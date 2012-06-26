Виктор Гребнев и Игорь Школьный приняты в Клуб крупнейших налогоплательщиков Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 26 июня, ZRPRESS. 26 июня во Владивостоке на очередном заседании Клуба крупнейших налогоплательщиков и влиятельных граждан Приморья его ряды пополнились. «Достойны!» - вынесло вердикт собрание Клуба в отношении генерального директора ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» Виктора Гребнева и исполнительного директора Приморского филиала «РТРС» Игоря Школьного.

Что примечательно, эти две компании сегодня завершают крупнейшие национальные проекты в Приморье. Предприятие Игоря Школьного уже ввело в действие 141 из 146 запланированных объектов сети цифрового телевидения в крае – в результате 90% приморцев уже получило доступ к восьми каналам бесплатного телевидения и трем радиоканалам.

В отношении главного мостостроителя Приморья в связи со случившимся ЧП на новой трассе Седанка - Патрокл члены Клуба, а среди них есть и опытнейшие строители, учинили форменный допрос с пристрастием. Ответы убедили. Реальный ущерб составил, по данным прокуратуры, составил 1,1 млн руб., да и ремонт поврежденного участка трассы завершен. На фоне того, что ТМК перечислила по налогам за прошлый год миллиардные платежи в бюджеты Приморья, она в состоянии компенсировать эти расходы.



Досье: ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания", аккумулировав силы строительного потенциала региона, за три с половиной года создала большую часть новой транспортной инфраструктуры Владивостока. Стройплощадки в центре густонаселенного города – это само по себе испытание. И команда во главе с генеральным директором Виктором Гребневым его выдержала с честью и за год чуть ли не удвоила объемы работ. Общий итог – освоение превысило 17 миллиардов рублей. Компания, которая в 2009 году уже была победителем Бизнес-Премии Приморского края, по итогам 2011 года вновь стала победителем в главной номинации "Компания года".

Расширяя свои ряды, общественная организация крупнейших налогоплательщиков действительно становится влиятельной силой в Приморье.

Степан ХАРИТОНОВ, газета "Золотой Рог" - ZRPRESS.Ru.