Вылов водных биоресурсов приморскими рыбаками вырос на 9 %

С начала года вылов водных биоресурсов рыбохозяйственными предприятиями Приморского края составил 465 тысяч тонн. Это на 9 процентов выше аналогичного периода прошлого года.

Как сообщили в управлении рыбного хозяйства края, традиционно основу улова приморских рыбаков составляет минтай – 370 тысяч тонн. Квота освоена на 70 процентов. Общий вылов минтая увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост добычи вызван увеличением объемов квот и благоприятной промысловой обстановкой.

Также приморскими рыбаками добыто 62 тысячи тонн сельди, 5 тысяч тонн терпуга, 4 тысячи тонн трески, 3 тысячи тонн макруруса, 3 тысячи тонн кальмара, 2,6 тысячи тонн камбалы, 2 тысячи тонн северной креветки и др.

Сегодня на промысле работает 71 рыбодобывающее судно. В среднем суточный вылов составляет 800 – 1000 тонн.