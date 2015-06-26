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Мэрия Владивостока не смогла отсудить право аренды у кинотеатра New Wave
Администрация Владивостока не смогла через суд расторгнуть договор аренды участка, на котором расположен один из крупнейших кинотеатров города. Об этом газете «Золотой Рог» рассказали в пресс-службе Пятого арбитражного апелляционного суда.
Пятый арбитражный апелляционный суд рассмотрел жалобу Администрации города Владивостока на решение суда первой инстанции, которым отказано в расторжении договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Владивосток, Океанский пр-т, 111, а также в обязании ООО «Новая Волна Синема» передать данный участок сотрудникам Администрации.
Специалистами Управления муниципальной собственности г. Владивостока в отношении использования вышеупомянутого муниципального земельного участка проведен ряд проверок. Из составленных по результатам данных проверок актов следует, что на территории земельного участка расположены объекты недвижимости – нежилые помещения, возведённые в отсутствие разрешительной документации, а также организована автомобильная парковка. Полагая, что ООО «Новая Волна Синема» использует участок не в соответствии с разрешенным использованием, истец обратился с иском в арбитражный суд, который отказал в удовлетворении требований.
Не согласившись с вынесенным судебным актом, Администрация обратилась с жалобой в апелляционный суд, в которой указала, что спорный земельный участок используется не в соответствии с целевым назначением. Апеллянт считает, что объекты «Royal Burger» и магазин «Фрекен Бок» являются незаконными постройками, на возведение которых у ответчика отсутствовала разрешительная документация. Кроме того, по мнению апеллянта, размещение автомобильной парковки также не согласуется с целевым назначением земельного участка.
Рассмотрев доводы жалобы, коллегия установила, что в материалах дела отсутствуют доказательства того, что ответчик не осуществляет использование земельного участка под размещение кинотеатра. Доводы о размещении на земельном участке объектов самовольной постройки признаны коллегией противоречащими материалам дела, а об использовании помещений здания кинотеатра по нецелевому назначению – не имеющими отношения к правоотношениям, вытекающим из договора аренды земельного участка.
Поскольку Администрация не доказала, что ответчик использует земельный участок в противоречии с целями, для которых он был предоставлен, коллегия Пятого арбитражного апелляционного суда оставила решение без изменения, а жалобу – без удовлетворения.
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Комментарии
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Галина22:55, 28.06.2015#
Юристы городской администрации всегда проигрывают дела, касающиеся незаконого и нецелевого испоьзования земли. Уровень квалификации юристов ниже уровня канализации. Поэтому Депертамент земельных и имущественных отношений ворочает городской землей как хочет, кому хочет отдает в аренду и все суды выигрываются. Кстати, арбитражные судьи тоже играют на руку Департаменту. Например, при оспаривании решения о выдаче в аренду санитарно-защитной лесополосы под склады открытого типа, судья Менгер сочла недоказанным, что деревья гасят вредное воздействие Мусоросжигателного завода и очистных сооружений открытого типа. В результате лес вырубили. Прокуратура краевая нарушений не увидела. Вице-губернаторУсольцев посоветовал обратится в тот же суд. Чудовища во власти.
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не получилось отжать)))