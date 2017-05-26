Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Музейно-выставочный центр "Ростелекома" во Владивостоке празднует юбилей
В честь 15-летия на торжественном мероприятии собрались сотрудники компании, партнеры музея и куратор центра Борис Василькевич, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
За вклад в развитие музея и сохранение памяти об отрасли связи партнеры центра и его куратор были отмечены благодарственными письмам и памятными подарками от компании.
«Для «Ростелекома» как базового оператора отрасли сохранение истории связи является одним из важных направлений в социально-просветительской работе. Благодаря музею жители и гости края могут узнать, о развитии связи на территории Приморья, о людях, работавших в разные годы в отрасли, и увидеть раритетные экспонаты. Спасибо друзьям музея и Борису Василькевичу за сохранение исторического наследия», – отметила Татьяна Микита, председатель Объединенной первичной профсоюзной организации «Ростелеком – Дальний Восток».
За 15 лет работы в музейно-выставочном центре собрана уникальная коллекция, в которую входит более 300 экспонатов. Посетители могут увидеть старинные аппараты связи, макет первой телефонной будки в России, детально рассмотреть рабочее место телефонистки начала ХХ века.
«Для нас это серьезная дата, за годы становления музея проделана большая работа. За это время нас посетило несколько поколений ребят, которые интересуются связью, ведь появление и развитие такой важной отрасли – значимая веха в истории всего человечества. Благодарю волонтеров музея, которые помогают в реставрации и пополнении коллекций экспонатов», – поделился куратор музейно-выставочного центра Борис Василькевич.
Ежегодно музей посещают более 3000 посетителей. Для них представлено несколько тематических экспозиций: история связи в Приморском крае с начала ХIХ века и по настоящее время, подвиг военных связистов, развитие телефонной и сотовой связи.
На площадке музейно-выставочного центра «Ростелекома» проходят рабочие встречи с сотрудниками музеев города и мастер-классы.
Двери музея открыты для жителей и гостей города Владивостока в будние дни, на групповые экскурсии можно записаться по телефону 8 (423) 240 60 58. Адрес музея: Владивосток, Светланская, 57.
Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ПАО «Ростелеком» (www.company.rt.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Музейно-выставочный центр "Ростелекома" во Владивостоке празднует юбилей
- 850 сим-карт предоставила компания "МегаФон" Уссурийскому унитарному предприятию тепловых сетей
- Российское ПО: кодируем сами
- МТС увлеклась кибербезопасностью
- В Приморье "Ростелеком" запустил тарифы для онлайн-касс
- В Приморье операторы связи подготовились к праздничным нагрузкам
- "Ростелеком" к Дню Победы представляет видеоколлекцию "Война за линией фронта"
- Умный дом уже настоящее
- Александр Логинов: "Ростелеком" - основа развития цифровой экономики
- В Приморье началась акция "Больше сериалов" для клиентов "Ростелекома"
Новости раздела
- Почта России в Приморском крае расширяет доступность экспресс-доставки для компаний розничной торговли
- Музейно-выставочный центр "Ростелекома" во Владивостоке празднует юбилей
- В Приморье новую дорогу к ТОР "Михайловский" начнет строить компания "Примавтодор"
- Владимир Миклушевский поздравляет предпринимателей с профессиональным праздником
- Виктор Пинский: Добытчики вольфрама получили беспошлинную передышку на три месяца
- Работа бизнес-омбудсмена Приморья Марины Шемилиной вновь отмечена благодарностью
- Центральную площадь Владивостока "завалят" доступной рыбой
- Круизное судно "Costa NeoRomantica" впервые пришвартуется в порту Владивостока
- 850 сим-карт предоставила компания "МегаФон" Уссурийскому унитарному предприятию тепловых сетей
- Индия повторно откроет алмазную фабрику в Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Приморье начались летные испытания новейшего вертолета
- Один из крупнейших портов Приморья уходит в новые руки
- Для работодателей введут новый обязательный взнос
- В Приморье семью выселяют из квартиры
- "Аэробус" из-за технических неполадок не добрался до Москвы
- Паром из Северной Кореи снова попал в переплет
- У одного из портов Владивостока сменился гендиректор
- Поступило указание поставить веб-камеры на объектах ТОР и Свободного порта Владивосток
- В воскресенье в Приморье пройдут дожди
- Написать сочинения можно по "Яндексу"