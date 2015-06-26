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Во Владивостоке расскажут, зачем пиарщику социальные сети и как продвигаться в Интернете
Зачем пиарщику социальные сети и как продвигаться в интернете?
Подробные ответы на эти вопросы можно получить на семинаре главного редактора всероссийского журнала «Пресс-служба» (г. Москва)
Тимура Асланова.
Семинар
«PR и продвижение в интернете и социальных сетях» состоится во Владивостоке 14 июля 2015 года.
Мероприятие предназначено для:
- PR-менеджеров
- Пресс-секретарей
- Руководителей и сотрудников пресс-служб
- Начальников пиар-отделов
- Сотрудников пиар-агентств
- Менеджеров по продвижению
- Специалистов по интернет-маркетингу
- Помощников руководителей
- Руководителей компаний малого бизнеса
Цель семинара: дать специалистам по связям с общественностью и продвижению актуальную и полезную информацию для работы в интернете и социальных сетях – секреты и фишки, тренды, новый взгляд на базовые инструменты, рекомендации по увеличению эффективности.
Основные темы семинара:
- PR-стратегия продвижения в интернете и соцсетях.
- Что публиковать в блоге, на страницах и в группах в соцсетях?
- Как построить контентную стратегию?
- Как встроиться в информационный поток и получить большое количество лайков и репостов?
- Создание, наполнение и продвижение корпоративного блога.
- Продвижение на чужих носителях.
- Виды контента и способы работы с ним.
- Тонкости работы с конкретными соцсетями.
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Ведущй семирара - Тимур Асланов :
Регистрация на семинар на сайте:
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