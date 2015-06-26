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Во Владивостоке расскажут, зачем пиарщику социальные сети и как продвигаться в Интернете

26 Июня 2015, 09:30 | Приморье

Зачем пиарщику социальные сети и как продвигаться в интернете?

Подробные ответы на эти вопросы можно получить на семинаре главного редактора всероссийского журнала «Пресс-служба» (г. Москва)

Тимура Асланова.

Семинар

«PR и продвижение в интернете и социальных сетях» состоится во Владивостоке 14 июля 2015 года.

Мероприятие предназначено для:

- PR-менеджеров
- Пресс-секретарей
- Руководителей и сотрудников пресс-служб
- Начальников пиар-отделов
- Сотрудников пиар-агентств

- Менеджеров по продвижению

- Специалистов по интернет-маркетингу
- Помощников руководителей
- Руководителей компаний малого бизнеса

 

Цель семинара: дать специалистам по связям с общественностью и продвижению актуальную и полезную информацию для работы в интернете и социальных сетях – секреты и фишки, тренды, новый взгляд на базовые инструменты, рекомендации по увеличению эффективности.

Основные темы семинара:

  • PR-стратегия продвижения в интернете и соцсетях.
  • Что публиковать в блоге, на страницах и в группах в соцсетях?
  • Как построить контентную стратегию?
  • Как встроиться в информационный поток и получить большое количество лайков и репостов?
  • Создание, наполнение и продвижение корпоративного блога.
  • Продвижение на чужих носителях.
  • Виды контента и способы работы с ним.
  • Тонкости работы с конкретными соцсетями.
  • Работа с негативом в сети
  • Как измерить эффективность PR-работы в сети и соцсетях.
  • Как писать тексты для блога и соцсетей?
  • Как продвигаться с помощью визуального ряда – фото и видео на службе пиарщика.
  • Какие каналы продвижения выбирать?
  • Как продвигаться без бюджета или с малым бюджетом?

Ведущй семирара - Тимур Асланов :

  • основатель издательского дома «Имидж-Медиа»
  • главный редактор журнала «Пресс-служба»
  • председатель жюри международного конкурса «Пресс-служба года»
  • 22 года в медиа и PR
  • ведущий блога supersales.ru
  • член Гильдии Маркетологов
  • ведет семинары и тренинги, выступает с докладами на конференциях по PR и маркетингу

Регистрация на семинар на сайте:

 

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Теги: семинар  асланов  владивосток  интернет  пиар 



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