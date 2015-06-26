Во Владивостоке расскажут, зачем пиарщику социальные сети и как продвигаться в Интернете

Работа с негативом в сети

Как измерить эффективность PR -работы в сети и соцсетях.

Как писать тексты для блога и соцсетей?

Как продвигаться с помощью визуального ряда – фото и видео на службе пиарщика.

Какие каналы продвижения выбирать?

Как продвигаться без бюджета или с малым бюджетом?