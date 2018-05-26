Бизнесу Приморья упростили доступ к госзакупкам

Новые инструменты для упрощения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам внедряются в Приморье

сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья . Чтобы бизнесменам было удобнее искать рынки сбыта продукции малого и среднего бизнеса, разработана «Витрина закупок». Это информационный портал, который объединяет на своей площадке всю информацию о планируемых закупках в регионе,

«На “Витрине закупок” реализован удобный многоуровневый поиск как по информации о закупке, так и по приложенной документации по ряду параметров, включая наименование закупки, ИНН и наименование заказчика, а также по способу закупки, начальной (максимальной) цене, размеру обеспечения», – сообщили в краевом департаменте экономики и развития предпринимательства.

По словам врио вице-губернатора Константина Богданенко, участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках у госкорпораций – это один из важнейших инструментов нахождения новых рынков сбыта продукции для приморских предпринимателей.

«Вопрос доступности и прозрачности закупок крупнейших заказчиков очень актуален и является одним из основных векторов работы по созданию благоприятного предпринимательского климата в Приморском крае», – отметил Константин Богданенко.

Напомним, ранее Администрацией Приморского края совместно с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» был создан информационный ресурс «Доступ субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков». На этой платформе отображен перечень товаров, работ, услуг исключительно крупнейших заказчиков федерального и регионального уровня.

Также для повышения доступности предпринимателей к закупкам большую работу проводят региональные институты развития бизнеса. Так, Гарантийный фонд Приморского края предлагает предпринимателям льготную программу предоставления поручительств при участии в закупках. Центр развития экспорта Приморского края оказывает консультационную поддержку предпринимателям, планирующим принять участия в закупках, а также проводит специальные обучающие мероприятия для предпринимателей по этой тематике.