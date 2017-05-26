В Приморье новую дорогу к ТОР "Михайловский" начнет строить компания "Примавтодор"

Компания «Примавтодор» стала генеральным подрядчиком строительства автомобильных дорог на территории опережающего развития «Михайловский». Работы пройдут в рамках реализации краевой государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморья на 2013-2021 годы», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".



Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, строительство трех дорог вдоль границ земельных участков ООО «Русагро-Приморье» начнется в июне.



«Будут построены три автомобильные дороги протяженностью 0,9 километра, 2,1 и 1,6 километра. Расчетная скорость движения по ним составит 70 километров в час. По проекту дороги будут двухполосные с асфальтобетонным покрытием», – рассказали в департаменте.



Дороги вдоль границ земельных участков ООО «Русагро-Приморье» пройдут в районе сел Ленинское, Абрамовка и Дубки Михайловского района.



Отметим, в 2017 году в Приморском крае будет построено 25 километров дорог к объектам территории опережающего развития. Работы на участках в районах сел Меркушевка, Зима-Южное и Некруглово уже идут.



Напомним, идею создания на Дальнем Востоке специальных территорий опережающего экономического развития с особыми условиями для организации несырьевых производств, ориентированных в том числе и на экспорт, озвучил Президент России Владимир Путин в ходе своего Послания Федеральному Собранию в 2013 году. Глава государства объявил, что на данных территориях должны быть созданы такие условия ведения бизнеса, которые конкурировали бы с ключевыми деловыми центрами АТР.



Создание необходимой инфраструктуры за счет государства – главное отличие режима ТОРов. За половину инфраструктурных объектов приморских территорий опережающего развития отвечает край – это дороги, системы водоснабжения и водоотведения. Данная работа по поручению Губернатора края Владимира Миклушевского осуществляется в проектном формате. Ввод всех объектов в эксплуатацию планируется до 31 декабря 2017 года.

Газета "Золотой Рог", Владивосток .