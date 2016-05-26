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В Приморье Сбербанк провел интеллектуальный тренинг для малого бизнеса

26 Мая 2016, 15:12 | Приморье

В канун Дня российского предпринимательства Дальневосточный Сбербанк во Владивостоке подарил представителям малого бизнеса уникальный тренинг по искусству переговоров, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Около 50 гостей мероприятия смогли принять участие в авторской бизнес-игре под названием «Управленческие поединки». Предприниматели с удовольствием включились в интеллектуальный поединок, цель которого – на практике, в режиме реального времени отточить навыки переговоров. Такой необычный и полезный тренинг стал подарком для предпринимателей, ведь успех их бизнеса подчас зависит именно от искусства убеждать собеседника, сохраняя и развивая партнерские отношения.

«Каждый третий представитель малого бизнеса в Приморье является клиентом Сбербанка, - отметил Андрей Беднарский, заместитель управляющего Приморским отделением ПАО Сбербанк. – Сеть наших офисов и широкий спектр услуг призваны сделать работу с банком максимально комфортной для представителей бизнеса. Банк ежечасно меняется, чтобы предвосхищать ожидания и актуальные потребности своих клиентов. День российского предпринимательства – хороший повод встретиться и сверить наш общий с бизнесом вектор развития».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: сбербанк  малый бизнес 






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