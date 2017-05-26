Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Директор по развитию "Лайфхакера" приедет на Дальневосточный МедиаСаммит-2017 во Владивосток
Директор по развитию "Лайфхакера" Родион Скрябин приедет впервые во Владивосток на Дальневосточный МедиаСаммит-2017 с мастер-классом "Как правильно покупать нативную рекламу", сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
— Мне всегда интересно общаться с рынком, делиться опытом и узнавать что-то новое от коллег. МедиаСаммит — отличный повод встретиться с коллегами и обсудить все самое интересное. К тому же, я ни разу не был во Владивостоке. Так что совмещу приятное с приятным, — сказал Родион Скрябин.
По словам директора по развитию "Лайфхакера", он решил рассказать участникам МедиаСаммита о нативной рекламе, потому что на сегодняшний день это самый прозрачный и понятный инструмент.
— Чем чаще и подробнее мы обсуждаем его публично, делимся успешными кейсами, рассказываем о подводных камнях, тем проще становится работать. Жду от своего мастер-класса и в целом от МедиаСаммита полезных знакомств, интересных и сложных вопросов, — отметил Родион Скрябин.
Досье "Золотого Рога": "Лайфхакер" — это издание, которое помогает улучшить жизнь. Лайфхак — совет, подсказка или методика для оптимизации различных сфер жизни. Лайфхак легко применить. Он экономит время, силы и деньги, упрощает процесс достижения цели. Лайфхак полезен и доступен большинству. Издание "Лайфхакер" — для людей с критическим восприятием стандартов, которые навязываются традициями, обществом, корпоративной культурой. "Лайфхакер" пишет обо всем, что можно "взломать": о здоровье, работе и технологиях, об образовании, спорте и отдыхе, об отношениях, финансах и мотивации. И помогает читателю решить проблемы или упростить ситуации, с которыми он сталкивается каждый день, отвечает на его вопросы и призывает посмотреть на привычные вещи другими глазами.
Напомним, Дальневосточный МедиаСаммит-2017 — главное событие медиаотрасли на Дальнем Востоке — пройдет 8-10 июня в кампусе ДВФУ. Планируется, что в этом году МедиаСаммит соберет в два раза больше участников, чем в прошлом. Ведущие представители медиасообщества Дальнего Востока и приглашенные эксперты, а также делегации иностранных журналистов обсудят последние тренды блогосферы, digital-маркетинг, фактчекинг, PR для стартапов, возможности социальных медиа и другие актуальные вопросы развития отрасли.
В этом году форум значительно расширяет формат и предлагает несколько вариантов участия. Оргкомитет подготовил индивидуальные пакеты для отдельных гостей и делегаций, которые можно выбрать при регистрации на официальном сайте мероприятия.
Первый МедиаСаммит прошел летом 2014 года по инициативе регионального отделения Союза журналистов России и администрации Приморского края. Дальневосточный МедиаСаммит-2016 собрал на площадке Дальневосточного федерального университета более двух тысяч участников. Это гости из более чем 10-ти регионов страны, представители СМИ, госструктур и бизнеса, эксперты федерального уровня и делегации коллег из Китая и Японии.
Деловая газета "Золотой Рог" выступает информационным партнером Дальневосточного МедиаСаммита-2017.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Директор по развитию "Лайфхакера" приедет на Дальневосточный МедиаСаммит-2017 во Владивосток
- Главный редактор Russia Beyond The Headlines расскажет о СМИ в эпоху digital на МедиаСаммите-2017
- Ученые из Приморья сделали из кукумарии препарат против иммунодефицита
- Ученые Приморья отправятся в исследовательскую экспедицию в Арктику в интересах одной из нефтяных компаний
- "Транснефть" организовала экскурсионный тур для студентов
- На Дальневосточном МедиаСаммите секция военной журналистики имеет первостепенное значение - Алексей Буяков
- МедиаСаммит – одно из самых значимых мероприятий для журналистов Приморья - Андрей Пушкарев
- III Дальневосточный МедиаСаммит пройдет во Владивостоке в начале лета
- Фонд Михаила Прохорова объявил благотворительный конкурс "Академическая мобильность"
- Будущую профессию выбирают по зарплате
Новости раздела
- Директор по развитию "Лайфхакера" приедет на Дальневосточный МедиаСаммит-2017 во Владивосток
- Почта России в Приморском крае расширяет доступность экспресс-доставки для компаний розничной торговли
- Музейно-выставочный центр "Ростелекома" во Владивостоке празднует юбилей
- В Приморье новую дорогу к ТОР "Михайловский" начнет строить компания "Примавтодор"
- Владимир Миклушевский поздравляет предпринимателей с профессиональным праздником
- Виктор Пинский: Добытчики вольфрама получили беспошлинную передышку на три месяца
- Работа бизнес-омбудсмена Приморья Марины Шемилиной вновь отмечена благодарностью
- Центральную площадь Владивостока "завалят" доступной рыбой
- Круизное судно "Costa NeoRomantica" впервые пришвартуется в порту Владивостока
- 850 сим-карт предоставила компания "МегаФон" Уссурийскому унитарному предприятию тепловых сетей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Приморье начались летные испытания новейшего вертолета
- Один из крупнейших портов Приморья уходит в новые руки
- Для работодателей введут новый обязательный взнос
- "Аэробус" из-за технических неполадок не добрался до Москвы
- В Приморье семью выселяют из квартиры
- Паром из Северной Кореи снова попал в переплет
- У одного из портов Владивостока сменился гендиректор
- Поступило указание поставить веб-камеры на объектах ТОР и Свободного порта Владивосток
- Над рублем сгущаются большие и черные тучи
- Большинство активистов Навального в Приморье со временем окажутся в партии власти