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Во Владивостоке будут собирать высокотехнологичные лифты
ООО «Владивостокский лифтовой завод» подписал соглашение об осуществлении деятельности на территории Cвободного порта Владивосток с АО «Корпорация развития Дальнего Востока».
Предприятие собирается производить современные высокотехнологичные пассажирские и грузовые лифты. Продукция будет ориентирована как на рынок жилья, так и на рынок торговых и офисных центров. Основная цель проекта - это создать лифты бизнес- и эконом-класса по доступным ценам для потребителя, которые не уступают передовым импортным разработкам. К 2025 году резидент планирует выпускать до 1000 лифтов в год. Сумма инвестиций - 77 млн рублей.
«В Приморском крае, впрочем, как и во многих других регионах России, каждый второй лифт уже отслужил 25 лет работы и требует замены. Это вопрос безопасности людей, поэтому создание российского производства лифтов, крайне актуально. Наш завод будет оснащен по последнему слову техники, кроме того мы возведем тридцатиметровую испытательную башню на два лифта, единственную на Дальнем Востоке», - рассказал генеральный директор ООО «Владивостокский лифтовой завод» Евгений Нечай.
Благодаря инвестору будет создано 47 новых рабочих мест. Проект был одобрен на третьем наблюдательном совете по свободному порту Владивосток, который проходил под руководством вице-премьера - полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
На сегодняшний день в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» поступило 69 заявок от потенциальных резидентов свободного порта Владивосток на сумму более 154,6 млрд рублей. В перспективе будет создано около 19000 рабочих мест.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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