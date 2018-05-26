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Более миллиарда рублей намерена вложить в Приморье группа компаний "Русские Башни"

26 Мая 2018, 10:53 | Приморье
Одним из главных направлений сотрудничества станет устранение цифрового неравенства и обеспечение равных возможностей для всех жителей региона в использовании современных услуг связи
 
Группа компаний «Русские Башни» реализует в Приморском крае проект по улучшению качества услуг связи. Соответствующее соглашение врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко подписал с Президентом организации Александром Чубом на полях XXII Петербургского международного экономического форума. 
 
Группа компаний «Русские Башни» – лидер рынка независимой телекоммуникационной инфраструктуры в России. Организация инвестирует средства в строительство и приобретение объектов связи различных конструкций, а также обеспечивает их обслуживание и эксплуатацию.
 
Согласно заключенному соглашению компания до 2024 года реализует на территории края проект по созданию и развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для размещения сетей связи,  сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
 
По мнению главы Приморья, строительство таких объектов оператором, готовым вкладывать собственные средства, будет способствовать динамичному развитию рынка телекоммуникационных услуг в Приморском крае
 
«Мы планируем инвестировать не менее одного миллиарда рублей в развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры региона. Проект рассчитан до 2024 года и будет направлен на развитие и улучшение качества современных услуг связи, на повышение доступности современных сервисов для жителей региона, представителей бизнеса и государственных компаний. Для нас это важная и ответственная задача», – отметил Александр Чуб.
 
По мнению главы Приморья, строительство таких объектов оператором, готовым вкладывать собственные средства, будет способствовать динамичному развитию рынка телекоммуникационных услуг в Приморском крае.
 
«Это позволит создать непрерывную зону покрытия на всей территории края, в том числе в отдаленных и труднодоступных районах, а также обеспечить абонентов качественной связью», – подчеркнул Андрей Тарасенко. 
 
Отметим, Администрация Приморского края уже имеет успешный опыт взаимодействия с группа компаний «Русские Башни» во время подготовки к проведению Восточного экономического форума в 2017 году. Тогда компания реализовала инвестиционный проект по строительству четырех усиленных световых опор двойного назначения на объездной трассе «Седанка-Патрокл» и заключила контракты с операторами сотовой связи по размещению телекоммуникационного оборудования. Это позволило обеспечить качественной связью автомобильную дорогу от Международного аэропорта Владивосток до кампуса Дальневосточного федерального университета.
 
Доьсе "Золотого Рога": в настоящее время Группа компаний «Русские Башни» представлена в 55 регионах России. Среди клиентов организации – федеральные и региональные операторы мобильной связи, широкополосного доступа в интернет, государственные ведомства, застройщики и другие организации. «Русские Башни» предоставляют широкий спектр услуг совместного использования телекоммуникационной инфраструктуры: обеспечивают энергоснабжение, подключение к волоконно-оптической сети, круглосуточный удаленный мониторинг и контроль доступа.
 
Напомним, врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко принимает участие в работе XXII Петербургского международного экономического форума, который проходит в северной столице России с 24 по 26 мая. 
 
На площадке форума глава региона подпишет около 10 соглашений, в том числе о внедрении инноваций в дорожной и коммунальной сферах, выпуске гражданской продукции, реализации концепции «Цифровой город», развитии биржевых торгов лесоматериалами и другие.
 
Также Андрей Тарасенко проведет переговоры с представителями российских и иностранных компаний, руководством банков. 
 
Кроме того, в планах руководителя края – участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, на котором выступит Президент России Владимир Путин, и в работе тематических сессий.
 
Отметим, в этом году частью деловой программы ПМЭФ станет дальневосточная повестка. 
 
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Теги: ПМЭФ  связь  тарасенко  русские башни 



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