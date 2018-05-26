Во Владивостоке на Русском острове возведут новый "город"

Совокупный объем инвестиций планируется в сумме более 120 миллиардов рублей

сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья . К проекту комплексного развития территории на острове Русский, включающем создание «Города здоровья, науки и инноваций», присоединилась администрация Приморского края. Теперь круг интересантов представляет собой уже более, чем тройственный консорциум: федеральный институт развития – Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ), представители российского бизнеса и власти, представители бизнеса КНР,

Встреча участников консорциума инвесторов с врио вице-губернатора Приморского края Константином Богданенко состоялась на полях Петербургского международного экономического форума, который проходит в культурной столице России 24-26 мая.

Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона представляли заместитель генерального директора Василий Гребенников и старший директор инвестиционного департамента Анна Мурзич. С китайской стороны во встрече приняли участие представители Центра планирования и исследований Шелкового пути во главе с первым заместителем председателя Ли Сяолин и члены консорциума, включая генерального директора Universal Medical Гуо Вэйпин, генерального директора China AVIC New Energy Investments Фан Цзиньюнь, председателя совета директоров Longhao Airlines Чжао Цзигуан, генерального директора China Chengtong International Investments Чжоу Лицзюнь.

«Такой набор заинтересованных сторон очень сильно повышает вероятность реализации этого проекта. Мы приближаемся к тому, чтобы остров Русский становился развитой территорией, удобной для комфортной жизни», – отметил Константин Богданенко.

Соглашение между ФРДВ и Центром исследования и планирования Шелкового пути о сотрудничестве в рамках подготовки и реализации проекта было подписано в рамках Восточного экономического форума в прошлом году. Совокупный объем инвестиций планируется в сумме более 120 миллиардов рублей. Центр Шелкового пути сформирует консорциум азиатских инвесторов, а также будет оказывать консультационную поддержку участникам консорциума и привлечет якорных инвесторов и операторов. В свою очередь, ФРДВ рассмотрит возможность предоставления долгосрочного финансирования и выступит партнером консорциума на территории России.

Как отметили представители российской стороны, с момента подписания первых документов была проведена большая работа, важную часть которой проделали представители заинтересованной китайской стороны – компаний, занятых в разных сферах экономики: здравоохранении, транспортной, финансовой, промышленной и строительной отраслях.

«Мы договорились, что в ближайшие несколько месяцев активно поработаем, и на ВЭФ 2018 года зафиксируем следующий этап работы», – отметил Константин Богданенко.

Как ранее сообщал ФРДВ, проект создания Центра международного сотрудничества на острове Русский во Владивостоке – ядро концепции развития территории острова, одобренной Правительством РФ в конце 2017 года. Проектом предусмотрено строительство международного конгрессно-выставочного центра, гостиниц мирового уровня, высокотехнологичного медицинского центра и реабилитационного комплекса, туристической и сопутствующей инфраструктуры. Объекты недвижимости общей площадью около 1,8 миллиона квадратных метров разместятся на 522 гектарах. В Центре международного сотрудничества планируется проводить в том числе крупные международные мероприятия, включая Восточный экономический форум.

На встрече представители ФРДВ уточнили, что инвесторы рассматривают получение статуса резидента Свободного порта Владивосток, что позволит получить налоговые льготы и административные преференции для проекта.

Фото – Елена Демиденко.