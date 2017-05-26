www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.07 р. 100 JPY: 50.17 р.
EUR: 63.01 р. 10 CNY: 81.65 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Строительство
Распечатать

В Приморье новую дорогу к ТОР "Михайловский" начнет строить компания "Примавтодор"

26 Мая 2017, 11:10 | Приморье

Компания «Примавтодор» стала генеральным подрядчиком строительства автомобильных дорог на территории опережающего развития «Михайловский». Работы пройдут в рамках реализации краевой государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморья на 2013-2021 годы», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, строительство трех дорог вдоль границ земельных участков ООО «Русагро-Приморье» начнется в июне.

«Будут построены три автомобильные дороги протяженностью 0,9 километра, 2,1 и 1,6 километра. Расчетная скорость движения по ним составит 70 километров в час. По проекту дороги будут двухполосные с асфальтобетонным покрытием», – рассказали в департаменте.

Дороги вдоль границ земельных участков ООО «Русагро-Приморье» пройдут в районе сел Ленинское, Абрамовка и Дубки Михайловского района.

Отметим, в 2017 году в Приморском крае будет построено 25 километров дорог к объектам территории опережающего развития. Работы на участках в районах сел Меркушевка, Зима-Южное и Некруглово уже идут.

Напомним, идею создания на Дальнем Востоке специальных территорий опережающего экономического развития с особыми условиями для организации несырьевых производств, ориентированных в том числе и на экспорт, озвучил Президент России Владимир Путин в ходе своего Послания Федеральному Собранию в 2013 году. Глава государства объявил, что на данных территориях должны быть созданы такие условия ведения бизнеса, которые конкурировали бы с ключевыми деловыми центрами АТР.

Создание необходимой инфраструктуры за счет государства – главное отличие режима ТОРов. За половину инфраструктурных объектов приморских территорий опережающего развития отвечает край – это дороги, системы водоснабжения и водоотведения. Данная работа по поручению Губернатора края Владимира Миклушевского осуществляется в проектном формате. Ввод всех объектов в эксплуатацию планируется до 31 декабря 2017 года.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: строительство  примавтодор  дороги 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru