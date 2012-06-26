Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Виктор Гребнев и Игорь Школьный приняты в Клуб крупнейших налогоплательщиков Приморья
ВЛАДИВОСТОК, 26 июня, ZRPRESS. 26 июня во Владивостоке на очередном заседании Клуба крупнейших налогоплательщиков и влиятельных граждан Приморья его ряды пополнились. «Достойны!» - вынесло вердикт собрание Клуба в отношении генерального директора ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» Виктора Гребнева и исполнительного директора Приморского филиала «РТРС» Игоря Школьного.
Что примечательно, эти две компании сегодня завершают крупнейшие национальные проекты в Приморье. Предприятие Игоря Школьного уже ввело в действие 141 из 146 запланированных объектов сети цифрового телевидения в крае – в результате 90% приморцев уже получило доступ к восьми каналам бесплатного телевидения и трем радиоканалам.
В отношении главного мостостроителя Приморья в связи со случившимся ЧП на новой трассе Седанка - Патрокл члены Клуба, а среди них есть и опытнейшие строители, учинили форменный допрос с пристрастием. Ответы убедили. Реальный ущерб составил, по данным прокуратуры, составил 1,1 млн руб., да и ремонт поврежденного участка трассы завершен. На фоне того, что ТМК перечислила по налогам за прошлый год миллиардные платежи в бюджеты Приморья, она в состоянии компенсировать эти расходы.
Досье: ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания", аккумулировав силы строительного потенциала региона, за три с половиной года создала большую часть новой транспортной инфраструктуры Владивостока. Стройплощадки в центре густонаселенного города – это само по себе испытание. И команда во главе с генеральным директором Виктором Гребневым его выдержала с честью и за год чуть ли не удвоила объемы работ. Общий итог – освоение превысило 17 миллиардов рублей. Компания, которая в 2009 году уже была победителем Бизнес-Премии Приморского края, по итогам 2011 года вновь стала победителем в главной номинации "Компания года".
Расширяя свои ряды, общественная организация крупнейших налогоплательщиков действительно становится влиятельной силой в Приморье.
Степан ХАРИТОНОВ, газета "Золотой Рог" - ZRPRESS.Ru.
Новости тематики
- Эффект саммита АТЭС: В Приморье формируется система, призванная обеспечить инвестиционный прорыв
- "Терминал Астафьева" в Приморском крае станет уникальным для России "чистым" угольным портом закрытого типа
- В Приморском крае спорный катамаран скоро сможет покинуть верфь
- Строительство зернового терминала в Приморье оценивается в 7 млрд рублей
- Приморский бизнес «ждал от саммита многого. Надеялся: уберут барьеры…»
- В Приморье состоится краевая конференция предпринимателей
- Инвестпроект модернизации интермодального «Терминала Астафьева» включен в число наиболее значимых для Приморья
- Интеграция Дальнего Востока в АТР требует грамотной логистики
- Товарооборот Приморского края с КНДР увеличился на 40,2%
- Виктор Гребнев и Игорь Школьный приняты в Клуб крупнейших налогоплательщиков Приморья
Новости раздела
- Корпорация Wenlian Aquaculture задумалась о разведении семги в Приморье
- Приморье ставит на событийный туризм
- В Приморье расширены возможности выкупа госимущества и аренды земли для бизнеса
- В Приморье отремонтируют муниципальные дороги в Арсеньеве, Октябрьском и Спасском районах
- Владивосток и Ульсан заключили меморандум о взаимопонимании
- Во Владивостоке намерены открыть представительство японской бизнес-ассоциации JETRO
- Соглашения на общую сумму 3,1 триллиона рублей заключены на ВЭФ во Владивостоке
- Банк ВТБ и фонд ДВФУ продолжают развивать стратегическое партнерство
- Более 3 млрд рублей собирается вложить корпорация "Би Ши" в строительство завода в Приморье
- На ВЭФ во Владивостоке Владимир Путин поручил облегчить жизнь резидентам
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Обманутые дольщики во Владивостоке выставили счет депутату-коммерсанту Ищенко
- Кто "слил" всех министров Путину?
- Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко ищет жену
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- Дарькин развеселил рыбаков
- Путин озвучил на ВЭФ политическую сенсацию
- "Тарасенко предстоит выстроить диалог с жителями края и переубедить их"
- Цена нового "айфона" просто шокирует
- В России готовы ввести налог на отпуск
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев