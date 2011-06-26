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Вылов водных биоресурсов приморскими рыбаками вырос на 9 %
С начала года вылов водных биоресурсов рыбохозяйственными предприятиями Приморского края составил 465 тысяч тонн. Это на 9 процентов выше аналогичного периода прошлого года.
Как сообщили в управлении рыбного хозяйства края, традиционно основу улова приморских рыбаков составляет минтай – 370 тысяч тонн. Квота освоена на 70 процентов. Общий вылов минтая увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост добычи вызван увеличением объемов квот и благоприятной промысловой обстановкой.
Также приморскими рыбаками добыто 62 тысячи тонн сельди, 5 тысяч тонн терпуга, 4 тысячи тонн трески, 3 тысячи тонн макруруса, 3 тысячи тонн кальмара, 2,6 тысячи тонн камбалы, 2 тысячи тонн северной креветки и др.
Сегодня на промысле работает 71 рыбодобывающее судно. В среднем суточный вылов составляет 800 – 1000 тонн.
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