются зловоние, выделение метана и ядовитого дыма. Это ярко показал пример Волоколамска, где ситуация на свалке вышла из-под контроля, и вызвала протесты местного населения. Но это характерно и для приморских свалок.

Проблема пищевых отходов и раньше была головной болью Владивостока. Так, в 1980-е годы она в какой-то мере решалась специальными контейнерами для пищевых отходов, которые устанавливались рядом с другими. Известно, что их использовали в основном в свиноводстве. Отходы рыбопереработки и некондиционная разнорыбица находили применение в приморском звероводстве. Тогда предполагалось построить использующий их шампуневый завод по югославской технологии, способный покрыть потребности в такой продукции всего Дальнего Востока и Восточной Сибири.

Та практика сбора и использования органических отходов куда-то пропала, звероводство и свиноводство сильно сократились, завод освоил только производство воды, а до выпуска шампуней дело не дошло - в новых условиях хозяйствования проект оказался несостоятелен.

Нельзя сказать, что пищевые отходы вообще не собираются для каких-то полезных целей. В одном из микрорайонов Владивостока автор этих строк недавно заметил довольно большую емкость, служащую для этих целей. Вероятно, это местная инициатива - либо УК, либо жильцов - под какой-то отдельный запрос и интерес. Но это - единичное исключение.

Вообще организованный сбор пищевых отходов для нашей страны сегодня существует редкими очагами.

Торговля и общепит проблемы не видят

Серьезными поставщиками пищевых отходов на утилизацию сегодня являются торговые предприятия и базы, специализирующиеся на продуктах питания. Продукты с истекшими сроками годности, консервы, портящиеся овощи и фрукты, невостребованная кулинария и пр. - все это должно закончить свой жизненный цикл накатанным мусоровозами путем. Какая-то продукция, не прошедшая контроль, везется на утилизацию прямо с предприятий или с таможенного склада.

Пищевые отходы постоянно возникают в детских садах и школах, в вузах, в больницах и зрелищных учреждениях, имеющих столовые и буфеты, в разных кафе и ресторанах, на точках быстрого питания. Есть ли здесь проблемы с пищевыми отходами?

Руководитель Дальневосточной Ассоциации рестораторов и отельеров Роман ИВАНИЩЕВ отметил, что проблем, что делать с пищевыми отходами, у приморского общепита нет. Собственники предприятий и точек питания имеют договоры на вывоз мусора и специализированных отходов специальным автотранспортом. Какая-то часть невостребованного, но имеющего возможность пропасть ассортимента «уничтожается» силами коллективов, а образующиеся пищевые остатки вывозятся. Их объем зависит от политики, специализации, меню, масштаба обслуживания объектов общепита. Принципиально, некоторые из них могут работать безотходно, что для них же и выгодно. Но вне зависимости от образующихся объемов, договоры заключаются по принятым для таких учреждений нормам, и на этом экономии нет.

Нет смысла предприятиям такого профиля заниматься и какими-то экспериментами с калифорнийскими червями и пр., чтобы решать эту проблему самостоятельно.

Заместитель генерального директора сети ресторанов быстрого обслуживания «Репаблик» Дмитрий МАТЕВОСОВ отметил, что в отличие от предприятий торговли, где надо снимать с продажи продукцию с крайним сроком годности, в ресторации подобной проблемы нет. Объем пищевых отходов не велик. Компания «ГИК», с которой имеются договоры на вывоз мусора и пищевых отходов, прекрасно с этим справляется. Их дальнейшая судьба руководство компании не интересует. То есть, для самой компании проблем нет. Но они есть у других отдельных точек торговли и общепита, которые, не имея договоров на обслуживание, подкидывают свои отходы в чужие контейнеры.

Найти биоотходам нужные «роли»

Что компостирование - наиболее безопасный, эффективный и органичный для природы способ утилизации пищевых отходов - с этим вполне соглашается старший сотрудник лаборатории нетрадиционных видов энергии Института проблем морских технологий ДВО РАН Валерий КНЯЖЕВ. Но считает, что для получения нужного качества гумуса, пищевые отходы стоит смешивать с листвой, мульчированными мелкими ветками и травами.

