В Приморье бизнесу готовят "налоговые каникулы"

Власти Приморского края готовят масштабные преференции деловой сфере

Проект закона Приморского края «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов при применении упрощенной системы налогообложения» обсудили на прошедшей неделе на заседании комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Законодательного Собрания. Законопроект разработан и внесен на рассмотрение администрацией Приморского края, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Как сообщила заместитель директора департамента экономики и стратегического развития края Анна ТЕРЛЕЦКАЯ, Налоговый кодекс РФ дает право субъектам устанавливать режим «налоговых каникул». В связи с этим Администрация края разработала соответствующий законопроект, который устанавливает налоговую ставку в размере 0 процентов при применении упрощенной системы налогообложения.

Законопроект распространяется на впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в течение двух налоговых периодов. Однако зарегистрированные ИП должны вести деятельность только в социальной или научной сферах. Налоговую льготу смогут получить предприниматели, ведущие деятельность в сфере молодежных туристских лагерей и горных туристских баз, образовании, здравоохранении и предоставлении социальных услуг, занимающиеся научными исследованиями и разработками. Также под льготу попадают ИП, осуществляющие деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников и в области спорта.

«Проект закона прошел оценку регулирующего воздействия. В ходе публичных консультаций поступили предложения от предпринимательского сообщества Приморья, Общественного экспертного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае. Все они были учтены при разработке законопроекта», – отметила Анна Терлецкая.

Заместитель директора департамента добавила, что по состоянию на 1 января 2015 года численность ИП в данных видах деятельности составила 878 единиц.

«Проект закона направлен на создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности и на вовлечение в экономику физических лиц, осуществляющих неофициальную предпринимательскую деятельность без регистрации», – акцентирована Анна Терлецкая.

Депутаты одобрили проект закона сразу в трех чтениях. Он будет рассмотрен на ближайшем очередном заседании краевого парламента.

Кроме того, департамент экономики и стратегического развития Приморского края представил депутатам проект краевого закона об установлении пониженной ставки налога на прибыль для отдельных категорий организаций. Проект был рассмотрен на заседании комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Законодательного Собрания. Изменения разработаны по инициативе Губернатора края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО.

Как сообщила заместитель директора департамента экономики и стратегического развития Анна Терлецкая, представленный законопроект устанавливает равные налоговые ставки для участников региональных инвестиционных проектов, резидентов ОЭЗ и ТОР для обеспечения равных условий инвестирования на территории Приморского края.

Первая статья законопроекта устанавливает льготы для резидентов ОЭЗ промышленно-производственного типа, созданной во Владивостоке в августе прошлого года. В соответствии с Налоговым кодексом, для резидентов ОЭЗ ставка по налогу на прибыль организаций в региональной части не может превышать 13,5 процента на весь период существования ОЭЗ.

Предлагается установить следующие льготные ставки: 0 процентов на первые 5 лет, начиная с года, в котором были признаны первые доходы от деятельности на территории ОЭЗ и 10 процентов на следующие 5 лет.

Таким образом, организации получают право на использование налоговых льгот с момента заключения соглашения об осуществлении деятельности на территории ОЭЗ с Минэкономразвития России и управляющей компанией ОЭЗ.

Анна Терлецкая сообщила, что в настоящее время создана управляющая компания – АО «Владис». Между данной компанией и Минэкономразвития России заключено соглашение об управлении зоной. Формируется наблюдательный совет ОЭЗ и совет директоров АО «Владис». После завершения этих процедур в Минэкономразвития России будут направлены первые заявки потенциальных резидентов ОЭЗ: группы «Соллерс» и ООО «Пасифик Лоджистик».

«По предварительным оценкам, реализация инвестиционных проектов резидентов ОЭЗ обеспечит к 2025 году привлечение инвестиций в объеме 15,5 миллиарда рублей и дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней до 1,9 миллиарда рублей к 2025 году», – сообщила заместитель директора департамента.

Вторая статья законопроекта устанавливает льготы для резидентов территорий опережающего развития в Приморском крае. По Налоговому кодексу, для резидентов ТОР региональная часть ставки налога на прибыль в первые 5 лет не должна превышать 5 процентов, в следующие 5 лет не должна быть ниже 10 процентов. Законопроект предлагает обнулить региональную часть ставки налога на прибыль в первые 5 лет, начиная с года, в котором получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятельности на ТОР, и установить ставку 10 процентов на следующие 5 лет.

Сейчас в Приморье формируются первоочередные ТОР: «Надеждинская», «Михайловская», «Остров Русский». Два из них – «Надеждинская» и «Михайловская» одобрены Правительственной подкомиссией. В ближайшее время будут подписаны соответствующие постановления Правительства Российской Федерации об их создании.

По словам Анны Терлецкой, создание ТОР «Надеждинская», с учетом налоговых льгот для его резидентов, обеспечит привлечение к 2025 году инвестиций в объеме от 30 до 44,5 миллиарда рублей, дополнительные налоговые доходы бюджета Приморского края за период 2015-2025 годов - 34,6 миллиарда рублей. Реализация проектов четырех ключевых резидентов ТОР «Михайловский» обеспечит поступление частных инвестиций в объеме до 45 миллиардов рублей и совокупные поступления от налогов и сборов к 2025 году около 10 миллиардов рублей.

На заседании комитате Анна Терлецкая, что предлагаемый законопроект прошел процедуру оценки регулирующего воздействия, поддержан общественными экспертными советами Приморского края по привлечению инвестиций и промышленной политике.

«Принятие законопроекта повысит привлекательность ТОР и ОЭЗ Приморского края для потенциальных резидентов. Обеспечит конкурентные условия инвестирования в сравнении с аналогичными зонами в России и странах АТР», – заключила Анна Терлецкая.

Члены комитета поддержали законопроект в первом чтении.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.