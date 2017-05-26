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Директор по развитию "Лайфхакера" приедет на Дальневосточный МедиаСаммит-2017 во Владивосток

26 Мая 2017, 15:50 | Приморье

Директор по развитию "Лайфхакера" Родион Скрябин приедет впервые во Владивосток на Дальневосточный МедиаСаммит-2017 с мастер-классом "Как правильно покупать нативную рекламу", сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

— Мне всегда интересно общаться с рынком, делиться опытом и узнавать что-то новое от коллег. МедиаСаммит — отличный повод встретиться с коллегами и обсудить все самое интересное. К тому же, я ни разу не был во Владивостоке. Так что совмещу приятное с приятным, — сказал Родион Скрябин.

По словам директора по развитию "Лайфхакера", он решил рассказать участникам МедиаСаммита о нативной рекламе, потому что на сегодняшний день это самый прозрачный и понятный инструмент.

— Чем чаще и подробнее мы обсуждаем его публично, делимся успешными кейсами, рассказываем о подводных камнях, тем проще становится работать. Жду от своего мастер-класса и в целом от МедиаСаммита полезных знакомств, интересных и сложных вопросов, — отметил Родион Скрябин.

Досье "Золотого Рога":  "Лайфхакер" — это издание, которое помогает улучшить жизнь. Лайфхак — совет, подсказка или методика для оптимизации различных сфер жизни. Лайфхак легко применить. Он экономит время, силы и деньги, упрощает процесс достижения цели. Лайфхак полезен и доступен большинству. Издание "Лайфхакер" — для людей с критическим восприятием стандартов, которые навязываются традициями, обществом, корпоративной культурой. "Лайфхакер" пишет обо всем, что можно "взломать": о здоровье, работе и технологиях, об образовании, спорте и отдыхе, об отношениях, финансах и мотивации. И помогает читателю решить проблемы или упростить ситуации, с которыми он сталкивается каждый день, отвечает на его вопросы и призывает посмотреть на привычные вещи другими глазами.

Напомним, Дальневосточный МедиаСаммит-2017 — главное событие медиаотрасли на Дальнем Востоке — пройдет 8-10 июня в кампусе ДВФУ. Планируется, что в этом году МедиаСаммит соберет в два раза больше участников, чем в прошлом. Ведущие представители медиасообщества Дальнего Востока и приглашенные эксперты, а также делегации иностранных журналистов обсудят последние тренды блогосферы, digital-маркетинг, фактчекинг, PR для стартапов, возможности социальных медиа и другие актуальные вопросы развития отрасли.

В этом году форум значительно расширяет формат и предлагает несколько вариантов участия. Оргкомитет подготовил индивидуальные пакеты для отдельных гостей и делегаций, которые можно выбрать при регистрации на официальном сайте мероприятия.

Первый МедиаСаммит прошел летом 2014 года по инициативе регионального отделения Союза журналистов России и администрации Приморского края. Дальневосточный МедиаСаммит-2016 собрал на площадке Дальневосточного федерального университета более двух тысяч участников. Это гости из более чем 10-ти регионов страны, представители СМИ, госструктур и бизнеса, эксперты федерального уровня и делегации коллег из Китая и Японии.

Деловая газета "Золотой Рог" выступает информационным партнером Дальневосточного МедиаСаммита-2017.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: лайфхакер  дальневосточный медиасаммит  репклама 



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