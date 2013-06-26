В Приморском крае бухгалтер - поручитель по займу для предприятия - по суду вернет банку 11 млн рублей

В Приморском крае в отношении бывшего главного бухгалтера, которая явилась поручителем по договору займа рыболовецкого колхоза «Первое мая» Шкотовского района возбуждено уголовное дело по ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности) за неуплату долга в размере 11 млн рублей.

Еще несколько лет назад директор рыболовецкого колхоза «Первое Мая» оформил договор займа в «Россельхозбанке» на крупную сумму - 11 миллионов рублей. Поручителем выступила гражданка А. - главный бухгалтер предприятия, закрепившая подписью право банка требовать с нее выплаты всей суммы кредита в случае неплатежеспособности основного заемщика.

Через полтора года у рыболовецкого колхоза начались серьезные финансовые проблемы. Директор предприятия скрылся в неизвестном направлении, а сам рыбколхоз вскоре был объявлен банкротом. Банк подал заявление в суд о взыскании кредиторской задолженности с гражданки А., поскольку она выступала в договоре займа в роли поручителя. Суд, рассмотрев доводы сторон, постановил – взыскать с гражданки А. всю сумму долга.

Возбудив исполнительное производство, судебные приставы неоднократно выезжали к должнику с целью проверки имущественного положения, однако женщина тщательно скрывала свои доходы и имущество, на которое можно было обратить взыскание. Лишь при возбуждении в отношении нее уголовного дела по ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности) гр. А. приступила к выплате задолженности по кредиту. В настоящее время главный бухгалтер вернула кредитору порядка 4 млн рублей, сообщила ZRPRESS.Ru пресс-служба Управления ФССП России по Приморскому краю.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.