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Виктор Пинский: Добытчики вольфрама получили беспошлинную передышку на три месяца
Это дает производителям время доказать правительственной комиссии, что запланированное возвращение пошлины на экспорт вольфрама уничтожит отрасль в России
Решение позволить производителям найти аргументы против возвращения 10%-ной экспортной пошлины на вольфрамовый концентрат было принято в Москве на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.
Производители получили шанс, и главная заслуга в этом председателя подкомиссии - министра экономического развития Максима Орешкина, считает первый заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе РФ Виктор Пинский. Накануне заседания депутат Госдумы от Приморья вместе с руководителями трех предприятий отрасли встретился с министром.
«Конъюнктура рынка сейчас неблагоприятная для производителей вольфрама. Уже около десяти лет речь идет о том, что мы потеряем отрасль как таковую, если не дадим возможность предприятиям пережить трудный период. В Приморье уже остановлено одно из них – Лермонтовский ГОК в Светлогорье. Акционеры второго – Горнорудной компании «АИР» подсчитывают стоимость закрытия предприятия. Для меня, как секретаря Федерации независимых профсоюзов России и депутата от Приморья важно, чтобы в крае сохранялись рабочие места с достойной заработной платой, чтобы мы сохраняли производство, которое нужно стране. Вдумчивое, по-настоящему государственное отношение к проблеме, которое продемонстрировал министр, дает основания надеяться, что это возможно», -сказал Виктор Пинский.
Экспортная пошлина на вольфрамовое сырье первого передела была введена в России в 2013 году. В 2016-м по настоятельной просьбе производителей, которые смогли доказать губительные последствия этой меры для отрасли, ее временно отменили. Первого июня 2017 года срок приостановки истекал.
Беспошлинный режим необходимо продлить, уверены производители.
«Мы балансируем на грани себестоимости. Были очень тяжелые периоды, когда нам приходилось продавать продукцию дешевле. Это приводит к тому, что мы теряем возможность инвестировать в разработку месторождений, а значит, в будущее компании. Единственный вариант для того чтобы отрасль выжила, дать возможность нам работать с зарубежными партнерами. Именно благодаря зарубежным контрактам мы имеем стабильный доход и возможность получать производственное оборудование на льготных условиях», - сказал заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности АО «Горнорудная компания «АИР» и «Приморский ГОК» Роман Макулов.
Кроме того, компания всегда несла серьезную нагрузку по содержанию инфраструктуры поселка, где живут ее работники и их семьи - около 5000 человек. Более 200 млн руб. ежегодно тратились на содержание и ремонт жилья, дорог, бассейна, отопление поселка.
Падение спроса на вольфрам – временное, считает генеральный директор «Кировоградского завода твердых сплавов» Александр Пельц.
«Любое уважающее государство должно иметь твердосплавное производство. Без этого – нет страны. Если мы хотим сохранить свою страну, мы должны развивать собственное станкостроение, производить инструменты, и для этого нужен вольфрам. Пока альтернативы ему нет, а значит, мы должны сохранять предприятия по его добыче, инвестировать в разработку новых месторождений, сохранять профессиональный состав», -убежден он.
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