Удар ниже причала

«Дело Магомедовых» аукнулось одному из крупнейших налогоплательщиков Приморского края

Резонансное дело о мошенничестве в отношении совладельца группы «Сумма» Зиявудина МАГОМЕДОВА и его брата Магомеда МАГОМЕДОВА с ожидаемым запозданием, но все-таки ударило по Приморскому краю. И очень больно. Так, под ударом оказалось ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в Транспортную группу FESCO), которое является одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков Владивостока. Так, средняя зарплата производственного персонала ВМТП в 2,5 раза превышает среднегородские значения. На фоне возникших осложнений не может не вызвать опасений и дальнейшая судьба хоккейного клуба «Адмирал», основным спонсором которого в последнее время является стивидорная компания.

Тверской суд Москвы на прошлой неделе наложил арест на банковские счета ПАО «ВМТП», в котором работает около 2,1 тыс. человек. Как следует из оглашенных в суде материалов дела, под арестом в настоящее время находятся денежные средства, которые размещены более чем в десяти банках - преимущественно на Дальнем Востоке, в том числе в Сбербанке, Bank of China, Газпромбанке и других.

В пресс-службе стивидора заверили, что порт работает в штатном режиме. Подход флота, обработка судов и вагонов выполняются в строгом соответствии с расписанием.

Ситуация с ВМТП по поручению врио губернатора Приморского края Андрея ТАРАСЕНКО находится на контроле первого вице-губернатора Александра КОСТЕНКО, который находится в постоянном контакте с генеральным директором ВМТП Заирбеком ЮСУПОВЫМ.

Ранее, в рамках уголовного дела в отношении братьев Магомедовых Преображенский суд Москвы арестовал имущество, принадлежащее «Сумме», в том числе акции, четыре автомобиля и две квартиры. В общей сложности санкции коснулись 13 различных компаний, в том числе региональных, собственником которых, как считает следствие, является группа «Сумма». Постановление было оспорено, однако впоследствии представители компаний отозвали апелляционные жалобы.

Также были арестованы личные банковские счета братьев Магомедовых. Сколько именно средств было на счетах, не раскрывалось. Кроме того, под обеспечительный арест попал $1 млн, который изъяли во время обысков у братьев.

Досье "Золотого Рога": Братья Магомедовы, а также бывший гендиректор входящей в группу «Сумма» компании «Интекс» Артур МАКСИДОВ были арестованы с санкции Тверского суда Москвы 31 марта. Фигурантам предъявлено обвинение в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате (ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Магомеду Магомедову также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ). По версии следствия, бизнесмены организовали хищение бюджетных средств на общую сумму около 2,5 млрд рублей. Все обвиняемые свою вину отрицают.

Основной актив «Суммы» - 50% в кипрской Novoport, которой принадлежит контрольный пакет Новороссийского морского торгового порта (НМТП), крупнейшего в России. В FESCO (базовая компания – ПАО «Дальневосточное морское пароходство») «Сумма» владеет 32,5%. Еще один крупный актив «Суммы» - 49% акций в Объединенной зерновой компании (ОЗК). Контрольный пакет ОЗК принадлежит государству в лице Росимущества.

Кроме того, у группы «Сумма» есть активы в нефтегазовой отрасли (АО «Якутская топливно-энергетическая компания», ЯТЭК), телекоме, инфраструктурном строительстве, а также венчурные инвестиции, в том числе за рубежом (самая известная - Virgin Hyperloop One).

Досье "Золотого Рога": Hyperloop - проект вакуумного поезда, предложенный в 2012-2013 гг. американским венчурным капиталистом Илоном МАСКОМ. В настоящее время проект не реализован. Наибольшую активность в его воплощении проявляют компании Virgin Hyperloop One и HTT. Кроме того, штат Махараштра (Индия) объявил о намерении построить Hyperloop между двумя городами и подписал историческое соглашение с Virgin Hyperloop One. Разработанный маршрут свяжет центральную Пуну, международный аэропорт Нави Мумбаи и Мумбаи. В России в качестве пробного проекта рассматривается строительство 65-километровой ветки Hyperloop по маршруту Хуньчунь (Китай) - порт Зарубино (Приморский край).

При наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах, вкладах (либо на остаток электронных денежных средств) банк незамедлительно по получению решения суда о наложении ареста прекращает расходные операции по данному счету (вкладу), а также перевод электронных денежных средств в пределах величины остатка электронных денежных средств, на которые наложен арест. Таким образом, арест налагается на конкретную денежную сумму, находящуюся на расчетном счете, в целях обеспечения ее сохранности для последующего взыскания.