По его мнению, сегодня пищевые отходы в Приморье не пропадают ни у хорошего дачника - сам дачник, ни у хозяина в доме с приусадебным участком - «в деревне вообще можно жить без помойки, но они все же ухитряются производить мусор». Все отходы растительного происхождения идут в компостную кучу, где постепенно превращаются в удобрение. Не подходят для этого лишь отходы с содержанием белка.

Но на самом деле проблема шире. Для этой лаборатории тема органических отходов интересна уже много лет. В начале нынешнего века институтом в администрацию региона была подана работа «Управление биоотходами в Приморском крае», в которой были представлены возможности региона в использовании их при выработке электрической и тепловой энергии, в сочетании с использованием других нетрадиционных источников энергии.

В ней, в частности, было отмечено: «Планируя использование отходов лесной биомассы, торфа, отходов животноводства, полеводства, осадка сточных вод для получения энергии и топлива, важно учитывать возможность их использования в качестве корма для животных и птицы, основы для производства удобрений и лекарственных средств. Использование биомассы в энергетических целях в Приморском крае сдерживается отсутствием развитой инфраструктуры сбора, хранения и подготовки отходов к сжиганию (измельчения, гранулирования, брикетирования и сушки), отсутствием мобильных установок по переработке отходов на месте их образования, в составе очистных сооружений коммунальных стоков, промышленности, животноводческих хозяйств. При выборе систем переработки отходов, как в городах, так и в сельской местности, необходимо рассматривать варианты сооружений, установок с точки зрения минимальных затрат, экологического вреда, энергосбережения, использования нетрадиционных источников энергии. Одним из вариантов решения этих проблем является размещение установок по переработке отходов вблизи мест их образования».

Все это, сказанное около пятнадцати лет назад, остается актуальным и сегодня. И дело единого оператора по обороту ТКО, который наконец-то в крае появился - обратит ли он на пищевые и иные биоотходы внимание, или же, не мудрствуя лукаво, оставит все как есть. Свои разработки по их рациональному использованию имеются и в других институтах ДВО РАН, в «ТИНРО-Центре», у производственников и в вузах.

Валерий Викторович считает, что при этом надо рассматривать комплекс крупных и минипроизводств по вторичному использованию биоотходов, который был бы экономически выгодным и качественым. Так, работа с пищевыми отходами, если их пускать на корм скоту и птице, должна быть очень оперативной, поскольку надо оперировать «скоропортящейся продукцией». Очень перспективно - вермикультура (переработка в гумус червями) и компостирование. И третье направление - производство биогаза. Для кустарников и деревьев, которые убираются при благоустройстве и строительных работах, можно предусмотреть переработку на щепу для мульчирования. А с белковыми отходами надо делать что-то особое, что еще стоит прорабатывать с учетом видов получаемых отходов, подходящих технологий, местных возможностей и пр.

КСТАТИ

До дампстер-дайвинга еще не доросли

Есть в этой сфере и еще проблема. В мусорные контейнеры из супермаркетов, магазинов и общепита сегодня попадает немало продуктов, которые еще не успели пропасть. В западных странах за ними охотятся поклонники такого вида, скажем так, спорта, как дампстер-дайвинг, то есть «контейнеролазанье». И этим занимаются не привычные для нас бомжи, а вполне приличные люди, студенты, которые таким образом копят деньги на машины и туристские поездки.

Однако они руководствуются определенными правилами, чтобы соблюсти санитарные правила. Да и собственники предприятий торговли и общепита в Западной Европе и США выбрасывают пищевые отходы приличного для приготовления пищи качества, не перемешивая их - отдельными пакетами с овощами, крупами, хлебными изделиями и т. д. Эти отходы собирают и волонтеры для устройства бесплатных обедов для тех граждан, которые не брезгуют «продуктами с помойки».

У нас же уже подгнившую и потерявшую товарный вид продукцию зачастую стараются продать по уценке. И ведь покупают. А для бюджетных учреждений существует инструкция - уничтожать то, что не съедено детьми в детском саду или школе. Благо, что-то удается спасать, находя к инструкции исключения или творчески ее трактуя.

На фото: Ни себе, ни людям, ни животным, ни растениям...

Фото Анны МАЦОВСКОЙ.

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.