Участников ВЭФ-2017 готовы принять кампус ДВФУ и 22 гостиницы Владивостока

Для участников третьего Восточного экономического форума подготовлено 6,5 тысяч гостиничных номеров

Организаторы третьего Восточного экономического форума подготовили 6,5 тысяч гостиничных номеров для делегатов, журналистов и сотрудников обеспечивающих организаций. Из них 3,5 тысячи находятся на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Для максимально комфортного размещения участников организаторами ВЭФ были заключены договоры о бронировании номеров с 22 гостиницами Владивостока и Кампусом ДВФУ.

В случае необходимости содействия в размещении делегаты и журналисты могут направлять заявки с указанием желаемой гостиницы, количества номеров, Ф.И.О. гостей, дат проживания на электронную почту booking@forumvostok.ru или заполнить специальную форму в разделе «Гостиницы» на официальном сайте форума. Окончание приема заявок – 25 августа.

При наличии запрашиваемых номеров приоритет в гостиничном размещении будет отдан более ранним заявкам. Участникам будет оказано содействие в размещении согласно формату участия в пределах установленных квот.

Список доступных для бронирования гостиниц и порядок бронирования можно найти в разделе «Гостиницы» на официальном сайте Форума (www.forumvostok.ru).

Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2017 года пройдет 6 и 7 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.