«Обеспечительные меры (в том числе арест денежных средств на банковском счете) допускаются, если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, а также в целях предотвращения значительного ущерба заявителю. Следует отметить, что АПК РФ не определяет конкретных условий, при наличии которых арбитражный суд может принять обеспечительные меры. То есть оценка обоснованности и необходимости их принятия производится судом по внутреннему убеждению, основанному на изучении всех обстоятельств дела», - отмечает аудитор-эксперт Ирина СТАРОДУБЦЕВА.

В FESCO считают, что арест банковских счетов ПАО «ВМТП» оказывает давление на бизнес компании, несет риски роста социальной напряженности.

«Мы разочарованы решением суда, не видим оснований для ареста счетов ВМТП. ВМТП - публичная компания, которая осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства и не причастна ни к каким правонарушениям, которые могут повлечь за собой подобные меры. Арест счетов также оказывает давление на бизнес компании, негативно влияет на ее репутацию, может иметь существенный негативный эффект на уровень конкуренции на рынке стивидорных услуг Дальнего Востока. Мы делаем все возможное для обеспечения стабильной работы предприятия, исполнения обязательств перед клиентами, партнерами и сотрудниками. Мы продолжим оспаривать решение суда в установленном законом порядке, рассчитываем на скорое урегулирование вопроса, так как арест счетов несет в себе риски роста социальной напряженности в Приморском крае, где ВМТП является одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков. Кроме того, ВМТП на постоянной основе поддерживает ряд социально-значимых организаций Приморского края», - отмечает FESCO.

«Арест всех банковских счетов такой компании, как ВМТП, практически полностью парализует хозяйственную деятельность компании», - заявил один из юристов, представляющих интересы ВМТП в Мосгорсуде в ходе рассмотрения апелляционной жалобы на арест счетов порта.

По его словам, обеспечительные меры создают «условия невозможности выплаты заработной платы, социальных выплат и пособий, (...) исполнять обязанности крупнейшего налогоплательщика Приморского края, не дает возможность осуществлять расчеты по кредитным договорам с государственными и негосударственными кредитными предприятиями, не дает возможности исполнять обязательства перед контрагентами, в том числе по государственным контрактам, в том числе в интересах министерства обороны. Следствие, выходя с соответствующим ходатайством, не учитывало все эти обстоятельства», - подчеркнул юрист.

«ВМТП, так уж сложилось исторически, - одно из градообразующих предприятий в нашем городе (Владивостоке – «ЗР»). Сегодня порт дает городу 2,1 тыс. рабочих мест, среднюю зарплату для производственного персонала около 89 тыс. рублей и 1,7 млрд рублей налоговых отчислений в бюджеты разных уровней, - говорил ранее в эксклюзивном интервью Деловой газете «Золотой Рог» генеральный директор ПАО «ВМТП» Заирбек Юсупов. - На всех предприятиях и во всех коллективах я придерживаюсь одного правила – зарплата у сотрудников должна быть выше рынка. Сегодня в порту не только достойно, но и приятно работать. Сейчас в компании рассматриваются стратегические планы по развитию на общую сумму порядка 10 млрд рублей. К сожалению, мы не можем одним гениальным решением увеличить мощности всего универсального порта, поэтому в стратегии по модернизации - целый комплекс проектов, каждый из которых тянет на сотни миллионов. В эту сумму входят строительство 17-го причала длиной 350 метров с подходными глубинами 16,5 метров, строительство новых железнодорожных путей на территории порта, увеличение сортировочных площадей, строительство площадок под накопление автотранспорта – задач по модернизации очень много. На несколько лет вперед расписали приобретение техники».

Отметим, что на фоне рекордного грузооборота (2,4 млн тонн грузов различной номенклатуры) в первом квартале 2018 года ВМТП получил 946,276 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 1,7 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Выручка стивидора в первом квартале выросла на 46% и составила 2,390 млрд рублей. Вопрос – что будет с доходами порта, а значит и налогами, в ближайшей перспективе?

Досье "Золотого Рога": «Владивостокский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток, входит в транспортную группу FESCO. Ежегодная пропускная способность порта достигает 3,9 млн тонн генеральных грузов и нефтепродуктов, 150 тыс. единиц автомобилей и колесной техники и свыше 600 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера). В настоящее время через ВМТП проходят 15 регулярных международных и каботажных линий, соединяющих Владивосток с восьмью странами мира, а также регионами Дальнего Востока России. В настоящее время 65,8275% акций ПАО «ВМТП» принадлежат ООО «М-Порт» (Москва), которое, в свою очередь, на 50% принадлежит ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания FESCO). Еще 28,458% владеет ООО «Национальная контейнерная компания» (Москва).

На фото: Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов во время заседания в Тверском суде Москвы 28 мая. Суд продлил ему арест еще на два месяца.